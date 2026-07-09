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জঙ্গি-কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ, বাংলা-সহ দেশজুড়ে 20 জায়গায় NIA তল্লাশি

তদন্তকারীদের দাবি, বিভিন্ন নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং এনক্রিপ্টেড মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভারতের যুব সমাজকে লক্ষ্য করে বিদ্বেষমূলক প্রচার চালাচ্ছে ।

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বাংলা-সহ দেশজুড়ে 20 জায়গায় NIA তল্লাশি (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 9, 2026 at 4:57 PM IST

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কলকাতা, 9 জুলাই: দেশের যুবক-যুবতীদের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টার অভিযোগ ৷ এই নিয়েই দেশজুড়ে বড়সড় অভিযান শুরু করেছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)। তদন্তকারীদের দাবি, বিভিন্ন নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং এনক্রিপ্টেড মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভারতের যুব সমাজকে লক্ষ্য করে বিদ্বেষমূলক প্রচার চালাচ্ছে । মোবাইল ফোনে উস্কানিমূলক ভিডিয়ো, প্রচারপত্র এবং বার্তা পাঠিয়ে জঙ্গি কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে ।

অভিযোগ, এই দেশের যুব সম্প্রদায়ের একাধিক ব্যক্তির মধ্যে আল কায়েদা এবং আইএসআইএস-এর জঙ্গি মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে । এটা বিভিন্ন জঙ্গি হ্যান্ডলারদের মাধ্যমেই করা হচ্ছে বলে অভিযোগ । আর পুরো কাজটাই হচ্ছে অনলাইনের মাধ্যমে । দেশ বিরোধী কার্যকলাপে যুব সম্প্রদায়কে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, প্রাথমিক তদন্তে এমনটাই জানতে পেরেছেন এনআইএ-এর তদন্তকারীর আধিকারিকরা ।

এই অভিযোগের সূত্র ধরেই বৃহস্পতিবার ভোর থেকে দেশের প্রায় 20টি চিহ্নিত স্থানে একযোগে তল্লাশি অভিযান চালায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা । এছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলাঙ্গানা, কর্ণাটক, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, রাজস্থান ও দিল্লিতে এই তল্লাশি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । এ রাজ্যে বাঁকুড়া জেলার খাতরা এলাকায় বিশেষভাবে নজর দেন তদন্তকারীরা । এনআইএ সূত্রে খবর, জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে পূর্বেই গ্রেফতার হওয়া মীর আসিফের বাড়িতে বৃহস্পতিবার সকালে পৌঁছন তদন্তকারী আধিকারিকরা । দীর্ঘ সময় ধরে বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একাধিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ডিজিটাল স্টোরেজ মাধ্যম এবং কিছু সন্দেহজনক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

তদন্তকারীদের অনুমান, বাজেয়াপ্ত হওয়া ইলেকট্রনিক সরঞ্জামগুলির মাধ্যমে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ, প্রচার সামগ্রী আদান-প্রদান কিংবা অনলাইন কার্যকলাপ পরিচালিত হত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । উদ্ধার হওয়া প্রতিটি ডিভাইস ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে । সেখান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গোটা নেটওয়ার্কের বিস্তার, যোগাযোগের উৎস এবং অন্য কোনও ব্যক্তি এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ।

এনআইএ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, মীর আসিফের ব্যবহৃত একাধিক বৈদ্যুতিক ও ডিজিটাল সরঞ্জামও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । সেগুলির তথ্য বিশ্লেষণ করে তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, এগুলি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হত, নাকি নিষিদ্ধ সংগঠনের প্রচার ও সদস্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করা হত ।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে অনলাইন প্ল্যাটফর্মকে হাতিয়ার করে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে উগ্রপন্থী মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে । সেই কারণেই ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়া এবং এই ধরনের সংগঠনের অনলাইন কার্যকলাপের উৎস চিহ্নিত করাই এখন তদন্তের মূল লক্ষ্য । দেশজুড়ে চলা এই অভিযানে উদ্ধার হওয়া নথি, ডিজিটাল তথ্য এবং অন্যান্য সামগ্রী খতিয়ে দেখে প্রয়োজনে আরও কয়েকটি রাজ্যে তদন্তের পরিধি বাড়তে পারে বলে এনআইএ সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে ।

TAGGED:

MILITANT ACTIVITIES
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এনআইএ
জঙ্গি কার্যকলাপ
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