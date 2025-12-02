ETV Bharat / state

পঞ্চায়েত সদস্যের আত্মীয়ের বাড়ির সামনে উদ্ধার সদ্যোজাত, সারারাত পাহারায় পথকুকুররা

শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালের ভর্তি করা হয়েছে ৷ তার পরিবারের খোঁজ করা হচ্ছে ৷

Newborn rescued
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 2, 2025 at 12:55 PM IST

3 Min Read
নবদ্বীপ, 2 ডিসেম্বর: পঞ্চায়েত সদস্যের আত্মীয়ের বাড়ির শৌচালয়ের কাছ থেকে উদ্ধার হল শিশুপুত্র । সারারাত সদ্যোজাতকে পাহারা দিয়ে আগলে রাখল পথকুকুররা । ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নবদ্বীপ থানার স্বরূপগঞ্জ পঞ্চায়েতের রেল কলোনি এলাকায় ।

কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ সুপার কে অমরনাথ বলেন, "শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়েছে । বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে । কে ওই বাচ্চাটিকে ওখানে ফেলে গেল তার তদন্তও শুরু হয়েছে ।"

পঞ্চায়েত সদস্যের আত্মীয়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার সদ্যোজাত (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোর থেকেই একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল এলাকায় । এরপর সকাল হতেই দেখা যায়, স্থানীয় একটি বাড়ির বাথরুমের কাছে পড়ে আছে এক সদ্যোজাত । ওই বাড়ির বাসিন্দা রাধা ভৌমিক ফুল তুলে ফিরে শৌচালয়ে যাওয়ার পথে শিশুটিকে সেখানে দেখতে পান ৷ সারা গায়ে রক্তে ভরা ছিল সদ্যোজাতর ৷ তিনি ভাবেন হয়তো আঘাত লেগেছে শিশুটির ৷ এরপরেই তড়িঘড়ি তিনি-সহ বাড়ির বাকি লোক শিশুটিকে উদ্ধার করে প্রথমে মহেশগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ পরে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় শিশুটিকে ।

এরপর নবদ্বীপ থানার পুলিশকে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করে । শিশুটি বর্তমানে সুস্থ রয়েছে ৷ তবে সদ্যোজাতটির পরিচয় বা ঠিকানা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি । গোটা ঘটনার তদন্তে নবদ্বীপ থানার পুলিশ । এই ঘটনায় সদ্যোজাতটিকে উদ্ধার করার পর চাইল্ড লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । এদিকে এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, পাশ্ববর্তী এলাকার কেউ এই সদ্যোজাতটিকে এখানে ফেলে রেখে যেতে পারে ।

প্রত্যক্ষদর্শী রাধা ভৌমিক বলেন, "আমি ফুল তুলে ফিরে বাথরুমে যাওয়ার সময় হঠাৎ বাচ্চাটাকে দেখতে পাই । সাতসকালে বাচ্চাটিকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি প্রথমে । এরপর প্রতিবেশী একজনকে দেখতে পেয়ে তাঁকে ঘটনাটা খুলে বলি । এরপর জানাজানি হতেই পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এবং প্রতিবেশীরা আসে, প্রথমে বাচ্চাটিকে ভালো কাপড় দিয়ে গায়ে জড়িয়ে দিই । এরপর ওকে স্বরূপগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখান থেকে কৃষ্ণনগর স্থানান্তরিত করেছে । হয়তো এলাকারই কেউ এই বাচ্চাটিকে এখানে ফেলে গিয়েছে ।"

তাঁর আত্মীয় স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নির্মল ভৌমিক বলেন, "আমি সকালে ঘুমোচ্ছিলাম ৷ তখনই চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ শুনতে পাই । উঠে এসে এই ঘটনা শুনতে পারি । এরপর তৎক্ষণাৎ ওই সদ্যোজাতকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করি এবং পুলিশকে খবর দিই । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে । যেটুকু জানতে পারছি, বাচ্চাটির বয়স খুব সম্ভবত একদিন হবে । তবে হাসপাতাল থেকে জানিয়েছে, বাচ্চাটির শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই এবং বর্তমানে সে সুস্থ আছে ।"

এলাকাবাসী অঞ্জনা ভৌমিক বলেন, "আমরা চেঁচামেচি শুনে এসে দেখি, ওই বাচ্চাটি বাথরুমে পড়ে রয়েছে । পাশেই বেশ কয়েকটি প্রতিদিনের মতোই পথকুকুর শুয়ে ছিল । বাথরুমের দরজা যেহেতু খোলা ছিল, তারা চাইলেই ওই সদ্যোজাতের উপর আক্রমণ করতে পারত । কিন্তু তারা তা করেনি । বরং পাহারা দিয়েছে ৷ তবে আমরাও চিন্তিত সদ্যোজাত শিশুটিকে নিয়ে । আমরা চাই যে ঘটনা ঘটিয়েছে তদন্ত করে তাকে কঠিনতম শাস্তি দেওয়া হোক ।"

