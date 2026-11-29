ভাঙন গ্রাসে ঘোড়ামারা-সহ সুন্দরবনের একাধিক দ্বীপ ! রাজ্যকে সমন্বয় ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের প্রস্তাব NGT-র
Dredging at Muriganga for Gangasagar Mela: ভাটার সময়েও মুড়িগঙ্গায় ভেসেল পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে তৈরি হচ্ছে 3টি চ্যানেল ৷ শুভজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : November 29, 2026 at 5:50 PM IST
সুন্দরবন, 29 নভেম্বর: একদিকে ভয়াবহ নদী ভাঙনের গ্রাসে ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে সুন্দরবনের একের পর এক দ্বীপ ৷ কোথাও নদীর পাড় ভেঙে তলিয়ে যাচ্ছে কৃষিজমি, আবার বসতভিটে হারিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন সুন্দরবনের দ্বীপগুলির বাসিন্দারা ৷ এবার অস্তিত্ব সংকটে হুগলি নদীর মোহনায় অবস্থিত ঘোড়ামারা দ্বীপ ৷
এই পরিস্থিতিতে সুন্দরবনের ভাঙন কবলিত ও সাগরে তলিয়ে যেতে বসা দ্বীপগুলিকে রক্ষা করতে রাজ্যস্তরে সমন্বয় ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিল জাতীয় পরিবেশ আদালত বা ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (NGT) নিযুক্ত বিশেষ কমিটি ৷
জাতীয় পরিবেশ আদালতের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, 1991 সালের জনগণনার তথ্য অনুযায়ী, ঘোড়ামারার দ্বীপে একসময় 40 হাজার মানুষের বসবাস ছিল ৷ কিন্তু, ভাঙন ও ঘরবাড়ি হারিয়ে বহু মানুষ দ্বীপ ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন ৷ জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তথ্য তুলে ধরে কমিটি জানিয়েছে, এই মুহূর্তে ঘোড়াডাঙার দ্বীপে মানুষের সংখ্যা কমে 5 হাজারে নেমেছে ৷
সুন্দরবনের নদী ও সমুদ্রঘেরা প্রত্যন্ত দ্বীপগুলির মানুষের কাছে নদী ভাঙন নতুন কোনও সমস্যা নয় ৷ বছরের পর বছর ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জোয়ার-ভাটার প্রভাব, নদীর গতিপথের পরিবর্তন এবং পলি জমার কারণে বদলে যাচ্ছে দ্বীপগুলির ভৌগোলিক মানচিত্র ৷ হুগলি নদীর মোহনায় অবস্থিত ঘোড়ামারা দ্বীপ তার অন্যতম উদাহরণ ৷
ক্রমাগত নদী ভাঙনের কারণে দ্বীপটির আয়তন দিন-দিন ছোট হচ্ছে ৷ কয়েক দশক আগেই নদীগর্ভে হারিয়ে গিয়েছে লোহার চর ৷ একইভাবে ভাঙনের কবলে পড়ে অস্তিত্বের সংকটে রয়েছে মৌসুনি ও গোবর্ধনপুরের মতো দ্বীপও ৷ নদী ভাঙনের কারণে বহু মানুষকে তাঁদের ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয়ও নিতে হয়েছে ৷
এই পরিস্থিতিতে ঘোড়ামারা দ্বীপকে রক্ষা করতে NGT-তে জমা পড়া বিশেষ কমিটির রিপোর্টে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়েছে ৷ গত 26 নভেম্বর জাতীয় পরিবেশ আদালতে জমা দেওয়া রিপোর্টে রাজ্যস্তরের একটি সমন্বয় ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷
রিপোর্টে বলা হয়েছে, "সেচ ও জলপথ দফতর, পশ্চিমবঙ্গ উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (WBCZMA), বন দফতর, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর, পরিবেশ দফতর, বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর এবং জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি রাজ্য-স্তরের সমন্বয় ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হোক ৷"
কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ একত্রিত করে পরিকল্পনামাফিক নদী ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করার পরামর্শ দিয়েছে কমিটি ৷ বিশেষ করে ম্যানগ্রোভ অরণ্য সংরক্ষণ, মাটি ও জল সংরক্ষণ, গ্রামীণ উন্নয়ন, স্থানীয় মানুষের জীবিকা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্পগুলিকে এক ছাতার তলায় এনে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে এই গোটা পরিকল্পনার নোডাল এজেন্সি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাবও রয়েছে।
শুধু ঘোড়ামারা দ্বীপ নয়, সুন্দরবনের অন্যান্য বিপজ্জনক দ্বীপগুলির পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখার সুপারিশ করেছে NGT নিযুক্ত কমিটি ৷ প্রতিটি দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থা, জনবসতির বিপদের আশঙ্কা, পরিবেশগত বৈশিষ্ট এবং নদী ভাঙনের প্রকৃতি বিবেচনা করে পৃথক সুরক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা করতে বলা হয়েছে ৷
রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, "ঘোড়ামারা দ্বীপের উপকূলীয় পরিবর্তন একটি গতিশীল নদী ও ব-দ্বীপের পরিবেশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এখানে নদী ভাঙনের পাশাপাশি পলি জমা, নদীখাতের পরিবর্তন এবং পলির পুনর্বণ্টনের মতো ঘটনাও ঘটে ৷ তবে ভাঙনের পিছনে কোনও একটি নির্দিষ্ট কারণকে প্রধান হিসেবে চিহ্নিত করা যায়নি ৷ মানুষের কার্যকলাপের কারণে কতটা ভাঙন হচ্ছে, তারও নির্দিষ্ট পরিমাপ পাওয়া যায়নি ৷"
কমিটির মতে, দ্বীপের সমস্ত অংশে নির্বিচারে বাঁধ বা নদী প্রতিরোধের পরিকাঠামো তৈরি না-করে যেখানে জনবসতি, কৃষিজমি, যাতায়াতের রাস্তা এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো সরাসরি বিপদের মুখে রয়েছে, সেই এলাকাগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে ৷ বিদ্যমান বাঁধগুলির মেরামতি ও শক্তিশালী করার পাশাপাশি উপযুক্ত এলাকায় ম্যানগ্রোভ অরণ্য সংরক্ষণ এবং নতুন করে ম্যানগ্রোভ লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ তবে যেখানে নদীভাঙন অত্যন্ত সক্রিয়, সেখানে উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া নির্বিচারে ম্যানগ্রোভ লাগানোর বিরোধিতা করেছে কমিটি ৷
কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী, "সেচ ও জল দফতর (Irrigation and Waterways Department)-এর উচিত বর্তমান সুরক্ষা ব্যবস্থা বা কাজের খাতভিত্তিক পর্যালোচনা করা, বিপজ্জনক বা ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলি চিহ্নিত করা এবং সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ বা শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে হবে ৷"
রিপোর্টে বলা হয়েছে, "নতুন সুরক্ষা ব্যবস্থা কেবল সেইসব জায়গাতেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত, যেখানে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে এবং তা টেকনিক্যালি প্রমাণিত ৷"
এতে আরও বলা হয়েছে, "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দফতর প্রয়োজনে আইসিএফআরই বা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফরেস্ট্রি রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন অথবা অন্য কোনও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের থেকে টেকনিক্যাল সাহায্য নিয়ে প্রাকৃতিকভাবে ম্যানগ্রোভের পুনর্জন্ম বা পুনরুদ্ধারের জন্য উপযুক্ত স্থানগুলি চিহ্নিত করা যেতে পারে ৷"
মুড়িগঙ্গার ড্রেজিং
একদিকে পরিবেশ আদালত নিযুক্ত বিশেষ কমিটি যখন সুন্দরবনের দ্বীপগুলির অস্তিত্ব রক্ষা নিয়ে চিন্তিত, ঠিক তখন রাজ্য সরকারের সেচ ও জল দফতর, সুন্দরবন উন্নয়ন দফতর-সহ অন্যান্য বিভাগগুলি গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত ৷
মুড়িগঙ্গার নাব্যতা বৃদ্ধি করতে চলছে ড্রেজিংয়ের কাজ ৷ গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে 24 ঘণ্টা মুড়িগঙ্গায় ভেসেল পরিষেবা দিতে, তিনটি চ্যানেল তৈরি করা হচ্ছে ৷ যাতে ভাটা চলাকালীনও ওই চ্যানেল দিয়ে ভেসেল পুণ্যার্থীদের নিয়ে গঙ্গাসাগরে পৌঁছতে পারে ৷
বলা হচ্ছে, 2027 সালের মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরের পুণ্যস্নান ও মেলাকে আন্তর্জাতিক মানের করে তুলতে মুড়িগঙ্গায় পরিকল্পনামাফিক ড্রেজিংয়ের কাজ হচ্ছে ৷ রাজ্যে বিজেপি সরকারের আমলে এই প্রথম গঙ্গাসাগর মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৷ মকর সংক্রান্তিতে প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে আসেন ৷ তাঁদের যাতায়াতের অন্যতম প্রধান ভরসা কাকদ্বীপের লট নম্বর 8 ভেসেল ঘাট থেকে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত মুড়িগঙ্গা নদীপথ ৷
কিন্তু, বছরের অন্যান্য সময়ে জোয়ার-ভাটার কারণে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় ভেসেল চলাচল ব্যাহত হয় এই সময়ে ৷ বিশেষ করে ভাটার সময় নদীতে পলি জমে থাকার কারণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেসেল পরিষেবা বন্ধ রাখতে হয় ৷ ফলে সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে তীর্থযাত্রী সকলে ৷
