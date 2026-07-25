নলহাটিতে NIA-র অভিযান ! উদ্ধার বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক, গ্রেফতার 1
উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক শুধুমাত্র বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য মজুত ছিল, নাকি এর পিছনে কোনও বড় নাশকতার ছক রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে এনআইএ ।
Published : July 25, 2026 at 12:06 PM IST
কলকাতা, 25 জুলাই: বীরভূমের নলহাটিতে অভিযান চালাল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) । শনিবার গোয়েন্দাদের ওই অভিযানে উদ্ধার হয়েছে 20 বস্তা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং একাধিক ডেটোনেটরের মতো বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক । ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
এই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় গোটা এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে । একটি এলাকায় এত বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক কী উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল, তা নিয়ে জোর তদন্ত শুরু করেছে এনআইএ ।
তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, এনআইএ-র আধিকারিকরা গোপন সূত্রে খবর পান বীরভূমের নলহাটিতে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক মজুত রয়েছে ৷ আর নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নিউটাউন থেকে এনআইএ-র বিশেষ দল রওনা দেয় ৷ স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় নলহাটির একটি এলাকায় অভিযান চালায় তারা ।
দীর্ঘ তল্লাশি অভিযানের পর উদ্ধার হয় 20 বস্তা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং একাধিক ডেটোনেটর । ঘটনাস্থল থেকেই একজন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয় ৷ তাঁর কথায় অসঙ্গতি মেলার পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । যদিও তাঁর নাম প্রকাশ্যে আনা হয়নি ৷ ধৃতকে জেরা করে বিস্ফোরক মজুতের নেপথ্যে কারা রয়েছে, কোথা থেকে এই সামগ্রী আনা হয়েছিল এবং এর সম্ভাব্য ব্যবহার কী হতে পারত, সেই সমস্ত বিষয় জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা । উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক শুধুমাত্র বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য মজুত ছিল, নাকি এর পিছনে কোনও বড় নাশকতার ছক রয়েছে, এনআইএ'র তরফে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । উদ্ধার হওয়া অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও ডেটোনেটর ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হতে পারে বলেও জানা গিয়েছে ।
উল্লেখ্য, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট মূলত সার এবং খনি বা নির্মাণকাজে বিস্ফোরক তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ৷ কিন্তু এখানে ডেটোনেটরের সঙ্গে মজুত অবস্থায় বিপুল পরিমাণে এই রাসায়নিক উদ্ধার হওয়ায় তদন্তকারীদের সন্দেহ আরও জোরালো হয়েছে । এই বিস্ফোরক কোনও অপরাধমূলক বা নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল বলে প্রাথমিকভাবে তাঁরা মনে করছেন ৷ তবে এই সন্দেহ কতটা ঠিক তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
ঘটনার পর নলহাটি ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে । তদন্তের স্বার্থে এনআইএ এখনও পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে কিছু জানায়নি । ধৃতকে লাগাতার জেরা করা হচ্ছে ৷ তাঁর কাছ থেকে বেশ কিছু নাম পাওয়া গিয়েছে ৷ তাঁদের খোঁজ শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ তাঁকে শনিবার এইআইএ'র বিশেষ আদালতে পেশ করা হবে ৷ পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর উৎস খতিয়ে দেখে এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানার চেষ্টা চলছে । তদন্তকারীদের মতে, এই অভিযানের সূত্র ধরে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে ।
মূলত এর আগে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে শুরু রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষত দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে ৷ এমনকী সেখানে বিস্ফোরক ফেটে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে অতীতে ৷ আর তাই নলহাটিতে উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক সঠিক কী কারণে মজুত করা হয়েছিল, জানতে মরিয়া এনআইএ ৷