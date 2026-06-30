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একগুচ্ছ সরকারি ঘোষণায় আপ্লুত শ্যামাপ্রসাদের পরিবার, প্রতিশ্রুতি পূরণের অপেক্ষায় জিরাট

জিরাটে শ্যামাপ্রসাদের পৈত্রিক ভিটেতে একাধিক উদ্যোগের সরকারি ঘোষণায় তাঁর বংশধররা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ইটিভি ভারত-কে সর্বপ্রথম পরিবারের দাবি-আবেদনগুলি প্রকাশের জন্য৷ পরিবারের প্রতিক্রিয়া শুনলেন পলাশ মুখোপাধ্যায়

Ancestral House Of Shyama Prasad Mukherjee In Jirat
শ্যামাপ্রসাদের ভিটে অধিগ্রহণ, মূর্তি-সংগ্রহশালা তৈরির সরকারি ঘোষণায় আপ্লুত পরিবার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 30, 2026 at 5:32 PM IST

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জিরাট, 30 জুন: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈত্রিক ভিটেতে তৈরি হচ্ছে 125 ফুটের বিশাল মূর্তি। ইতিমধ্যেই সরকারি তরফে তিনটি জায়গায় দেখা হয়েছে। বলাগরের বিধায়ক সুমনা সরকার ও শ্যামাপ্রসাদের বংশধরদের সঙ্গে নিয়ে বলাগড়ের অসম লিঙ্ক রোড-সহ একাধিক জায়গা দেখা হয়। সেই সঙ্গে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্কুল ও পাঠাগারের পিছনের অংশ এই প্রকল্পের অন্তর্গত করা হয়েছে।

শ্যামাপ্রসাদের পৈত্রিক ভিটে অর্থাৎ ভাই বামাপ্রসাদের বাড়িও সংগ্রহশালা করার জন্য নেওয়া হচ্ছে। বলাগড়ের এমনিতেই শ্যামাপ্রসাদ মিনি বন্দর তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্র। তার উপর নতুন সংযোজন হবে শ্যামাপ্রসাদের সুবিশাল মূর্তি ও অডিটোরিয়াম। পর্যটন মানচিত্রে আলাদা গুরুত্ব পেতে চলেছে বলাগড়ের জিরাট।

শ্যামাপ্রসাদ পরিবারের দাবি শুধু মূর্তি তৈরি বা সংগ্রহশালাই নয়, জিরাট হাসপাতাল নাম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সামগ্রিক জিরাটের ও বলাগড়ের উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এগিয়ে আসতে হবে রাজ্য সরকারকে।আসাম লিঙ্ক রোড ও ট্রেন পথের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে হবে। বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারে এসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দাবি করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদের পৈত্রিক ভিটের উন্নয়ন হবে। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়লাভের পরই ইটিভি ভারত প্রতিবেদনের মাধ্যমে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পৈতৃক ভিটের সংস্কারের দাবি উঠে আসে পরিবারের তরফে। রাজ্য সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয় 125 তম জন্মবার্ষিকীতে 125 ফুটের শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি তৈরি হবে এবং সংগ্রহশালা করা হবে। আর তারই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে বলাগড়ের জিরাটে।

Shyama Prasad Mukherjee
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈত্রিক ভিটেতে তৈরি হচ্ছে 125 ফুটের বিশাল মূর্তি (ইটিভি ভারত)

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বংশধর অর্থাৎ বামাপ্রসাদের নাতি বাণী প্রসাদ স্বীকার করেছেন, প্রথম ইটিভি ভারতের প্রতিবেদনের জেরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তব রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টায় রাজ্য সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন বলাগড়ের বিধায়ক তথা রাষ্ট্রমন্ত্রী সুমনা সরকার। ইটিভি ভারতকে বাণী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, "ইতিমধ্যেই শোনা যাচ্ছে আমাদের বাড়ি সরকার অধিগ্রহণ করে মিউজিয়াম তৈরি করার চিন্তা ভাবনা করছেন। শ্যামাপ্রসাদের 125 ফুটের মূর্তি তৈরি করতে অনেকটা জায়গায় প্রয়োজন। জিরাট বাসস্ট্যান্ড ও অসম লিঙ্ক রোডের পাশে জায়গা দেখার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মূর্তির সঙ্গে তৈরি হবে অডিটোরিয়াম। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও আমার দাদু বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্কুল, পাঠাগার তৈরি করেছেন, আমরাও চাই স্বপ্ন পূরণে জিরাট বলাগড়ের উন্নতি হোক ।"

Shyama Prasad Mukherjee
জিরাটের সামগ্রিক উন্নয়নের আশায় বুক বেঁধেছে শ্যামাপ্রসাদের পরিবার-পরিজন থেকে এলাকার অসংখ্য মানুষ (ইটিভি ভারত)

