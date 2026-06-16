ভাঙড়-বিস্ফোরণ মামলায় চার্জশিট পেশ, শওকতকে নিয়ে বিস্ফোরক দাবি এনআইএ-র

ভাঙড়-বিস্ফোরণ মামলায় চার্জশিট পেশ, শওকতকে নিয়ে বিস্ফোরক দাবি এনআইএ-র
চার্জশিটে মূল অভিযুক্ত হিসেবে রয়েছেন শওকত মোল্লা ৷ এনআইএ তাঁকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার ছাড়া অন্য কোনও জেলে রাখার আবেদন জানিয়েছে ৷
Published : June 16, 2026 at 4:54 PM IST
কলকাতা, 16 জুন: ভাঙড় বিস্ফোরণ মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার । ঘটনার প্রায় 87 দিন পর কলকাতার বিশেষ এনআইএ আদালতে চার্জশিট পেশ ৷ মঙ্গলবার আদালতে 65 পাতার একটি চার্জশিট জমা দিয়েছে এনআইএ । চার্জশিটে মূল অভিযুক্ত হিসেবে শওকত মোল্লা, আহিদুল ইসলাম মোল্লা ও রহমত আলি মোল্লার নাম উল্লেখ করা হয়েছে । তাঁদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
এই মামলায় ইতিমধ্যেই তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা শওকত মোল্লা-সহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ । 6 জুন শওকতকে পাকড়াও করা হয় ৷ সেদিন তাঁকে 14 দিনের এনআইএ হেফাজতে পাঠায় আদালত ৷ সেই মতো তাঁর এনআইএ হেফাজতের মেয়াদ 19 জুন শেষ হওয়ার কথা থাকলেও, তদন্তের স্বার্থে মঙ্গলবার নির্ধারিত সময়ের আগেই শওকত মোল্লাকে ফের বিশেষ এনআইএ আদালতে পেশ করা হয় । এদিন শওকতকে বিশেষ এনআইএ আদালতে তোলার সময় 'মাছ চোর', 'চোর চোর' স্লোগান ওঠে ৷ আদালত চত্বরে তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার চেষ্টা করা হয় ৷ কিন্তু পুলিশের তৎপরতায় কোনওরকম অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি ৷
জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এদিন আদালতের কাছে তাঁকে জেল হেফাজতে পাঠানোর আবেদন জানায় । শুনানির সময় এনআইএ আদালতের কাছে বিশেষ আবেদন জানিয়ে বলে, শওকত মোল্লাকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার ছাড়া অন্য কোনও জেলে রাখা হোক । এই আবেদনের বিরোধিতা করে শওকত মোল্লার আইনজীবী কটাক্ষ করে বলেন, "এবার কি তদন্তকারী সংস্থাই ঠিক করবে একজন বন্দিকে কোন জেলে রাখা হবে?" জবাবে এনআইএ-র পক্ষ থেকে জানানো হয়, অভিযুক্তের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই আবেদন করা হয়েছে ।
আদালতে শওকত মোল্লার আইনজীবী দাবি করেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রত্যক্ষ তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি । তবে এনআইএ-র আইনজীবী সেই দাবির বিরোধিতা করে আদালতে জানান, ঘটনার সময় শওকত মোল্লা একজন বিধায়ক ছিলেন এবং এলাকায় তাঁর ব্যাপক রাজনৈতিক প্রভাব ছিল । সেই কারণেই স্থানীয় থানার পুলিশ কিংবা মামলার মূল অভিযোগকারী কেউই প্রথমদিকে তাঁর নাম প্রকাশ্যে আনতে সাহস পাননি বলে কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি ।
শুধু তাই নয়, এনআইএ আদালতে আরও অভিযোগ করে যে, তদন্ত চলাকালীন শওকত মোল্লা সহযোগিতা করেননি । এমনকি তাঁকে গ্রেফতার করতে গেলে তিনি বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলেও দাবি করে তদন্তকারী সংস্থা । যদিও এই অভিযোগের তীব্র বিরোধিতা করে শওকতের আইনজীবী প্রশ্ন তোলেন, এমন গুরুতর দাবির পক্ষে তদন্তকারী সংস্থার কাছে কোনও নথিভুক্ত প্রমাণ বা সরকারি রেকর্ড রয়েছে কি না ।
চার্জশিটে বিস্ফোরণকাণ্ডের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কথাও উল্লেখ করেছে এনআইএ । কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে এলাকায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা, সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানো এবং বিরোধীদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেই বিপুল পরিমাণ বোমা তৈরি ও মজুত করা হচ্ছিল । তদন্তকারীদের মতে, অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই বিস্ফোরক তৈরির কাজ শওকত মোল্লার পরিচিত রাজনৈতিক ঘাঁটির বাইরে অন্য এলাকায় চালানো হচ্ছিল, যাতে ঘটনার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগসূত্র সহজে সামনে না আসে ।
এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, মামলার এক অভিযুক্তের ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে । তবে বাকি অভিযুক্তদের ভূমিকা, বিস্ফোরক তৈরির নেপথ্যের চক্র এবং সম্ভাব্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখতে তদন্ত এখনও জারি রয়েছে । এদিনের শুনানি শেষে আদালত শওকত মোল্লার হেফাজত সংক্রান্ত বিষয়ে রায় সংরক্ষিত রাখে ।
ফলে আগামী শুনানিতে আদালতের সিদ্ধান্তের দিকে নজর থাকবে । ভাঙড় বিস্ফোরণ মামলায় এনআইএ-র এই চার্জশিটকে তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা । একই সঙ্গে চার্জশিটে শওকত মোল্লার নাম উল্লেখ এবং তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক অভিযোগ রাজ্যের রাজনৈতিক মহলেও নতুন করে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে ।