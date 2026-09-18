হানিমুনে গিয়ে বারবিকিউয়ের আগুনে ঝলসে গেলেন নববধূ, ভয়ানক দৃশ্য সিসিটিভিতে

হানিমুনে গিয়ে বারবিকিউয়ের আগুনে ঝলসে গেলেন নববধূ, ভয়ানক দৃশ্য সিসিটিভিতে
Sitong Homestay Incident: হানিমুনের আনন্দ মুহূর্তে ট্র্যাজেডি ৷ সিটং-এ বারবিকিউয়ের আগুনে ঝলসে গেলেন তরুণী ৷ প্রশ্নের মুখে হোম-স্টে'র নিরাপত্তা ৷ আইসিইউ-তে ভর্তি স্বামী-স্ত্রী ৷
Published : September 18, 2026 at 11:33 AM IST
দার্জিলিং, 18 সেপ্টেম্বর: পাহাড়ের বুকে স্বপ্নের হানিমুন এক নিমেষে বদলে গেল বিভীষিকায়। দার্জিলিং জেলার মনোরম পাহাড়ি গ্রাম সিটং-এ বারবিকিউ তৈরি করার সময় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে গুরুতর আহত হলেন এক তরুণী নববধূ। গত রবিবার অর্থাৎ রবিবার ঘটে যায় ভয়াবহ ঘটনা ৷ ইতমধ্যেই সেই মর্মান্তিক দৃশ্যর সিসিটিভি সামনে এসেছে ৷
পাহাড়ে পর্যটনের মরশুমে হোম-স্টে ও রিসোর্টগুলিতে ক্যাম্পফায়ার বা বারবিকিউ অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু এই দুর্ঘটনার পর হোম-স্টেগুলির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও জরুরি চিকিৎসা সুবিধা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন চিহ্ন দাঁড়িয়ে গিয়েছে ৷ ঘটনার সঠিক কারণ অনুসন্ধানে কার্শিয়াং থানার পুলিশ বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে ৷
অগ্নিদগ্ধ মহিলার নাম নিকিতা সাহা (দাস)। বর্তমানে শিলিগুড়ির সেবক রোডের একটি বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউ-তে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি ৷ চিকিৎসকদের মতে, তাঁর শরীরের প্রায় 60 শতাংশ ঝলসে গিয়েছে ৷ স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে আংশিক অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন তাঁর স্বামী সমীর দাস (সৌভিক)-ও। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া বাজার এলাকার বাসিন্দা সমীর ও নিকিতা মাত্র দুই মাস আগে ভালোবেসে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বিয়ের পর এটিই ছিল তাঁদের প্রথম একসঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাওয়া। দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণে ক'য়েকদিন আগেই তাঁরা সিটং-এর একটি হোমস্টে-তে এসে ওঠেন। গত রবিবার রাতে হোম-স্টে চত্বরেই তাঁদের জন্য বারবিকিউ-এর বিশেষ আয়োজন করা হয়েছিল ৷
অভিযোগ, বারবিকিউ বানানোর সময় অসাবধানতাবশত দাহ্য পদার্থ থেকে হঠাৎ আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাহাড়ি অঞ্চলের শুষ্ক আবহাওয়া ও ঝোড়ো বাতাসে আগুনের তীব্র শিখা মুহূর্তে গায়ে এসে লাগে নিকিতার। সমীর তড়িঘড়ি আগুন নেভাতে গিয়ে নিজের হাত পুড়িয়ে ফেলেন, তবে ততক্ষণে মারাত্মকভাবে দগ্ধ হন নিকিতা।
দুর্ঘটনার পর উদ্ধার করে প্রথমে তাঁকে স্থানীয় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটায় রাতেই তাঁকে শিলিগুড়ির সেবক রোডের বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হয়। ঘটনায় হোম-স্টে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চরম গাফিলতি ও উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছেন আক্রান্তের স্বামী সমীর দাস। তাঁর দাবি, আগুন নেভানোর জন্য হোমস্টে-তে কোনও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বা জরুরি পরিকাঠামো ছিল না। এমনকী দুর্ঘটনার পর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও সহযোগিতার হাত বাড়ানো হয়নি। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পাহাড়ি পথ পেরিয়ে শিলিগুড়ি পৌঁছতেই প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লেগে যায়, যা রোগী স্থানান্তরের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।
ঘটনার বিবরণ জানিয়ে কার্শিয়াং থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সমীর দাস। তিনি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সময়ের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের উৎস কী ছিল, আগুনে অতিরিক্ত কোনও দাহ্য তরল ঢালা হয়েছিল কি না, এবং নিরাপত্তায় কার গাফিলতি ছিল, তা সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