বাণী প্রসাদ বলেন, "হাসপাতালের নাম পরিবর্তনের কথাও হয়েছে। জিরাটে যে বালিকা বিদ্যালয় আছে, সেটি ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পের আওতাভুক্ত হয়েছে। বলাগড়ের বিধায়ক সুমনা সরকারের কাজ করার আগ্রহ রয়েছে। আমরাও চাই 125 ফুটের যে মূর্তি তৈরি হবে, সেটা একটি বিস্তৃত জায়গায় হোক, যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। জিরাটে ঢোকার আগে এই মূর্তি হলে একটা 'ল্যান্ডমার্ক'ও তৈরি হবে অসম লিঙ্ক রোডের উপর। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নামে যে পাঠাগার 1953 সালে সরকারের আন্ডারটেকিং করে নেওয়া হয়েছে। ওই পাঠাগারকে আরও উন্নত করলে ভালো হবে। আমাদের বাড়িটি সংগ্রহশালার করার পরিকল্পনা রয়েছে। আমরাও আবেদন করেছি । রাজ্য সরকারের আওতাভুক্ত করা ছাড়াও শ্যামাপ্রসাদ ফাউন্ডেশনে তালিকাভুক্ত করা হোক এই জায়গা।"

Shyama Prasad Mukherjee
পৈত্রিক ভিটেতে শ্যামাপ্রসাদের ছবি (ইটিভি ভারত)

এর সঙ্গেই তিনি বলেন, "আমি ছাড়াও আমার পিসিরা এখনও জীবিত তারাও এই বিষয়ে মতামত দিচ্ছেন আমাদের। বলাগড়ে যেহেতু বন্দর হচ্ছে তাই বিধায়ক ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রইল জিরাটের সামগ্রিক উন্নয়নের। সর্বোপরি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হোক জিরাটে। এর আগেও বেশ কয়েকবার সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় বাবার (জনতোষ মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সেই সময় রাজ্যে সরকারের পরিবর্তন হয়নি। আপনারাই (ইটিভি ভারত) প্রথম আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। আপনাদের মাধ্যমেই সরকারের কাছে আবেদন জানাই সংস্কারের বিষয়ে। তাতেই ভালো সাড়া পাই। এখন শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে এত কিছু চিন্তা ভাবনা করছে, এটাই ভালো লাগছে আমাদের পরিবারের।"

Ancestral House Of Shyama Prasad Mukherjee In Jirat
শ্যামাপ্রসাদের পৈত্রিক ভিটে অর্থাৎ ভাই বামাপ্রসাদের এই বাড়ি সংগ্রহশালা করার জন্য নেওয়া হচ্ছে (ইটিভি ভারত)

শ্যামাপ্রসাদ ও বামপ্রসাদের পৈতৃক ভিটে সংস্কার ও উন্নয়নে গর্বিত শ্যামা প্রসাদের বংশধর (নাতনি) দীপান্বিতা মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "সর্বপ্রথম ইটিভি ভারতকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এই খবর করার জন্য। কোথাও না কোথাও একটু ক্ষোভ অভিমান জমে ছিল এতদিন ৷ বিগত দুই শতকের বেশি সময় ধরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাস কোনও না কোনওভাবে জিরাট বলাগড় থেকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। ভারতীয় জনতা পার্টির হাত ধরে যে প্রচেষ্ঠার সূত্রপাত হয়েছে, তাতে আমাদের তরফে যতটুকু সহযোগিতা প্রয়োজন সেটা আমরা করব। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাব। যে উদ্যোগ তাঁরা নিয়েছেন শ্যামাপ্রসাদের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখে রাখার জন্য। সেই সঙ্গে সুমনা সরকারকেও ধন্যবাদ জানাব, সরকারের তরফে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য। সরকারি তরফে ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের ম্যাপিং করা হয়েছে। কী কী প্রকল্প করা হচ্ছে, সেটাও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করা হবে।"

Sir Ashutosh Mukherjee
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী যোগমায়া দেবী (ইটিভি ভারত)

এর সঙ্গেই তিনি বলেন, "ইতিমধ্যেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নামে পাঠাগার রয়েছে এবং নতুন করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামেও পাঠাগার তৈরি হবে। আমরা সরকারকে আমাদের জায়গাও দিয়ে দিতে রাজি হয়েছি। আমার বাবা জনতোষ মুখোপাধ্যায় যদি বেঁচে থাকতেন, খুবই খুশি হতেন, গর্ব অনুভব করতেন।"

বলাগড়ের বিধায়ক তথা রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার ইটিভির প্রতিনিধির কাছে বলেন, "শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে 125 ফুটের মূর্তি তৈরি হবে তার জায়গা দেখা ও তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাদের যে সম্পত্তি রয়েছে, তাতে সরকারিভাবে অধিগ্রহণ করার কথা ও চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেটা পালন করা হচ্ছে। তার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী ,স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। পরিবারকে পাশে নিয়েই আমরা সেই প্রতিশ্রুতি পালন করছি। বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি নেওয়া হবে ৷ তার সঙ্গে 125 ফুটের মূর্তি স্থাপনের জন্য জায়গার খোঁজ চলছে। মূর্তির জায়গা ও মিউজিয়াম-সহ জন্য 200 কোটি টাকার বাজেট করা হয়েছে। সেইসঙ্গে জিরাট হাসপাতালের নাম পরিবর্তন করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।"

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