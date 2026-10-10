ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর JMB জঙ্গি মজিবুরকে বংশীহারীতে গ্রেফতার করল এনআইএ
NIA Arrested JMB Militant: এনআইএ সূত্রে খবর, জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছে মজিবুর রহমান ৷
Published : October 10, 2026 at 9:35 PM IST
বংশীহারী (দক্ষিণ দিনাজপুর), 10 অক্টোবর: ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সি গ্রেফতার করল জেএমবি সদস্য মজিবুর রহমানকে ৷ শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারীতে মজিবুরের বাড়িতেই চলে এই ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব ৷ গ্রেফতারের পর মজিবুরকে আদালতে তোলা হয় ট্রানজিট রিমান্ডের জন্য ৷ আদালত এনআইএ-র আবেদন মঞ্জুর করে ৷ তার পর রাতেই মজিবুরকে নিয়ে অসমের উদ্দেশে রওনা দেয় এনআইএ ৷
পুলিশ ও এনআইএ-র সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, মজিবুরকে দীর্ঘদিন ধরে খুঁজছে এনআইএ ৷ গত 29 সেপ্টেম্বর বংশীহারীর কুশকারী এলাকায় তার বাড়িতেও যায় এনআইএ-র একটি দল ৷ কয়েকঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালায় ৷ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে ৷ তবে মজিবুরের সন্ধান সেই সময় মেলেনি ৷
পরে বিহার থেকে মজিবুর ও তার স্ত্রীকে আটক করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ ৷ বৃহস্পতিবার রাতে তাদের বংশীহারী থানায় নিয়ে আসা হয় ৷ শুক্রবার রাত পর্যন্ত তারা থানাতেই ছিল ৷ সেখানেই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলে ৷ শুক্রবার রাতে দু’জনকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ তারা বাড়ি চলে যায় ৷ তবে বাড়িতে পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ ইতিমধ্যে পুলিশের তরফে খবর দেওয়া হয় এনআইএ-কে ৷ সেই খবর পেয়ে শনিবার সকালে অসম থেকে এনআইএ-র চার সদস্যের একটি দল আসে বংশীহারীতে ৷ দুপুর পর্যন্ত ওই দলের সদস্যরা থানাতেই ছিলেন ৷
দুপুর তিনটে নাগাদ এনআইএ-র তদন্তকারীরা কুশকারী এলাকায় মজিবুরের বাড়িতে পৌঁছান ৷ সেখানে মজিবুর ও তার স্ত্রীকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ এনআইএ ও পুলিশ সূত্রে খবর, সেই জিজ্ঞাসাবাদেই বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে ৷ মজিবুর নিজেই জেএমবি ও অসম মডিউলের সঙ্গে যোগাযোগের কথা স্বীকার করে ৷ তার পরই তাকে গ্রেফতার করে এনআইএ ৷ সন্ধে নাগাদ তাকে পেশ করা হয় গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে ৷ এনআইএ-র তরফে মজিবুরের ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন করা হয় ৷ আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে ৷ তার পর রাতেই মজিবুরকে নিয়ে অসম চলে যায় এনআইএ ৷
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার শুভতোষ গুপ্তা জানান, বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ বিহারের গোপন আস্তানায় হানা দিয়ে মজিবুর রহমান এবং তার স্ত্রীকে নিয়ে আসে । গত দু’দিন ধরে মজিবুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয় । জিজ্ঞাসাবাদে করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় । শনিবার দুপুরে এনআইএ আবারও কুশকারী এলাকার মজিবুরের বাড়িতে আসে । দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে গ্রেফতার করে ৷
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