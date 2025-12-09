স্বর্ণ ব্যবসায়ী হত্যাকাণ্ডে মৃতের স্ত্রীকে ফোনে 'হুমকি'র অভিযোগ, মামলা প্রত্যাহার করতে চাপ
স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিলা হত্যাকাণ্ডে মৃতের স্ত্রীকে ফোনে 'হুমকি'র অভিযোগ ৷ মামলা প্রত্যাহার করতে চাপ দেওয়া হচ্ছে, জানালেন সরকারি আইনজীবী।
Published : December 9, 2025 at 7:56 PM IST
বারাসত, 9 ডিসেম্বর: নিউটাউনের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিলা হত্যাকাণ্ডে এবার মৃতের স্ত্রীকে ফোনে 'হুমকি'র অভিযোগ । দেওয়া হচ্ছে মামলা প্রত্যাহারের চাপ ৷ এনমনটাই দাবি বিশেষ সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়ের। নিউটাউনের স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণ ও খুনের মামলায় মঙ্গলবার অন্যতম অভিযুক্ত, বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা সজল সরকারের আগাম জামিন খারিজ করে দেয় বারাসত আদালত । সেই আগাম জামিন খারিজ হওয়ার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এদিন নিহত স্বর্ণ ব্যবসায়ীর স্ত্রীকে 'হুমকি' দেওয়ার বিষয়টিও সামনে আনেন মামলার সরকারি আইনজীবী।
তিনি বলেন, "সম্প্রতি এই মামলায় শর্তসাপেক্ষে আগাম জামিন পেয়েছেন অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন ৷ তিনি জামিন পাওয়ার পর আমরা জানতে পারলাম মামলার অভিযোগকারীকে ফোনে হুমকি দেওয়া হচ্ছে । বলা হয়েছে মামলা যেন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ৷ মৃতের স্ত্রী এখন ওড়িশায় রয়েছেন। সেখানেই ফোনে তাঁকে হুমকি দিয়ে বলা হচ্ছে তিনি যেন কোনওভাবেই পশ্চিমবঙ্গে না ঢোকেন । সেই ফোন কলের সূত্র ধরে বিধাননগর কমিশনারেট তদন্ত শুরু করেছে । পৃথক একটি অভিযোগও জমা পড়েছে থানায় ৷ আমরা ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় বিষয়টি তুলে ধরব।"
এদিকে, স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিলা হত্যাকাণ্ডে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া কোচবিহার 2 নম্বর ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি সজল সরকার সম্প্রতি আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন বারাসত আদালতে । সেই আবেদনের শুনানি চলাকালীন মঙ্গলবার ডিস্ট্রিক্ট সেশন বিচারকের এজলাসে বিশেষ সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় অভিযুক্ত সজল সরকারের আগাম জামিনের তীব্র বিরোধিতা করেন ৷
তিনি শুনানিতে বলেন, "খুনের ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে অভিযুক্ত সজলের ৷ খুনের সময় ঘটনাস্থলেও হাজির ছিলেন তিনি ৷ এমনকি অপহরণ থেকে দেহ লোপাট করার চেষ্টা ৷ সব জায়গাতেই বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতার উপস্থিতি মিলেছে সিসিটিভি-তে ৷ এছাড়াও আরও একটি মামলা ঝুলে রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ তাই, এই অভিযুক্তের জামিন নাকচ করা হোক । 'পাল্টা জামিন চেয়ে সওয়াল করেন অভিযুক্ত সজলের আইনজীবী। দু-পক্ষের সওয়াল জবাব শুনে শেষে ডিস্ট্রিক্ট সেশন বিচারক শান্তনু ঝাঁ তাঁর জামিন নাকচ করে দেন ৷ তবে এদিন সশরীরে হাজির ছিলেন না স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিলা হত্যাকাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত সজল সরকার। আপাতত তিনি পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন ৷
উল্লেখ্য, গত 29 অক্টোবর নিউটাউনের যাত্রাগাছি এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় বছর চল্লিশের স্বপন কামিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ। স্বপনের পৈতৃক বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরে ৷ সল্টলেকের কাছে দত্তাবাদে সোনার দোকান তাঁর। পরিবারের অভিযোগ, মৃত্যুর আগের দিন অর্থাৎ 28 অক্টোবর স্বপনের দোকানে এসেছিলেন রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন ৷ চুরির গয়না স্বপনের দোকানে বিক্রি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল ৷ সেই চুরির তদন্তের সূত্রেই দত্তবাদের দোকান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় স্বপন এবং ওই বাড়ির মালিক গোবিন্দ বাগকে ৷ তার ঠিক পরদিনই উদ্ধার হয় স্বপনের দেহ।
পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে অপহরণ ও খুনের মামলায় পুলিশ রাজু ঢালি, তুফান থাপা, সজল সরকার এবং বিবেকানন্দ সরকারকে গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতে নেয় । তবে, নিহতের পরিবারের অভিযোগের তালিকায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের নাম থাকলেও বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ তাঁর টিকিও ছুঁতে পারেনি ৷ তারই মধ্যে বারাসত আদালত থেকে শর্তসাপেক্ষে আগাম জামিন পেয়ে যান অভিযুক্ত বিডিও ৷