শ্রমিক পাঠানোর নামে মানব পাচার ! দুর্গাপুরে NIA তল্লাশিতে গ্রেফতার 1
বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর নামে মানব পাচারের কোনও আন্তর্জাতিক চক্র সক্রিয় হয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীদের একাংশ ৷
Published : July 27, 2026 at 11:49 AM IST
দুর্গাপুর, 27 জুলাই: মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমিক সরবরাহের নামে মানব পাচারের অভিযোগ ৷ পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে তল্লাশি চালিয়ে গোলাম জামা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (NIA) ৷
সোমবার সকালে দুর্গাপুরের নিউ স্টিল পার্ক এলাকায় গোলাম জামা ওরফে গুড্ডু নামে ওই ব্যক্তির বাড়িতে হানা দেন তদন্তকারী আধিকারিকরা । সেখানে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে গ্রেফতার করা হয় ৷ সূত্রের খবর, এক মহিলা আধিকারিক-সহ মোট 6 সদস্যের একটি এনআইএ দল এই অভিযান চালায় ।
তদন্তকারী সংস্থা প্রাথমিকভাবে জানিয়েছে, বিদেশে কর্মসংস্থানের প্রলোভন দেখিয়ে শ্রমিক পাঠানোর আড়ালে বৃহত্তর মানব পাচার চক্র সক্রিয় ছিল কি না, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সেই সূত্রেই গোলামের বাড়িতে তল্লাশি ৷
তদন্তে উঠে এসেছে, প্রায় তিন বছর আগে বিহার থেকে দুর্গাপুরে এসে বসবাস শুরু করেন গোলাম। কিছুদিন পর তিনি মালয়েশিয়ায় চলে যান । ফিরে আসার পর তাঁর গতিবিধি সন্দেহজনক বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।
এনআইএ সূত্রে খবর, গোলামের নামে থাকা একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বিদেশের সঙ্গে অর্থ আদান-প্রদান, সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন এবং মানব পাচার চক্রের সঙ্গে কোনও আর্থিক যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খুঁজে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
তল্লাশির সময় বাড়ি থেকে বেশ কয়েকটি ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন-সহ বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । উদ্ধার হওয়া ইলেকট্রনিক তথ্যপ্রমাণ ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে। সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে বলে মনে করছে তদন্তকারী সংস্থা ।
এনআইএ-র এই অভিযানের পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । প্রতিবেশীদের একাংশের দাবি, গোলাম কয়েক বছর ধরে এলাকায় থাকতেন । তবে বিদেশে যাওয়ার পর থেকে তাঁর সম্পর্কে তেমন কোনও তথ্য স্থানীয়দের কাছে ছিল না । তদন্তকারী সংস্থা এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় বিস্তারিত কিছু জানায়নি । ডিজিটাল তথ্য, ব্যাঙ্ক লেনদেন এবং বিদেশি যোগাযোগের সূত্র ধরে আগামিদিনে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
প্রতিবেশী সামিম আলম বলেন, " স্ত্রী বলেছিলেন গোলাম মালয়েশিয়ায় 6 মাস ছিলেন । ওখানে টায়ারের দোকানে কাজ করতেন । খুব একটা ভালো কাজ হত না ৷ ওঁর বাড়ি ছত্তিশগড়ে বলেও আমরা শুনেছি । এলাকার মানুষের সঙ্গে সেভাবে তার যোগাযোগ ছিল না ।" অন্ডালে তাঁর কোনও এক নিকট আত্মীয়ের টায়ার সারানোর একটি দোকান রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে ।
সূত্র মারফত পাওয়া খবর অনুযায়ী, ছত্তিশগড়ের কোনও একটি নাশকতামূলক ঘটনার সঙ্গে গোলামের নাম জড়িয়ে ছিল । পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ঠিকা কর্মী সরবরাহের নামে মানব পাচারের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল বলে অভিযোগ ৷ সালাউদ্দিন আনসারি নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, "আমরা শুনেছিলাম গোলাম ছত্তিশগড়ে একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরি করেছিলেন । তার তদন্ত চলছিল । 6 মাস আগে মোবাইলের সিম চেঞ্জ করেছিল গোলাম ৷ বেশ কিছুদিন সে এলাকায় ছিল না ।" তাহলে কি ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরি করে বিদেশে ঠিকা কর্মী পাঠানোই ছিল গোলাম এবং তার সঙ্গে যোগ থাকা নেটওয়ার্কের কাজ ? তদন্ত চালাচ্ছে এনআইএ ।