মোথাবাড়ি-কাণ্ডে মোট তিনজনকে গ্রেফতার NIA'র
Published : April 13, 2026 at 1:09 PM IST
কলকাতা, 13 এপ্রিল: মালদার মোথাবাড়ি-কাণ্ডে তদন্তে নেমে এই প্রথম বড়সড় পদক্ষেপ করল এনআইএ । ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে এখনও পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ধৃতরা হলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য গোলাম রব্বানি, আসিফ শেখ এবং সাহাদাত হোসেন ।
তদন্তকারী সংস্থার এক আধিকারিক বলেন, "ঘটনার দিন কে কোথায় ছিল, কে কী ভূমিকা নিয়েছিল - সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রয়োজন পড়লে আরও অনেকে গ্রেফতার হতে পারে ।"
এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ ও তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে প্রথমে গোলাম রব্বানিকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তদন্তকারীদের মতে, গোলাম রব্বানি শুধুমাত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিতই ছিলেন না, বরং উত্তেজিত জনতাকে প্ররোচিত করা এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে ।
গোলাম রব্বানির পাশাপাশি রবিবার গভীর রাতে দীর্ঘক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় আসিফ শেখ এবং সাহাদাত হোসেনকে । জিজ্ঞাসাবাদের সময় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসার পরই তাঁদের গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নেয় তদন্তকারী দল । প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, ধৃত আসিফ শেখ এবং সাহাদাত হোসেন স্থানীয়ভাবে কংগ্রেসের সমর্থক হিসেবে পরিচিত । যদিও এই রাজনৈতিক যোগসূত্র খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা এবং এর পেছনে কোনও বৃহত্তর চক্রান্ত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
মোথাবাড়ি-কাণ্ড
গত 1 এপ্রিল মালদার মোথাবাড়ি এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয় । ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে বুধবার রাতে এসআইআর-এর কাজে যুক্ত তিন মহিলা-সহ সাতজন বিচারককে কয়েক ঘণ্টা ধরে ঘেরাও করে রাখা হয় । প্রথমে কালিয়াচক-2 ব্লক অফিসে কর্মরত সাতজন বিচারককে রাত সাড়ে 11টা পর্যন্ত আটকে রাখা হয় । পরে বিচারকদের ব্লক অফিস থেকে বের করে আনার সময় তাঁদের গাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে ।
এনআইএ তদন্ত
এই ঘটনায় আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী । ঘটনায় কঠোরভাবে হস্তক্ষেপ করে সুপ্রিম কোর্ট ৷ নির্বাচন কমিশনকে সিবিআই বা এনআইএ-র হাতে ঘটনার তদন্তভার দেওয়ার নির্দেশ দেয় সর্বোচ্চ আদালত ৷ সেই নির্দেশমতো পরবর্তীতে ঘটনাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে নির্বাচন কমিশনের তরফে তদন্তভার তুলে দেওয়া হয় এনআইএ-র হাতে । এরপরেই মোথাবাড়ির ঘটনার তদন্তে নামে এনআইএ ৷
পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশের তরফে এই ঘটনায় একাধিক এফআইআর দায়ের হয় এবং 40-রও বেশি অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । তবে এনআইএ-র তদন্তে ধীরে ধীরে সামনে আসছে ঘটনার নেপথ্যের চিত্র । তদন্তকারীদের অনুমান, ঘটনাটি আকস্মিক নয়, বরং পরিকল্পিতভাবে সংঘটিত হয়েছিল । স্থানীয় প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তির মদতেই এই পরিস্থিতি তৈরি করা হয় বলে সন্দেহ । সেই সূত্র ধরেই গোলাম রব্বানির নাম সামনে আসে ।
আদালতে পেশ ও পরবর্তী পদক্ষেপ
তদন্তের স্বার্থে ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিশদ ভিডিয়োগ্রাফি ও ম্যাপিং করেছে এনআইএ-র বিশেষ দল । আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে গোটা ঘটনাস্থল খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে । সংগ্রহ করা হয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণপত্র, যার ভিত্তিতেই তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে । ধৃত গোলাম রব্বানি, আসিফ শেখ এবং সাহাদাত হোসেনকে স্থানীয় আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে এনআইএ । তদন্তকারীদের লক্ষ্য, জেরার মাধ্যমে ঘটনার পেছনে থাকা বৃহত্তর চক্রকে চিহ্নিত করা এবং কারা এই ঘটনাকে উস্কানি দিয়েছিল তা স্পষ্ট করা ৷ এনআইএ আধিকারিকদের মতে, এই ঘটনায় আরও কয়েকজন জড়িত থাকতে পারে । সেই সম্ভাবনা মাথায় রেখেই তদন্ত আরও জোরদার করা হয়েছে । খুব শীঘ্রই এই মামলায় আরও গ্রেফতার হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলছে ।
এলাকায় চাপা উত্তেজনা
এদিকে গোলাম রব্বানি, আসিফ শেখ এবং সাহাদাত হোসেনকে গ্রেফতার করার পর মোথাবাড়ি এলাকায় ফের চাপা উত্তেজনা তৈরি হয়েছে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় বাড়ানো হয়েছে পুলিশি নজরদারি । প্রশাসনের পক্ষ থেকে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানানো হয়েছে । মোথাবাড়ি কাণ্ড ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতি উত্তাল । তদন্তের অগ্রগতির দিকে নজর রয়েছে প্রশাসন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের । এখন দেখার, এই গ্রেফতারি থেকে উঠে আসা তথ্য ভবিষ্যতে তদন্তকে কোন দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় ৷