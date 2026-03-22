বীরভূমে ছাপ্পা ভোট রোখাই চ্যালেঞ্জ, জানালেন পুলিশ সুপার
পশ্চিমবঙ্গে দুই দফায় অনুষ্ঠিত হবে বিধানসভা নির্বাচন। 23 এপ্রিল বীরভূম জেলায় হবে ভোটগ্রহণ। তার আগে কড়া অবস্থান নিল জেলা পুলিশ ৷
Published : March 22, 2026 at 5:26 PM IST
বোলপুর, 22 মার্চ: নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ মেনে 'ছাপ্পা' ভোট রুখতে বদ্ধপরিকর পুলিশ। আর সে কথা মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ড সীমান্তে 19 জায়গায় নাকা চেকিংও শুরু করা হয়েছে ৷ সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন বীরভূম জেলার নয়া পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব। বীরভূম-ঝাড়খণ্ড সীমান্তে দুমকা, পাকুড় ও জামতারার জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গেও বৈঠক করেন বীরভূম পুলিশ সুপার।
পশ্চিমবঙ্গে দু'দফায় হবে বিধানসভা নির্বাচন। 23 এপ্রিল বীরভূম জেলায় ভোটগ্রহণ। যাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই সাজো সাজো রব ৷ প্রতিটি দলের প্রার্থীরা জোর কদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন ৷ তবে সম্প্রতি নির্বাচন এলেই সকলের বিশেষ নজর থাকে অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখের গড় বীরভূমের দিকে। সংঘর্ষ, হানাহানি, রক্তক্ষয়, বোমাবাজি-ই যেন এখন লালমাটির বীরভূম নির্বাচনের সংজ্ঞা, পরিচিতি। সদ্য বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিংকে বদলি করেছে নির্বাচন কমিশন। নতুন পুলিশ সুপার করা হয়েছে 2011 সালের ব্যাচের আইপিএস সূর্য প্রতাপ যাদবকে ৷
এদিন, বোলপুর এসডিপিও অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করেন পুলিশ সুপার সূর্যপ্রসাদ যাবদ। তিনি জানান, নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, সন্ত্রাস বিহীন নির্বাচন করতে হবে ৷ কোনও রকম ছাপ্পা ভোট চলবে না, বুথ জ্যাম রুখতে হবে, গণতন্ত্রের উৎসবে মানুষ যেন নিজের ভোট নিজে দিতে পারেন সেই ব্যবস্থা করতে হবে। ইতিমধ্যেই বীরভূম জেলার জন্য 21 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।
প্রত্যেক নির্বাচনের সময়ই অভিযোগ ওঠে, ঝাড়খণ্ড থেকে বহিরাগতরা প্রবেশ করে বীরভূম জেলার ভোটে বিঘ্ন ঘটায় ৷ তাই এবার বীরভূম সীমান্তে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দুমকা, পাকুড় ও জামাতারা জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বীরভূমের পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব ৷ সীমান্ত এলাকায় 19টি জায়গায় নাকা চেকিং শুরু হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া, স্পর্শকাতর ও অতি স্পর্শকাতর বুথ চিহৃত করার প্রক্রিয়া চলছে ৷
ভোটের আগে আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে বীরভূমে ৷ পুলিশ তাদের সঙ্গে যৌথভাবে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার অঙ্গিকার নিয়েছে বলে স্পষ্ট বার্তা দিলেন বীরভূমের পুলিশ সুপার ৷ আর এটাই পুলিশের কাছে বাড়তি চ্যালেঞ্জ। পুলিশ সুপারের কথায়, "এর আগেও আমি মুর্শিদাবাদের দায়িত্বে থাকার সময় চ্যালেঞ্জ নিয়ে শান্তিপূর্ণ ভোট করিয়েছি ৷ বীরভূমে আগে এসডিপিও বোলপুর ছিলাম, তাই এখানেও ছাপ্পাহীন ভোট করাব। কোনওরকম গণ্ডগোল যাতে না হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে পুলিশ যৌথভাবে কাজ করবে ৷ এবার এই জেলা অন্য রকম শান্তিপূর্ণ ভোট দেখবে মানুষ।"