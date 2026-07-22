বেআইনি পার্কিংয়ের জেরে মরণফাঁদ NH19-এর সার্ভিস রোড ! অভিযানে দুর্গাপুর পুলিশ

বেআইনি পার্কিংয়ের জেরে মরণফাঁদ NH19-এর সার্ভিস রোড ! অভিযানে দুর্গাপুর পুলিশ
সার্ভিস রোডের নো-পার্কিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লরি, ট্রাক ও বাসের কারণে দুর্ঘটনার অভিযোগ ৷ বেআইনি পার্কিং বন্ধ করতে জরিমানা জারি আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের ৷
Published : July 22, 2026 at 4:16 PM IST
দুর্গাপুর, 22 জুলাই: দুর্গাপুরে 19 নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড মৃত্যু-ফাঁদে পরিণত হয়েছে, এমনই অভিযোগ উঠছিল দীর্ঘদিন ধরে ৷ নেপথ্যে সার্ভিস রোডের উপর যত্রতত্র ট্রাক, লরি ও বাসের বেআইনি পার্কিং ৷ অভিযোগ, তার জেরেই প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ স্থানীয়দের এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে এবার সার্ভিস রোডে বেআইনি পার্কিং বন্ধ করতে অভিযানে নামল আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগ ৷ নো-পার্কিং জোনে গাড়ি দাঁড় করানোয় ফাইন করা হল ট্রাফিক পুলিশের তরফে ৷
দুর্গাপুর শহরের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে 19 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷ যার আশেপাশে রয়েছে জনবসতিপূর্ণ এলাকা ৷ তাই জাতীয় সড়ক এড়িয়ে স্থানীয়দের যাতায়াতের জন্য সার্ভিস রোডের ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন ৷ কিন্তু, সেই সার্ভিস রোডই এখন বেআইনি পার্কিংয়ের দখলে বলে অভিযোগ ৷ আর তার জেরে প্রায়দিন ছোট বড় দুর্ঘটনা লেগে রয়েছে 19 নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, 19 নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড যেন ধীরে ধীরে অবৈধ ট্রাক পার্কিং জোনে পরিণত হয়েছে ৷ দিনের পর দিন সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে ভারী পণ্যবাহী লরি ৷ রাস্তার পাশে স্পষ্টভাবে 'নো পার্কিং' বোর্ড লাগানো থাকলেও, তার কোনও তোয়াক্কা করছেন না চালকরা ৷ এর জেরে শুধু যান চলাচলে সমস্যা হচ্ছে না, সেই সঙ্গে ক্রমশ বাড়ছে দুর্ঘটনা ৷ এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরেই প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করে আসছিল ৷
আর এই বেআইনি পার্কিংয়ের ছবি এক-দুই জায়গায় নয় ৷ অভিযোগ, দুর্গাপুরে 19 নম্বর জাতীয় সড়কের ভিরিঙ্গি-সহ বিভিন্ন জায়গায় সার্ভিস রোডের বিভিন্ন অংশে এই ছবি দেখা যাচ্ছিল ৷ রাস্তার একাংশ দখল করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনও আবার দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকছে লরিগুলি ৷ ফলে অন্যান্য ছোট গাড়ি, মোটরবাইক ও সাইকেল আরোহীদের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে ৷ বিশেষ করে রাতে ও দিনের ব্যস্ত সময়ে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ ৷
এই পরিস্থিতি সামাল দিতে অবশেষে অভিযানে নেমেছে আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগ ৷ বুধবার সার্ভিস রোড জুড়ে অবৈধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা একাধিক লরির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয় ৷ ট্রাফিক নিয়মভঙ্গের অভিযোগে একাধিক লরির চালকের বিরুদ্ধে জরিমানা করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, ভবিষ্যতে নো-পার্কিং জোনে গাড়ি দাঁড় করালে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেছে পুলিশ ৷
এ নিয়ে এসিপি ট্রাফিক রাজকুমার মালাকার বলেন, "সার্ভিস রোডে বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় লরি, বাসের পার্কিং করা হচ্ছিল ৷ আমরা তাদেরকে বারবার সতর্ক করার পরেও, একই ঘটনা ঘটছিল ৷ তাই এবার কড়া বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি, সার্ভিস রোডে পার্কিং করলে আর্থিক জরিমানা ধার্য করা হচ্ছে ৷ আশা করি এরপর পরিস্থিতি বদলে যাবে ৷"
উল্লেখ্য, রাতে সার্ভিস রোডে বড় বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকার কারণে, দুর্গাপুরে বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ বহু মানুষের প্রাণহানির ঘটনাও সামনে এসেছে ৷ তাই সার্ভিস রোডে পার্কিং বন্ধ করতে ট্রাফিক বিভাগের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাল দুর্গাপুরের সাধারণ মানুষজন ৷