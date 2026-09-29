মঙ্গলকোটে গ্রেফতার ইমাম, এনআইএ জালে পিয়ার মহম্মদ !

মঙ্গলকোটে গ্রেফতার ইমাম, এনআইএ জালে পিয়ার মহম্মদ !
NIA arrests Imam: বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল কি না তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
Published : September 29, 2026 at 5:18 PM IST
মঙ্গলকোট, 29 সেপ্টেম্বর : মঙ্গলকোটের মসজিদ থেকে ইমাম পিয়ার মহম্মদ শেখকে গ্রেফতার করল এনআইএ। বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন জেএমবির শাখা সংগঠন আইএমকের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে রাজ্যজুড়ে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার তৎপরতার মধ্যেই এই গ্রেফতার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
মঙ্গলবার মঙ্গলকোট থানায় দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। তাঁর মোবাইল, ডায়েরি, নথি ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । পাশাপাশি তাঁর বাংলাদেশ যাতায়াত এবং একাধিক নম্বরের সঙ্গে যোগাযোগও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
মঙ্গলকোটের একটি এলাকা থেকে পিয়ার মহম্মদ শেখকে আটক করে প্রথমে মঙ্গলকোট থানায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে দীর্ঘক্ষণ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এনআইএ আধিকারিকরা। জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয়েছে বলে এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে। গ্রেফতারের পর মঙ্গলকোট থানাতেই চলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরির কাজ। এরপর থানা থেকে পিয়ার মহম্মদ শেখকে কলকাতার উদ্দেশ্যে নিয়ে রওনা দেন এনআইএর আধিকারিকরা। কলকাতার ব্যাঙ্কশাল আদালতে তাঁকে পেশ করা হবে।
এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, পিয়ার মহম্মদ শেখের কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন, ডায়েরি, বেশ কিছু নথি এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া নথিপত্রের মধ্যে অসমের একটি নির্দিষ্ট সংগঠনের কিছু নথিও রয়েছে বলে সূত্রের খবর। ওই নথি এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে কোনও নিষিদ্ধ বা জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। তাঁর মোবাইল ফোনে একাধিক বাংলাদেশি নম্বর পাওয়া গিয়েছে। পিয়ার মহম্মদ শেখের বাংলাদেশ যাতায়াত ছিল কি না, তাঁর পাসপোর্টের তথ্য খতিয়ে দেখে সেই বিষয়টিও তদন্ত করছেন এনআইএ আধিকারিকরা।
মঙ্গলকোটের ব্রজগ্রামের একটি মসজিদে ইমামের কাজ করতেন পিয়ার মহম্মদ শেখ। প্রায় দু’বছর আগে তিনি এখানে আসেন। বাড়ি মন্তেশ্বরে হলেও তিনি মঙ্গলকোটের ওই মসজিদেই থাকতেন। এদিকে মঙ্গলকোট পার করলেই বীরভূমের নানুর, আর ওপারেই বাংলাদেশের সীমান্ত। ফলে তদন্তকারীরা ইতিমধ্যেই ওই মসজিদ এবং সংলগ্ন এলাকায় খোঁজখবর শুরু করেছেন।
স্থানীয় বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে গত দু’বছরে পিয়ার মহম্মদ শেখের সঙ্গে কার কার যোগাযোগ ছিল, কারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন এবং তিনি কার সঙ্গে মেলামেশা করতেন, সেই তথ্য জানার চেষ্টা চলছে। মসজিদ ছাড়া আর কোথায় কোথায় তাঁর গতিবিধি ছিল তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ গোলাম মোস্তফা জানান, এনআইএর আধিকারিকরা মসজিদে এসে ইমামের ঘর এবং গোডাউনে তল্লাশি চালান। এরপর ইমামকে তাঁদের সঙ্গে যেতে বলা হয়। তাঁর কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন এবং একটি ডায়েরি নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
এনআইএর তরফে চলতি বছরের জুন মাসে জেএমবির শাখা সংগঠনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতকেন্দ্রিক তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রের মামলায় 11 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করা হয়েছিল। সেই মামলার তদন্তের সূত্রেই পিয়ার মহম্মদ শেখের সঙ্গে কোনও যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী সংস্থা।
এদিকে, ধৃত ইমামের আইনজীবী তাজিজ সাব্বাব জামালের দাবি, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি আনা হচ্ছে, সেগুলি এখনও প্রমাণিত নয়। সংবাদমাধ্যমে জঙ্গি যোগে কথা সরাসরি বলা হচ্ছে কিন্তু কোন নির্দিষ্ট অবৈধ সংগঠনের সঙ্গে তিনি জড়িত সেটা জানাননি কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার আধিকারিকরা। তাঁরা শুধু বলছেন, টেলিগ্রামের কোনও একটি গ্রুপের সঙ্গে ধৃত ইমামের যোগাযোগ ছিল ।
আইনজীবী আরও বলেন, "তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা এবং ‘ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ সংক্রান্ত ধারাসহ একাধিক ধারা দেওয়া হয়েছে। এই ধারাগুলি কতটা যথার্থ সেটা আদালতই বিচার করবে । পিয়ার মহম্মদ শেখ সম্পূর্ণ নির্দোষ।"