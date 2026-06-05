শওকত মোল্লাকে 'পলাতক' ঘোষণা করল NIA, সীমান্তে কড়া নজরদারি বিএসএফের
প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার খোঁজে চিরুনি তল্লাশির চালানোর পর তাঁকে 'পলাতক' ঘোষণা করল এনআইএ ৷ পাশাপাশি, সীমান্তে সতর্ক করা হয়েছে বিএসএফ'কে ৷
Published : June 5, 2026 at 10:47 AM IST
ক্যানিং, 5 জুন: ভাঙড়-ক্যানিং বিস্ফোরণ তদন্তে এবার আরও জোরালো পদক্ষেপ নিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থ। দীর্ঘ তল্লাশি ও একাধিক তথ্যপ্রমাণ হাতে পাওয়ার পর তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লাকে কার্যত 'পলাতক' বলে ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পাশাপাশি, বৃহস্পতিবার রাজ্যের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থাটি। ধৃতের নাম সাইনুর মোল্লা। এই নিয়ে মামলায় মোট গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিন।
এদিকে, প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের খোঁজে জারি হয়েছে তল্লাশি অভিযান, আর সম্ভাব্য পালানোর পথ রুখতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-কেও সতর্ক করা হয়েছে বলে তদন্তকারী সূত্রে খবর। তদন্তকারীদের দাবি, শওকত মোল্লার ব্যবহৃত তিনটি মোবাইল ফোনই বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ফলে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে আত্মগোপন করেছেন বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করছে NIA।
13 ঘণ্টা ধরে এলাকাজুড়ে তল্লাশি- স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার বেশ কয়েকজন বাসিন্দা দাবি করেছেন, গত পরশু রাত পর্যন্ত এলাকায় শওকত মোল্লাকে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকেই তাঁর আর কোনও খোঁজ মেলেনি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রায় 13 ঘণ্টা ধরে এলাকাজুড়ে তল্লাশি চালায় এনআইএ-র একাধিক দল। বাড়ি, অফিস এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের বিভিন্ন ঠিকানায় খোঁজ চালানো হলেও শওকতের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে উঠে এসেছে একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ।
ফুটেজ থেকেই সূত্র মিলতে পারে- কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে ইতিমধ্যেই বেশ ক'য়েকটি ক্যামেরার ভিডিয়ো রেকর্ডিং পৌঁছেছে। সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখে শওকতের গতিবিধি ও সম্ভাব্য পালানোর রুট চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। তদন্তকারীদের ধারণা, আত্মগোপনের আগে তিনি কোথায় গিয়েছিলেন এবং কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তার সূত্র মিলতে পারে এই ফুটেজ থেকেই।
সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে নজরদারি- এনআইএ সূত্রে খবর, শওকত মোল্লা যাতে বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে না-পারেন, সেই আশঙ্কা থেকেই বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তাঁর ছবি, পরিচয়পত্রের তথ্য, মোবাইল নম্বর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথি বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের আন্তর্জাতিক সীমান্তে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।
বর্তমানে শওকত পলাতক- এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত ও আহতদের বহনে ব্যবহৃত স্করপিও গাড়ির চালক ছিলেন সাইনুর মোল্লা। তদন্তকারীদের দাবি, বিস্ফোরণের পর আহত ও মৃত ব্যক্তিদের প্রথমে একটি স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়। সেই পুরো ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ধৃতের। এর মধ্যে ছিল প্রাক্তন বিধায়ক শওকত মোল্লার বাড়ি ও তাঁর সম্ভাব্য ক'য়েকটি গোপন আস্তানাও। তদন্তকারীদের দাবি, শওকত মোল্লা এই মামলার অন্যতম মূল অভিযুক্ত ও ষড়যন্ত্রকারী। বর্তমানে তিনি পলাতক ৷
তল্লাশিতে কী কী উদ্ধার? তল্লাশি অভিযানে একাধিক নথি, ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি তদন্তকারী সংস্থার। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। এনআইএ-র প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে অভিযুক্তরা দেশি বোমা তৈরির কাজে যুক্ত ছিল। সেই সময়ই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। মামলার অন্যতম অভিযুক্তদের মধ্যে ক'য়েকজন এখনও অধরা। তাদের খোঁজে তল্লাশি জারি রেখেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।
তল্লাশি অভিযান অব্যাহত- কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে এই মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে এনআইএ। তদন্তকারীদের মতে, বিস্ফোরণের ঘটনাকে ঘিরে বৃহত্তর কোনও ষড়যন্ত্র ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পলাতক অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার একাংশের মতে, বিস্ফোরণ মামলার তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই নতুন নতুন তথ্য সামনে আসছে। সেই কারণেই শওকত মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু তিনি তদন্তে সহযোগিতা না করে আত্মগোপন করায় সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে বলে মত তদন্তকারীদের। রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।
শওকত মোল্লার পরিবারের তরফে মেলেনি প্রতিক্রিয়া- বিরোধীদের অভিযোগ, তদন্তের আঁচ ক্রমশ প্রভাবশালী মহলের দিকে পৌঁছনোয় অনেকেই গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। যদিও এই বিষয়ে শওকত মোল্লা বা তাঁর পরিবারের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এদিকে, শওকতের সন্ধানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো হয়েছে। তদন্তকারীদের আশা, প্রযুক্তিগত তথ্য, সিসিটিভি ফুটেজ এবং সীমান্ত নজরদারির মাধ্যমে খুব দ্রুতই তাঁর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। এখন নজর, এনআইএ-র জালে কবে ধরা পড়েন শওকত মোল্লা।