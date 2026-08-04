টার্গেট Gen-Z, বাংলা থেকে জঙ্গি নিয়োগের ছক ! হামিম-অর্পিতাকে জেরায় বিস্ফোরক তথ্য

টার্গেট Gen-Z, বাংলা থেকে জঙ্গি নিয়োগের ছক ! হামিম-অর্পিতাকে জেরায় বিস্ফোরক তথ্য
তদন্তকারী সংস্থার দাবি, পাকিস্তান থেকে হাওয়ালা চক্রের মাধ্যমে অর্থ পৌঁছত । ধাপে ধাপে যুব সম্প্রদায়ের একাংশকে উগ্রপন্থার দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চলছিল ।
Published : August 4, 2026 at 1:45 PM IST
কলকাতা, 4 অগস্ট: জইশ-ই-মহম্মদ এবং আইএসআই-যোগের অভিযোগে ধৃত হামিম মণ্ডল ও তার বান্ধবী অর্পিতাকে জেরায় মিলছে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ৷ এমনটাই জানিয়েছে এনআইএ ও রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। তদন্তে উঠে এসেছে, বাংলার নতুন প্রজন্মকে লক্ষ্য করে একটি সংগঠিত 'র্যাডিক্যালাইজেশন নেটওয়ার্ক' গড়ে তোলার চেষ্টা চলছিল বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের । আরও তথ্য জানাতে টানা জেরা চালানো হচ্ছে ৷
সূত্রের দাবি, ধৃতদের সহযোগী আদিত্য সিংকে পাকিস্তান থেকে নির্দিষ্ট অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হত। মূল লক্ষ্য ছিল Gen-Z প্রজন্মের মধ্যে প্রভাব বিস্তার। কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক কলেজের পড়ুয়াদের, বিশেষ করে তরুণীদের টার্গেট করে অনলাইনে যোগাযোগ বাড়ানোর ভার ছিল তার উপর। তদন্তকারীদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারকে ছোট করে দেখানো, ভারত-বিরোধী প্রচার চালানো এবং ধাপে ধাপে যুব সম্প্রদায়ের একাংশকে উগ্রপন্থার দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চলছিল ।
তদন্তকারী সংস্থার আরও দাবি, আদিত্য সিংয়ের কাছে পাকিস্তান থেকে হাওয়ালা চক্রের মাধ্যমে অর্থ এসে পৌঁছত। একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে সেই অর্থ বিভিন্ন স্তরে স্থানান্তর করা হত বলে তদন্তে উঠে এসেছে। ওই অর্থ কীভাবে ব্যবহার করা হত এবং আর কারা এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত, তা খতিয়ে দেখছেন এনআইএ ও এসটিএফ ।
হামিম মণ্ডল ও অর্পিতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কয়েকজন সন্দেহভাজনের নাম তদন্তকারীদের হাতে এসেছে বলে সূত্রের দাবি । তবে তদন্তের স্বার্থে তাদের পরিচয় এখনও প্রকাশ করা হয়নি । গোটা নেটওয়ার্কের বিস্তার, অর্থের উৎস এবং সম্ভাব্য রিক্রুটমেন্ট চক্রের পরিধি খতিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ও রাজ্য পুলিশের এসটিএফের গোয়েন্দারা ।
রাজ্য পুলিশের এসটিএফের দাবি, বর্ধমানের রেনেসাঁ হাউজিং থেকে গ্রেফতার হওয়া হামিমের সঙ্গে জইশ-ই-মহম্মদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সূত্র মিলেছে ৷ তদন্তকারীদের দাবি, ধৃতের কাছ থেকে একাধিক ডিজিটাল তথ্য ও নথি উদ্ধার হয়েছে, যা এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ অন্যদিকে, হামিমকে গ্রেফতারের পর তাঁর মোবাইল ফোন, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট এবং অন্যান্য ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণ করে ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ থেকে তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বান্ধবী অর্পিতা সরকারকে গ্রেফতার করেছেন তদন্তকারীরা ৷ তাঁদের সঙ্গে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর যোগ পাওয়া গিয়েছে বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন ।