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ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর JMB জঙ্গি মজিবুরকে বংশীহারীতে গ্রেফতার করল এনআইএ

NIA Arrested JMB Militant: এনআইএ সূত্রে খবর, জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছে মজিবুর রহমান ৷

NIA Arrested JMB Militant
JMB জঙ্গি মজিবুর রহমানের বাড়ির বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 10, 2026 at 9:35 PM IST

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বংশীহারী (দক্ষিণ দিনাজপুর), 10 অক্টোবর: ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সি গ্রেফতার করল জেএমবি সদস্য মজিবুর রহমানকে ৷ শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারীতে মজিবুরের বাড়িতেই চলে এই ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব ৷ গ্রেফতারের পর মজিবুরকে আদালতে তোলা হয় ট্রানজিট রিমান্ডের জন্য ৷ আদালত এনআইএ-র আবেদন মঞ্জুর করে ৷ তার পর রাতেই মজিবুরকে নিয়ে অসমের উদ্দেশে রওনা দেয় এনআইএ ৷

পুলিশ ও এনআইএ-র সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, মজিবুরকে দীর্ঘদিন ধরে খুঁজছে এনআইএ ৷ গত 29 সেপ্টেম্বর বংশীহারীর কুশকারী এলাকায় তার বাড়িতেও যায় এনআইএ-র একটি দল ৷ কয়েকঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালায় ৷ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে ৷ তবে মজিবুরের সন্ধান সেই সময় মেলেনি ৷

NIA Arrested JMB Militant
মজিবুরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ৷ (ইটিভি ভারত)

পরে বিহার থেকে মজিবুর ও তার স্ত্রীকে আটক করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ ৷ বৃহস্পতিবার রাতে তাদের বংশীহারী থানায় নিয়ে আসা হয় ৷ শুক্রবার রাত পর্যন্ত তারা থানাতেই ছিল ৷ সেখানেই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলে ৷ শুক্রবার রাতে দু’জনকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ তারা বাড়ি চলে যায় ৷ তবে বাড়িতে পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ ইতিমধ্যে পুলিশের তরফে খবর দেওয়া হয় এনআইএ-কে ৷ সেই খবর পেয়ে শনিবার সকালে অসম থেকে এনআইএ-র চার সদস্যের একটি দল আসে বংশীহারীতে ৷ দুপুর পর্যন্ত ওই দলের সদস্যরা থানাতেই ছিলেন ৷

NIA Arrested JMB Militant
মজিবুরের বাড়িতে এনআইএ (ইটিভি ভারত)

দুপুর তিনটে নাগাদ এনআইএ-র তদন্তকারীরা কুশকারী এলাকায় মজিবুরের বাড়িতে পৌঁছান ৷ সেখানে মজিবুর ও তার স্ত্রীকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ এনআইএ ও পুলিশ সূত্রে খবর, সেই জিজ্ঞাসাবাদেই বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে ৷ মজিবুর নিজেই জেএমবি ও অসম মডিউলের সঙ্গে যোগাযোগের কথা স্বীকার করে ৷ তার পরই তাকে গ্রেফতার করে এনআইএ ৷ সন্ধে নাগাদ তাকে পেশ করা হয় গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে ৷ এনআইএ-র তরফে মজিবুরের ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন করা হয় ৷ আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে ৷ তার পর রাতেই মজিবুরকে নিয়ে অসম চলে যায় এনআইএ ৷

NIA Arrested JMB Militant
মজিবুরের বাড়িতে এনআইএ (ইটিভি ভারত)

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার শুভতোষ গুপ্তা জানান, বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ বিহারের গোপন আস্তানায় হানা দিয়ে মজিবুর রহমান এবং তার স্ত্রীকে নিয়ে আসে । গত দু’দিন ধরে মজিবুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয় । জিজ্ঞাসাবাদে করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় । শনিবার দুপুরে এনআইএ আবারও কুশকারী এলাকার মজিবুরের বাড়িতে আসে । দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে গ্রেফতার করে ৷

NIA Arrested JMB Militant
মজিবুরের বাড়িতে এনআইএ (ইটিভি ভারত)

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TAGGED:

এনআইএ
NIA
JMB
জেএমবি সদস্য মজিবুর রহমান
NIA ARRESTED JMB MILITANT

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