এই সমস্যা দূর করতে প্রতিবারই মুড়িগঙ্গায় ড্রেজিংয়ের কাজ করানো হয় রাজ্য সরকারের তরফে ৷ এবারেও অন্যথা হচ্ছে না ৷ কাকদ্বীপের লট নম্বর 8 থেকে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত নদীপথে ভেসেল চলাচল স্বাভাবিক রাখতে চারটি পয়েন্টে ড্রেজিংয়ের কাজ চলছে ৷
পাশাপাশি, দিবারাত্রি ভেসেল পরিষেবা চালু রাখার জন্য তিনটি নতুন চ্যানেল তৈরি করা হয়েছে ৷ প্রশাসনের আশা, এই চ্যানেলগুলির মাধ্যমে নদীর নাব্যতা বজায় রাখা সম্ভব হবে এবং জোয়ার-ভাটার সময়েও ভেসেল পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা যাবে ৷
ড্রেজিংয়ের পাশাপাশি মেলার প্রস্তুতি হিসেবে লট নম্বর 8-এ ভেসেলে ওঠানামার জেটি পরিবর্তন, নতুন পন্টুন এবং টাগবোট বসানোর কাজও চলছে ৷ মেলা চলাকালীন যাতে বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর যাতায়াতে কোনও সমস্যা না-হয়, সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই পরিকাঠামোগত পরিবর্তন করা হচ্ছে ৷
বাবুঘাট থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় তীর্থযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে ৷ গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিকমানের করে বিশ্বের মানচিত্রে তুলে ধরতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সরকারি দফতর ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে ৷
এই বিষয়ে সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী তথা কাকদ্বীপ কেন্দ্রের বিধায়ক দীপঙ্কর জানা বলেন, "গঙ্গাসাগর মেলার কথা মাথায় রেখে বাবুঘাট থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত একাধিক জায়গায় তীর্থযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ চারটি পয়েন্টে ড্রেজিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে ৷ 30 ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ৷ আন্তর্জাতিক মানের গঙ্গাসাগর মেলা করার জন্য ইতিমধ্যেই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং বিভিন্ন সরকারি দফতরের পক্ষ থেকে কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে ৷"
ড্রেজিংয়ের কাজ নিয়ে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা যেমন বাড়ছে, তেমনই রয়েছে পুরনো অভিজ্ঞতা ও ক্ষোভ ৷ নিত্যযাত্রী রাজেশ মণ্ডল বলেন, "কাজের সূত্রে আমাদের নিয়মিত গঙ্গাসাগরে যেতে হয় ৷ সারা বছরই বহু মানুষ এই নদীপথে যাতায়াত করেন ৷ জোয়ারের সময় ভেসেল পরিষেবা ঠিকঠাক থাকলেও, নদীর নাব্যতা কম থাকায় ভাটার সময় ভেসেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ৷ বছরের পর বছর ড্রেজিং হতে দেখেছি ৷ কিন্তু সঠিক পরিকল্পনা না-থাকায় আবারও নদীতে পলি জমে যায় ৷ এবার যেভাবে পরিকল্পনামাফিক কাজ হচ্ছে, তাতে আশা করছি পরিস্থিতির উন্নতি হবে ৷ নদীর স্রোত স্বাভাবিক থাকলে মৎস্যজীবীদের জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে ৷"
আর এক নিত্যযাত্রী বিশ্বজিৎ বৈদ্যর মন্তব্য, "আগের বছরগুলিতে ড্রেজিংয়ের নামে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও অনেক সময় প্রত্যাশামতো কাজ হত না ৷ তার ফলে নিত্যযাত্রী এবং গঙ্গাসাগরে আসা পুণ্যার্থীদের ভোগান্তির শিকার হতে হত ৷ এবারে যেভাবে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এবং পরিকল্পনা করে ড্রেজিংয়ের কাজ চলছে, তাতে আশা করা যাচ্ছে, আগামী দিনে পুণ্যার্থীদের আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে না ৷"
সব মিলিয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে সামনে এখন দু’টি বড় চ্যালেঞ্জ ৷ একদিকে নদীভাঙনের হাত থেকে দ্বীপ, জনবসতি ও পরিবেশকে রক্ষা করা ৷ অন্যদিকে, গঙ্গাসাগর মেলায় আসা লক্ষ লক্ষ মানুষের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করা ৷ NGT-র সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে সুন্দরবনের ভাঙন কবলিত দ্বীপগুলির সুরক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পথ খুলতে পারে ৷
পাশাপাশি, মুড়িগঙ্গায় চলা ড্রেজিংয়ের কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ হলে, গঙ্গাসাগর মেলায় ভেসেল পরিষেবা নিয়ে দীর্ঘদিনের ভোগান্তি অনেকটাই কমবে বলে আশাবাদী দ্বীপাঞ্চলের মানুষ ৷ এখন দেখার, পরিকল্পনা এবং প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন কতটা সফল হয় ৷