অবিরাম বৃষ্টিতে স্তব্ধ সিকিমের লাইফলাইন, লাভারবোটে ভয়াবহ ধসে NH10 অবরুদ্ধ
কালিম্পঙে চিত্রে ও মেল্লির মাঝামাঝি লাভারবোট এলাকায় ধস ৷ ভারী বৃষ্টির জেরে ধসের আশঙ্কায় 10 নম্বর জাতীয় সড়কে সতর্কতা জারি প্রশাসনের ৷
Published : July 21, 2026 at 2:15 PM IST
কালিম্পং, 21 জুলাই: উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলে টানা ভারী বৃষ্টির জেরে আবার বড়সড় বিপর্যয় নামল কালিম্পং জেলায় ৷ চিত্রে ও মেল্লির মাঝামাঝি লাভারবোট এলাকায় ভয়াবহ ধস নামায় 10 নম্বর জাতীয় সড়ক সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেছে ৷ পাহাড়ের প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম বলে পরিচিত এই জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, সিকিমমুখী এবং সিকিম থেকে শিলিগুড়িগামী বহু যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী যানবাহন মাঝরাস্তায় আটকে পড়েছে ৷ ফলে জাতীয় সড়কের উভয় প্রান্তে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে ৷ চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে পর্যটকরা ৷
10 নম্বর জাতীয় সড়কে ধসের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড বা এনএইচআইডিসিএল-এর আধিকারিক ও কর্মীরা ৷ রাস্তার উপর থেকে বিশাল আকৃতির পাথর ও কাদা সরাতে ইতিমধ্যেই ভারী যন্ত্রপাতি, পে-লোডার ও বুলডোজার নামানো হয়েছে ৷ সংস্থার সূত্রে জানানো হয়েছে, ধসের পরিধি বেশ বড় হওয়ায় রাস্তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত করতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে ৷
প্রকৃতপক্ষে, গত কয়েক দিন ধরেই তিস্তা অববাহিকা ও সংলগ্ন কালিম্পং পাহাড়ি এলাকায় অবিরাম বৃষ্টি চলছে ৷ যার জেরে এই জাতীয় সড়ক বরাবর পরিস্থিতি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছে ৷ ইতিপূর্বে লিকুভীর, শ্বেতীঝোরা এবং কালিম্পং মোড়ের মতো একাধিক সংবেদনশীল এলাকায় ছোট-বড় ধস নেমে যাতায়াত ব্যাহত হয়েছিল ৷
বারংবার রাস্তা বন্ধ হওয়ার কারণে অনেক যানবাহনকেই বাধ্য হয়ে লাভা, গরুবাথান কিংবা দার্জিলিং হয়ে দীর্ঘ ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে ৷ যার ফলে সময় ও জ্বালানি দু’টোই অতিরিক্ত নষ্ট হচ্ছে ৷ অন্যদিকে, টানা ভারী বৃষ্টিতে তিস্তা নদীর জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় রাস্তার নীচের অংশের মাটি দ্রুত ধসে যাচ্ছে, যা নতুন করে ধসের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলছে ৷
উদ্ধারকাজ চলাকালীন পাহাড়ি এলাকায় নতুন করে ধস নামার আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না স্থানীয় উদ্ধারকারী কর্মীরা ৷ পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে স্থানীয় প্রশাসন ও ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে ৷ সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের জরুরি প্রয়োজন ছাড়া এই মুহূর্তে 10 নম্বর জাতীয় সড়কে যাতায়াত না-করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷
কালিম্পংয়ের জেলাশাসক কুহুক ভূষণ বলেন, "টানা বৃষ্টির জেরে লাভারবোটের কাছে ধস নেমে 10 নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে ৷ প্রশাসন ও NHIDCL যৌথভাবে দ্রুততার সঙ্গে রাস্তা পরিষ্কারের কাজ চালাচ্ছে, যাতে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই যান চলাচল স্বাভাবিক করা যায় ৷"
তিনি আরও জানান, পাহাড়জুড়ে ক্রমাগত বৃষ্টির কারণে নতুন করে ধসের ঝুঁকি বাড়ছে ৷ তাই সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া এই মুহূর্তে 10 নম্বর জাতীয় সড়কে যাতায়াত না-করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে ৷ একই সঙ্গে যে কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য জেলা প্রশাসনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দলকে হাই-অ্যালার্টে রাখা হয়েছে ৷