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মালদায় SIR বিরোধী হিংসার ঘটনায় NIA'র হাতে গ্রেফতার আরও এক অভিযুক্ত

এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম সায়েম চৌধুরী। বুধবার কলকাতায় এনআইএ দফতরে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷

NIA on anti SIR violence Malda
SIR বিরোধী হিংসা (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 25, 2026 at 5:27 PM IST

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মালদা, 25 জুন: বিধানসভা ভোটের আগে এসআইআর (SIR) বিরোধী বিক্ষোভ, হিংসা এবং বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের আটকে রাখার ঘটনায় তদন্তে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য পেল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। এই মামলায় মালদার মোথাবাড়ি এলাকার এক স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম সায়েম চৌধুরী, যিনি ‘বাবু চৌধুরী’ নামেও পরিচিত। বুধবার কলকাতায় এনআইএর শাখা দফতরে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, মালদার এসআইআর-সংক্রান্ত অশান্তির ঘটনায় তিনি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভিযুক্ত। তদন্তে উঠে এসেছে, চলতি বছরের 1 এপ্রিল মালদার ব্লক-2 বিডিও অফিসে বিচার বিভাগের আধিকারিকদের বেআইনিভাবে আটকে রাখার ঘটনায় তিনি সরাসরি জড়িত ছিলেন।

অভিযোগ, ওইদিন একদল বিক্ষোভকারীর সঙ্গে তিনি উপস্থিত ছিলেন সেখানে ৷ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর পাশাপাশি কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের উপর হামলার ঘটনাতেও তাঁর ভূমিকা রয়েছে বলে দাবি এনআইএ-র। সেই সংঘর্ষে অন্তত 9 জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছিলেন বলে তদন্তে জানা গিয়েছে ৷

এনআইএ-র দাবি, ঘটনার আগের দিন বিডিও অফিসের সামনে একটি সভায় বক্তব্য রেখে তিনি জনতাকে উত্তেজিত করেছিলেন ৷ বিক্ষোভকে হিংসাত্মক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন ৷ তদন্তকারীদের মতে, অন্যান্য অভিযুক্তদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে তিনি পরিকল্পিতভাবে আইন অমান্য কর্মসূচি ও অবরোধে অংশ নেন, যার জেরে প্রশাসনিক কাজকর্ম ব্যাহত হয় এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এই মামলায় এখনও পর্যন্ত মোট 30 জনকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ ৷ সংস্থার দাবি, মালদা জেলায় এসআইআর কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সংঘটিত একাধিক হিংসাত্মক ঘটনার তদন্ত চলছে ৷ এর পিছনে বৃহত্তর কোনও ষড়যন্ত্র ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ঘটনায় জড়িত প্রত্যেক অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন মামলার সূত্র ধরে আরও কয়েকজনের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে আরও গ্রেফতারি হতে পারে বলেও এনআইএ জানিয়েছে। রাজ্যে বিসানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন চলাকালীন মালদার বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

প্রশাসনিক পদক্ষেপের বিরোধিতা করে একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ, অবরোধ ও সংঘর্ষের ঘটনা সামনে আসে। অভিযোগ ওঠে, কিছু ক্ষেত্রে সরকারি আধিকারিক ও বিচার বিভাগেয় কর্মীদেরও কাজকর্মে বাধা দেওয়া হয় ৷ বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্তভার নেয় এনআইএ ৷ এরপর থেকেই একের পর এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ঘটনার নেপথ্যের চক্র ও পরিকল্পনা খতিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

TAGGED:

ANTI SIR VIOLENCE IN MALDA
NIA IN MALDA
SIR বিরোধী হিংসা
JUDICIAL OFFICERS DETENTION CASE
NIA ON ANTI SIR VIOLENCE

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