এনআরএসে 5 কোটি টাকার NGS মেশিন ! সিকল সেল থেকে ব্লাড ক্যানসার নির্ণয়ে বাড়বে সুবিধা

এনআরএসে 5 কোটি টাকার NGS মেশিন ! সিকল সেল থেকে ব্লাড ক্যানসার নির্ণয়ে বাড়বে সুবিধা
NRS: এই প্রযুক্তির সাহায্যে একসঙ্গে একাধিক জিনের পরিবর্তন/ত্রুটি বিশ্লেষণ করে রোগের ধরন নির্ধারণ, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং চিকিৎসার পরিকল্পনা তৈরিতে চিকিৎসকেরা আরও নির্ভুল তথ্য পাবেন ।
Published : November 15, 2026 at 5:40 PM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর: সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় যুক্ত হল অত্যাধুনিক নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং (NGS) প্রযুক্তি । সিকল সেল অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের ব্লাড ক্যানসারের জিনগত পরীক্ষা এবার করা যাবে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে । কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় 5 কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় এই পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে । আপাতত 'সেন্টার অফ কম্পিটেন্স' হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও আগামিদিনে এনআরএসকে ‘সেন্টার অফ এক্সিলেন্স’-এ উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্যের ।
রক্তের জটিল রোগের চিকিৎসায় রোগ নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বিশেষ করে সিকল সেল অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া কিংবা ব্লাড ক্যানসারের মতো রোগের ক্ষেত্রে জিনগত ত্রুটি চিহ্নিত করা গেলে চিকিৎসার পথ অনেকটাই স্পষ্ট হয় । সেই লক্ষ্যেই এনআরএসের ক্লিনিক্যাল হেমাটোলজি বিভাগে চালু হল অত্যাধুনিক NGS মেশিন । এই প্রযুক্তির সাহায্যে একসঙ্গে একাধিক জিনের পরিবর্তন বা ত্রুটি বিশ্লেষণ করা সম্ভব । ফলে রোগের ধরন নির্ধারণ, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং চিকিৎসার পরিকল্পনা তৈরিতে চিকিৎসকরা আরও নির্ভুল তথ্য পাবেন ।
মেশিনটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় 5 কোটি টাকার বিনিয়োগে এই অত্যাধুনিক পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে । তাঁর দাবি, কলকাতার প্রথম সারির বেসরকারি হাসপাতালগুলিতেও এই ধরনের মেশিন নেই । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উদ্যোগে রাজ্য এই প্রযুক্তি পেয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি । এই পরিকাঠামোর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী ।
তাঁর কথায়, 4 মে-র পর রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও উন্নত করার যে উদ্যোগ শুরু হয়েছে, এনআরএসের ক্লিনিক্যাল হেমাটোলজি বিভাগ সেই কর্মসূচির অন্যতম প্রথম পদক্ষেপ দেখল । সরকারি হাসপাতালেই যাতে জটিল রক্তরোগের আধুনিক পরীক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ মেলে, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ ।
সিকল সেল ও থ্যালাসেমিয়া নির্ণয়ে বিশেষ সুবিধা
সিকল সেল অ্যানিমিয়া একটি বংশগত রক্তরোগ । এই রোগে হিমোগ্লোবিনের গঠনে জিনগত পরিবর্তন ঘটে । একটি আক্রান্ত জিন থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাধারণত রোগের বাহক বা 'ট্রেট' হন । দুই জিনেই ত্রুটি থাকলে রোগের প্রকাশ ঘটতে পারে । আক্রান্তদের শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা অনেক সময় 7 থেকে 8-এর মধ্যে নেমে যায় । দেখা দিতে পারে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া । পাশাপাশি প্লীহা, যকৃৎ ও হাড়েও নানা জটিলতা তৈরি হতে পারে ।
সিকল সেল অ্যানিমিয়ার পাশাপাশি থ্যালাসেমিয়া এবং বিভিন্ন ধরনের রক্তের ক্যানসারেও জিনগত পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । NGS প্রযুক্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জিনের পরিবর্তন শনাক্ত করা গেলে রোগের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাওয়া সম্ভব । ফলে চিকিৎসার ধরন নির্ধারণেও সুবিধা হবে ।
বীরভূম থেকে পাহাড়, উপকৃত হবেন বহু রোগী
রাজ্যের কয়েকটি এলাকায় সিকল সেল অ্যানিমিয়ার প্রকোপ তুলনামূলক বেশি । স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, বীরভূমের পাশাপাশি কালিম্পং ও পাহাড়ি অঞ্চলেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় । এত দিন উন্নত জিনগত পরীক্ষার জন্য রোগীদের অনেক ক্ষেত্রেই বড় পরিকাঠামোর উপর নির্ভর করতে হত । এনআরএসে এই ব্যবস্থা চালু হওয়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকার রোগীদের পরীক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে ।
বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের শয্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা
এনআরএসের ক্লিনিক্যাল হেমাটোলজি বিভাগে বর্তমানে পাঁচ শয্যার বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট পরিষেবা চালু রয়েছে । সরকারি ক্ষেত্রে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের পাশাপাশি এনআরএসেও এই পরিষেবা পাওয়া যায় । তবে রোগীর চাহিদা ও চিকিৎসার পরিকাঠামো বিবেচনা করে আগামী দিনে শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে ।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের শয্যা পাঁচ থেকে বাড়ানোর বিষয়ে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক তুফান দুলুইকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে । দ্রুত এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে ।
সব মিলিয়ে, অত্যাধুনিক NGS মেশিন চালুর মাধ্যমে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় জটিল রক্তরোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নতুন পরিকাঠামো তৈরি হল । আপাতত 'সেন্টার অফ কম্পিটেন্স' হিসেবে কাজ শুরু করলেও ভবিষ্যতে এনআরএসের ক্লিনিক্যাল হেমাটোলজি বিভাগকে 'সেন্টার অফ এক্সিলেন্স' হিসেবে গড়ে তোলাই রাজ্যের লক্ষ্য । সরকারি হাসপাতালেই উন্নত জিনগত পরীক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ কতটা বিস্তৃত হয়, এখন সেদিকেই নজর ।