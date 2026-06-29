শওকতের পর তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে গ্রেফতার করল NIA, মুখোমুখি জেরার সম্ভাবনা
ধৃতের বিরুদ্ধে খুন, তোলাবাজি, দখলদারি, দুষ্কৃতী কার্যকলাপ-সহ একাধিক গুরুতর অপরাধে মোট 9টি মামলা রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
Published : June 29, 2026 at 10:08 AM IST
কলকাতা, 29 জুন: দক্ষিণ 24 পরগনার কুখ্যাত দুষ্কৃতী তথা শওকত মোল্লা ঘনিষ্ঠ খায়রুল ইসলামকে গ্রেফতার করল পুলিশ । রবিবার মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার বহরমপুর থানার অন্তর্গত 12 নম্বর জাতীয় সড়কের বালারামপুর বাইপাস মোড় এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে । পরে তাকে আদালতে পেশ করা হলে 6 জুলাই সোমবার পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত খায়রুল ইসলামের বিরুদ্ধে খুন, তোলাবাজি, দখলদারি, দুষ্কৃতী কার্যকলাপ-সহ একাধিক গুরুতর অপরাধে মোট 9টি মামলা রয়েছে । এই বিষয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা তদন্ত করছি । তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা সম্ভব ।"
অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই খায়রুলকে খুঁজছিল পুলিশ । তার বিরুদ্ধে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি, জমি দখল এবং বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগও রয়েছে ।
তদন্তকারীদের দাবি, খায়রুল ইসলাম এনআইএ-র হাতে গ্রেফতার হওয়া শওকত মোল্লার ঘনিষ্ঠ সহযোগী । এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, তৃণমূল ক্ষমতা থাকাকালীন শওকত মোল্লার ডান হাত বলে পরিচিত ছিল খায়রুল । একাধিক সময় বিভিন্ন প্রভাবশালীদের নাম উল্লেখ করে এলাকায় তোলাবাজি থেকে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে । একাধিক সাধারণ মানুষের জমি বাড়ি জোর করে লিখিয়ে নেওয়া থেকে শুরু করে জবরদখল সমস্ত অভিযোগ এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে রয়েছে ।
আগে তার বিরুদ্ধে থানায় একাধিকবার অভিযোগ দায়ের করা হলেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে সাধারণ মানুষের অভিযোগ । তবে রাজ্যের পালাবদল হতেই খায়রুলকে গ্রেফতার করল পুলিশ ।
উল্লেখ্য, গত 5 জুন জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) শওকত মোল্লাকে গ্রেফতার করে । বর্তমানে তিনি এনআইএ-র বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন ।
পুলিশের দাবি, খায়রুল ইসলামের গ্রেফতারের ফলে তার সঙ্গে জড়িত অপরাধচক্র এবং অতীতের বিভিন্ন মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে । ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার অপরাধচক্রের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে খায়রুল ইসলামের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ থাকলেও এলাকায় তার প্রভাব ছিল যথেষ্ট । ফলে তার গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে এলাকায় স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।