বুলডোজারের গর্জনে সাফ জাতীয় সড়ক! কালিয়াচকে মাথায় হাত শতাধিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর

বুলডোজারের গর্জনে সাফ জাতীয় সড়ক! কালিয়াচকে মাথায় হাত শতাধিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর
মাথায় হাত শতাধিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ৷ যদিও এনএইচএআই কর্তৃপক্ষের দাবি, হঠাৎ করে অভিযান নয়, কয়েক সপ্তাহ আগেই অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ।
Published : July 20, 2026 at 5:46 PM IST
মালদা, 20 জুলাই: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে সামনে রেখে জাতীয় সড়ক দখলমুক্ত করতে ফের কড়া পদক্ষেপ করল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (NHAI) । সোমবার সকাল থেকে মালদার কালিয়াচকের কলেজ মোড় থেকে বালিয়াডাঙা পর্যন্ত 34 নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া এলাকায় শুরু হয় ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান । পুলিশ প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বুলডোজার চালিয়ে জাতীয় সড়কের উপর গড়ে ওঠা একাধিক পাকা ও অস্থায়ী দোকান, শেড এবং অন্যান্য অবৈধ নির্মাণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় ।
অভিযান ঘিরে সকাল থেকেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় । জাতীয় সড়কের দু'ধারে বহু মানুষ ভিড় করেন । আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এড়াতে মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী । প্রশাসনের উপস্থিতিতেই একের পর এক অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হয় ।
জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের দাবি, এটি হঠাৎ করে চালানো অভিযান নয় । কয়েক সপ্তাহ আগেই সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও দখলদারদের নোটিশ পাঠিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজ দায়িত্বে অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । নোটিশের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও বহু জায়গায় দখলদারি বহাল থাকায় শেষ পর্যন্ত বুলডোজার নামাতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ ।
এনএইচএআই-এর আধিকারিক নীলম কুমার জানান, "কালিয়াচকের কলেজ মোড় থেকে বালিয়াডাঙা পর্যন্ত জাতীয় সড়ক দখলমুক্ত করার কাজ চলছে । যাঁরা নোটিশ মেনে দোকান সরিয়ে নিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । কিন্তু যাঁরা নির্দেশ অমান্য করেছেন, তাঁদের অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হচ্ছে । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী জাতীয় সড়কের প্রায় 100 কিলোমিটার এলাকা দখলমুক্ত করতে হবে ।"
প্রশাসনিক সূত্রের খবর, এর আগেও একই এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছিল । তখন কিছু অংশ দখলমুক্ত হলেও কয়েক মাসের মধ্যেই আবার জাতীয় সড়কের ধারে দোকান ও অস্থায়ী নির্মাণ গড়ে ওঠে । সেই কারণেই এবার আরও কঠোর অবস্থান নিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ । ভবিষ্যতে যাতে ফের দখল না-হয়, তার জন্যও নজরদারি বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
তবে প্রশাসনের এই পদক্ষেপে বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা । তাঁদের অভিযোগ, বহু বছর ধরে জাতীয় সড়কের ধারে ছোট দোকান চালিয়েই সংসার চলে । পুনর্বাসনের কোনও বিকল্প ব্যবস্থা না-করেই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে । ফলে শতাধিক পরিবারের রুজি-রোজগারের উপর অনিশ্চয়তা নেমে এসেছে ।
যদিও এই নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলতে চাননি । প্রশাসনিক পদক্ষেপের জেরে ভবিষ্যতে সমস্যায় পড়ার আশঙ্কায় অধিকাংশ ব্যবসায়ী ক্যামেরার সামনে মন্তব্য করতে রাজি হননি । তবে এলাকায় চাপা ক্ষোভ যে রয়েছে, তা স্পষ্ট ।
একদিকে জাতীয় সড়ক নিরাপদ ও যান চলাচলের উপযোগী রাখার প্রশাসনিক দায়, অন্যদিকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জীবিকা - এই দুইয়ের টানাপোড়েনের মাঝেই মালদার কালিয়াচকে সোমবারের উচ্ছেদ অভিযান নতুন করে সেই চিরচেনা প্রশ্নই তুলে দিল, দখলমুক্তির সঙ্গে পুনর্বাসনের রূপরেখাও কি সমান জরুরি নয় ?