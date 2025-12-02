পঞ্চায়েত সদস্যের আত্মীয়ের বাড়ির সামনে উদ্ধার সদ্যোজাত, সারারাত পাহারায় পথকুকুররা

পঞ্চায়েত সদস্যের আত্মীয়ের বাড়ির সামনে উদ্ধার সদ্যোজাত, সারারাত পাহারায় পথকুকুররা
শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালের ভর্তি করা হয়েছে ৷ তার পরিবারের খোঁজ করা হচ্ছে ৷
Published : December 2, 2025 at 12:55 PM IST
নবদ্বীপ, 2 ডিসেম্বর: পঞ্চায়েত সদস্যের আত্মীয়ের বাড়ির শৌচালয়ের কাছ থেকে উদ্ধার হল শিশুপুত্র । সারারাত সদ্যোজাতকে পাহারা দিয়ে আগলে রাখল পথকুকুররা । ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নবদ্বীপ থানার স্বরূপগঞ্জ পঞ্চায়েতের রেল কলোনি এলাকায় ।
কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ সুপার কে অমরনাথ বলেন, "শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়েছে । বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে । কে ওই বাচ্চাটিকে ওখানে ফেলে গেল তার তদন্তও শুরু হয়েছে ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোর থেকেই একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল এলাকায় । এরপর সকাল হতেই দেখা যায়, স্থানীয় একটি বাড়ির বাথরুমের কাছে পড়ে আছে এক সদ্যোজাত । ওই বাড়ির বাসিন্দা রাধা ভৌমিক ফুল তুলে ফিরে শৌচালয়ে যাওয়ার পথে শিশুটিকে সেখানে দেখতে পান ৷ সারা গায়ে রক্তে ভরা ছিল সদ্যোজাতর ৷ তিনি ভাবেন হয়তো আঘাত লেগেছে শিশুটির ৷ এরপরেই তড়িঘড়ি তিনি-সহ বাড়ির বাকি লোক শিশুটিকে উদ্ধার করে প্রথমে মহেশগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ পরে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় শিশুটিকে ।
এরপর নবদ্বীপ থানার পুলিশকে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করে । শিশুটি বর্তমানে সুস্থ রয়েছে ৷ তবে সদ্যোজাতটির পরিচয় বা ঠিকানা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি । গোটা ঘটনার তদন্তে নবদ্বীপ থানার পুলিশ । এই ঘটনায় সদ্যোজাতটিকে উদ্ধার করার পর চাইল্ড লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । এদিকে এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, পাশ্ববর্তী এলাকার কেউ এই সদ্যোজাতটিকে এখানে ফেলে রেখে যেতে পারে ।
প্রত্যক্ষদর্শী রাধা ভৌমিক বলেন, "আমি ফুল তুলে ফিরে বাথরুমে যাওয়ার সময় হঠাৎ বাচ্চাটাকে দেখতে পাই । সাতসকালে বাচ্চাটিকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি প্রথমে । এরপর প্রতিবেশী একজনকে দেখতে পেয়ে তাঁকে ঘটনাটা খুলে বলি । এরপর জানাজানি হতেই পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এবং প্রতিবেশীরা আসে, প্রথমে বাচ্চাটিকে ভালো কাপড় দিয়ে গায়ে জড়িয়ে দিই । এরপর ওকে স্বরূপগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখান থেকে কৃষ্ণনগর স্থানান্তরিত করেছে । হয়তো এলাকারই কেউ এই বাচ্চাটিকে এখানে ফেলে গিয়েছে ।"
তাঁর আত্মীয় স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নির্মল ভৌমিক বলেন, "আমি সকালে ঘুমোচ্ছিলাম ৷ তখনই চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ শুনতে পাই । উঠে এসে এই ঘটনা শুনতে পারি । এরপর তৎক্ষণাৎ ওই সদ্যোজাতকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করি এবং পুলিশকে খবর দিই । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে । যেটুকু জানতে পারছি, বাচ্চাটির বয়স খুব সম্ভবত একদিন হবে । তবে হাসপাতাল থেকে জানিয়েছে, বাচ্চাটির শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই এবং বর্তমানে সে সুস্থ আছে ।"
এলাকাবাসী অঞ্জনা ভৌমিক বলেন, "আমরা চেঁচামেচি শুনে এসে দেখি, ওই বাচ্চাটি বাথরুমে পড়ে রয়েছে । পাশেই বেশ কয়েকটি প্রতিদিনের মতোই পথকুকুর শুয়ে ছিল । বাথরুমের দরজা যেহেতু খোলা ছিল, তারা চাইলেই ওই সদ্যোজাতের উপর আক্রমণ করতে পারত । কিন্তু তারা তা করেনি । বরং পাহারা দিয়েছে ৷ তবে আমরাও চিন্তিত সদ্যোজাত শিশুটিকে নিয়ে । আমরা চাই যে ঘটনা ঘটিয়েছে তদন্ত করে তাকে কঠিনতম শাস্তি দেওয়া হোক ।"