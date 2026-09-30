বীরভূমে উলটপূরাণ ! RSS-এর উপর বিজেপির হামলায় জখম 3

বীরভূমে উলটপূরাণ ! RSS-এর উপর বিজেপির হামলায় জখম 3
অভিযোগ, গ্রামে আরএসএস-এর কোনও শাখা বা বৈঠক করতে দিতে চায় না 4 মে-এর পর বিজেপিতে যোগ দেওয়া লোকজন ৷
Published : September 30, 2026 at 5:04 PM IST
নানুর, 30 সেপ্টেম্বর: এ যেন উলটপূরাণ ! বীরভূমের নানুরে আরএসএস-এর উপর হামলার অভিযোগ বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। জখম তিনজন স্বয়ংসেবককে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে খবর। অভিযোগ, গ্রামে আরএসএস-এর কোনও শাখা বা বৈঠক করতে দিতে চায় না 4 মে-এর পর বিজেপিতে যোগ দেওয়া লোকজন ৷ বাঁশ, লাঠি, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তারা চড়াও হয়েছিল স্বয়ং সেবকদের উপর ৷ খবর পেয়ে নানুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় ৷
হাসপাতালে শুয়ে আহত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্য মোহন বসাক বলেন, "আমরা প্রতিদিনের মত শাখা করছিলাম ৷ সেই সময় নতুন বিজেপিতে যোগ দেওয়া লোকজন আমাদের উপর অস্ত্র, বাঁশ, রড নিয়ে চড়াও হয় ৷ ওদের বক্তব্য গ্রামে আরএসএস-এর কোনও কর্মসূচি করা যাবে না ৷ আসলে ওরা তোলাবাজি চালিয়ে যাবে তাই এসব করছে ৷ বলছিল, আরএসএস করলে ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবে ৷ আমরা চাই 4 তারিখের পর বিজেপি করা অভিযুক্তদের পুলিশ গ্রেফতার করুক, আইনি ব্যবস্থা নিক।"
প্রায় 5 মাস হল রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে ৷ ডবল ইঞ্জিন সরকার বাংলার মসনদে। আর বিজেপির ভিত হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। কিন্তু, বীরভূমের নানুরে যেন উলটপূরাণ ৷ নানুরের জলুন্দি গ্রামের রাধাগোবিন্দ মন্দিরে প্রতিদিনের মত শাখা সংগঠনের বৈঠক করছিল স্বয়ংসেবকরা ৷ অভিযোগ, সেই সময় গ্রামেই বিজেপির লোকজন হাতে বাঁশ, লাঠি, রড, এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় আরএসএস সদস্যদের উপর। চলে বেধড়ক মারধর। হাতে, পিঠে, পায়ে গুরুতর আঘাত লেগে জখম হয়েছেন 3 জন স্বয়ংসেবক। তাঁদের বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায় ৷ খবর পেয়ে নানুর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় ৷ আহত স্বয়ংসেবকদের অভিযোগ, হামলাকারীরা 4 মে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে ফল প্রকাশের পর বিজেপিতে যোগ দিয়েছে ৷ গ্রামে আরএসএস-এর কোনও কর্মসূচি হোক, তারা এটা চায় না ৷ কারণ, তারা চায় গ্রাম তাদের দখলে থাকবে, আর তোলাবাজি করবে ৷
যদিও, এই ঘটনা প্রসঙ্গে বোলপুরের বিজেপি নেতা সুমিত মণ্ডল বলেন, "অনভিপ্রেত ঘটনা ৷ গ্রামে গ্রামে আরএসএস-এর শাখা চলছে ৷ বিজেপি বলে দুষ্কৃতীরা হামলা করেছে ৷ প্রকৃত বিজেপির লোকজন কখনও স্বয়ংসেবকদের উপর হামলা করবে না ৷ আমরা চাই পুলিশ তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নিক।" অন্যদিকে, স্বয়ংসেবকদের মারধরের ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে নানুর থানা ঘেরাও করে আরএসএস ৷ দাবি, অবিলম্বে হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে হবে ৷ যদিও ঘেরাও কর্মসূচিতে ছিল স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ৷
নানুরের বিজেপি নেতা খোকন দাস বলেন, "যারা হামলা করেছে, তারা বিজেপির কোনও দায়িত্বে নেই। তৃণমূলের ও বামপন্থী কিছু আগাছা ওরা ৷ তারাই কখনও স্বয়ংসেবকদের, কখনও বিজেপির পদাধিকারীদের মারধর করছে ৷ তাই আমরা নানুর থানায় এসেছি ৷ পুলিশ যাতে তাদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করে, সেই দাবি জানাচ্ছি ৷"