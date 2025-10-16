মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের আধিকারিক সেজে প্রতারণা! গ্রেফতার নিউটাউনের বাসিন্দা
ধৃতের নাম সৌরভ চট্টোপাধ্যায়৷ তাঁকে কলকাতা পুলিশ গ্রেফতার করেছে৷
Published : October 16, 2025 at 9:44 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: বিধায়ক-সাংসদ বা মন্ত্রী নয়৷ একেবারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ব্যবহার করে প্রতারণা করার অভিযোগ উঠল৷ এই ঘটনায় বছর ঊনপঞ্চাশের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ৷ ধৃতের নাম সৌরভ চট্টোপাধ্যায়৷ তাঁকে এর আগেও একবার গ্রেফতার করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে৷
কলকাতা পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, সৌরভ নিউটাউনের টেকনো সিটি থানা এলাকার ডিএলএফ নিউটাউন হাইটসের বাসিন্দা৷ সেখানকার একটি টাওয়ারের 24 তলার একটি ফ্ল্যাটে তিনি থাকেন৷ ওই ফ্ল্যাট থেকেই সৌরভকে গতকাল, বুধবার রাত 9টা 20 মিনিট নাগাদ গ্রেফতার করা হয়৷
পুলিশের ওই সূত্র থেকে আরও জানা গিয়েছে যে সৌরভ বিভিন্ন জায়গায় নিজেকে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের সিনিয়র আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দিতেন৷ রাজ্য সরকারের লোগো ও প্রতীক তিনি ব্যবহার করতেন৷ তার পর কথার জালে মানুষকে ফাঁসাতেন৷ সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কথা বলতেন৷ যাঁদের সরকারি সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন রয়েছে, তাঁরা সৌরভের পাতা ফাঁদে পা-দিতেন৷
কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কাউকে ফাঁদে ফেলতে পারলেই সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার বদলে মোটা অঙ্কের অর্থ দাবি করতেন৷ অনেকে সেই টাকা দিয়ে দিতেন৷ কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো আর মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের কোনও যোগাযোগ নেই৷ ফলে টাকা নিলেও চাহিদা মতো কাজ তিনি করে দিতে পারতেন না৷ ফলে যাঁরা টাকা দিতেন, তাঁরা তাগাদাও দিতেন প্রায়ই৷ তখন বিভিন্ন হুমকি দিতেন তিনি৷ টাকা ফেরত তো দিতেনই না৷
এভাবে চলতে চলতে কলকাতা পুলিশের কাছে অভিযোগ আসতে শুরু করে৷ তদন্ত শুরু করে কলকাতা পুলিশের সাইবার থানা৷ তার পর সৌরভের বিরুদ্ধে নানা প্রমাণ জোগাড় হয়৷ তার মধ্য়ে জালিয়াতি করা৷ হুমকি দেওয়ার অভিযোগের বিষয়ও রয়েছে৷ এর পরই বুধবার সন্ধ্যায় নিউটাউনে সৌরভের ফ্ল্যাটে হানা দেয় কলকাতা পুলিশ৷ সেখান থেকে সৌরভকে গ্রেফতার করা হয়৷ পাশাপাশি ফ্ল্যাটে তল্লাশিও চালানো হয়৷ সেই তল্লাশিতে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের চেকবুক, রূপোর কয়েন, সোনার গয়না ও বেশ কয়েকটি মোবাইল উদ্ধার হয়৷
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "ধৃতের বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি অভিযোগের তথ্য হাতে এসেছে, যা খতিয়ে দেখা হচ্ছে৷’’ ধৃতের বিরুদ্ধে আর কী অভিযোগ সামনে এসেছে? লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, সৌরভকে আগেও একবার গ্রেফতার করা হয়েছিল৷ তবে কেন সেই সময় তিনি গ্রেফতার হন, সেই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি৷