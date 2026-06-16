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স্বপন-তপস-অর্জুন-সহ 36 মন্ত্রী পেলেন আপ্তসহায়ক, দায়িত্বে অভিজ্ঞ আধিকারিকরা

অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের আপ্তসহায়ক হলেন পুরুলিয়ার মহকুমা শাসক উৎপল কুমার ঘোষ। উচ্চশিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্য দায়িত্ব সামলাবেন শৌভিক মুখোপাধ্যায়।

bengal ministers
36 মন্ত্রী পেলেন আপ্তসহায়ক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 16, 2026 at 10:59 PM IST

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কলকাতা, 16 জুন: রাজ্যে সরকার বদলের পর প্রশাসনের অন্দরেও এবার দ্রুত কাজ শুরু করে দিল নতুন বিজেপি সরকার। রাজ্যের মন্ত্রীদের জন্য আপ্তসহায়ক নিয়োগ করা হল ৷ মঙ্গলবার নবান্নের পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস (পিঅ্যান্ডএআর) দফতরের ডব্লিউবিসিএস সেলের পক্ষ থেকে এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী, রাজ্যের নতুন মন্ত্রিসভার 36 জন সদস্যের জন্য ডব্লিউবিসিএস (এগজিকিউটিভ) পদমর্যাদার আমলাদের আপ্তসহায়ক বা প্রাইভেট সেক্রেটারি (পিএস) হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

ক্যাবিনেট মন্ত্রী, স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে সরাসরি এই আমলারা কাজ করবেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নতুন সরকার গঠনের পর মন্ত্রীদের নিজেদের দফতরের কাজকর্ম বুঝে নিতে এবং দ্রুত প্রশাসনিক রূপরেখা তৈরি করতে দক্ষ আমলাদের প্রয়োজন হয়। সেই উদ্দেশ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত অভিজ্ঞ ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকদের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

bengal ministers get personal Assistant
আপ্তসহায়ক নিয়োগের সরকারি নির্দেশিকা (ছবি : নবান্ন সূত্রে প্রাপ্ত)

তালিকা অনুযায়ী, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের আপ্তসহায়ক পদে এলেন পুরুলিয়ার মহকুমা শাসক উৎপল কুমার ঘোষ। উচ্চশিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্য দায়িত্ব সামলাবেন তমলুকের মহকুমা শাসক শৌভিক মুখোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন এবং জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের আপ্তসহায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন 2011 ব্যাচের ডব্লিউবিসিএস আধিকারিক দীপঙ্কর দাস। তিনি এতদিন পূর্ব মেদিনীপুরে কর্মরত ছিলেন। স্কুল শিক্ষা, আবাসন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী দীপক বর্মনের আপ্তসহায়ক হয়েছেন 2004 ব্যাচের আধিকারিক দীপক কুমার রায়।

অচিরাচরিত শক্তি দফতরের মন্ত্রী তাপস রায়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন রাজ্য স্কুল সার্ভিস কমিশনের যুগ্মসচিব পদে থাকা দীপাঞ্জন মুখোপাধ্যায়। পাশাপাশি, শ্রম ও পরিবহণ দফতরের মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের আপ্তসহায়ক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে 2002 ব্যাচের আধিকারিক পূর্ণেন্দু শেখর নস্করকে। পর্যটন ও পরিষদীয় মন্ত্রী ড.শঙ্কর ঘোষের আপ্তসহায়ক হলেন হীরক মণ্ডল ৷ তথ্যপ্রযুক্তি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের মন্ত্রী ড.কল্যাণ চক্রবর্তীর আপ্তসহায়ক হয়েছেন খাদ্য দফতরের সিনিয়র ডেপুটি সেক্রেটারি নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য। পরিবেশ ও বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওঁরাওয়ের আপ্তসহায়ক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন শক্তি বরা এবং অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষের পিএস হয়েছেন কল্যাণীর এসডিও প্রীতম সাহা।

bengal ministers get personal Assistant
আপ্তসহায়ক নিয়োগের সরকারি নির্দেশিকা (ছবি : নবান্ন সূত্রে প্রাপ্ত)

রাষ্ট্রমন্ত্রীদের ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞ আমলাদের উপরেই ভরসা রেখেছে নবান্ন। নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী মালতী রাভা রায়ের দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন কোচবিহারের আধিকারিক দুলেন রায়। যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ার স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী ড.ইন্দ্রনীল খাঁনের আপ্তসহায়ক হয়েছেন অভিজ্ঞান পাঁজা ৷ সমবায় দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিবাকর ঘরামির জন্য দায়িত্ব সামলাবেন খোকন চন্দ্র বালা।

bengal ministers get personal Assistant
আপ্তসহায়ক নিয়োগের সরকারি নির্দেশিকা (ছবি : নবান্ন সূত্রে প্রাপ্ত)

ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ ও কর্মসংস্থানের মতো বিষয়গুলিতে বিজেপি সরকার যে দ্রুত পদক্ষেপ করতে চাইছে, সেখানে এই ধরনের আপ্ত সহায়কদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সেই জায়গা থেকেই তড়িঘড়ি এদের নিয়োগ করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। যে আধিকারিকরা এতদিন জেলা স্তরে এসডিও বা এডিএম হিসেবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কাজ করেছেন, তাঁদের নবান্নের শীর্ষ স্তরে নিয়ে আসার এই উদ্যোগও যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। জেলার প্রশাসনের দায়িত্ব সামলানো এই সমস্ত আধিকারিকরা বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাই সঙ্কটের মুহূর্তে মন্ত্রীদের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতে পারবেন।

TAGGED:

BENGAL BJP GOVT
BENGAL CM SUVENDU ADHIKARI
WB MINISTERS GET PERSONAL ASSISTANT
36 মন্ত্রীর জন্য আপ্তসহায়ক নিয়োগ
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