'পরিচয়' বাড়ি পৌঁছে দেবে জন্ম-জাতি শংসাপত্র ও আধার, পাইলট প্রজেক্ট মালবাজারে

'পরিচয়' বাড়ি পৌঁছে দেবে জন্ম-জাতি শংসাপত্র ও আধার, পাইলট প্রজেক্ট মালবাজারে
Pilot Project 'Parichay' by Malbazar SDO: জন্ম শংসাপত্র তৈরি করিয়ে দেবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৷ আধারও হবে হাসপাতালে বসেই ৷ সন্তু চৌধুরীর প্রতিবেদন ৷
Published : October 3, 2026 at 8:04 PM IST
জলপাইগুড়ি, 3 অক্টোবর: একদিকে যেমন আছে অসচেতনতা, তেমনই আরেকদিকে পরিষেবা পেতে লম্বা লাইন ৷ সরকারি বিভিন্ন পরিষেবায় এই দু’টি বিষয়ের জন্য ভোগান্তির শিকার হয় সাধারণ মানুষ ৷ এবার সেই সব সমস্যার সমাধানসূত্র নিয়ে এলেন জলপাইগুড়ির মালবাজারের মহকুমাশাসক উৎকর্ষ খন্ডালে ৷ যেখানে সমস্ত সরকারি পরিষেবা মিলবে একছাদের তলায় ৷
পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার এমনটা হবে, যেখানে সদ্যোজাত হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে যাবে ৷ আর তার একমাসের মধ্যে বাড়িতে পৌঁছে যাবে বাচ্চার জন্ম শংসাপত্র, আধার কার্ড এবং জাতিগত শংসাপত্র ৷ মালবাজারের মহকুমাশাসক উৎকর্ষ খন্ডালের উদ্যোগে চালু হওয়া পাইলট প্রজেক্ট 'পরিচয়' ৷ এই প্রকল্পের মাধ্যমেই সদ্যোজাতের সমস্ত সরকারি নথি ও পরিচয়পত্র বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে ৷ যা ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে দেশজুড়ে ৷
এই প্রজেক্টে বাচ্চার জন্মের পর হাসপাতালেই আসবে পোস্ট অফিস এবং কাস্ট সার্টিফিকেট তৈরি করতে জিপি ও পুরকর্মীরা যাবেন বাড়িতে ৷ যার জন্য তৈরি হয়েছে নতুন ডেডিকেটেড অ্যাপ এবং পোর্টাল ৷ এর ফলে চা-শ্রমিক মহল্লায় মিটবে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার হয়রানি ৷ মালবাজারের বিধায়ক শুক্রা মুণ্ডা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ৷ তাঁর কথায়, "এই উদ্যোগ সফল হলে অনগ্রসর জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ উপকৃত হবেন ৷ তাঁদের আর চা-বাগানের হাজিরা ও টাকা মার দিয়ে দফতরে দফতরে ছুটতে হবে না ৷"
চা-বাগানে ঘেরা মালবাজার মহকুমার বেশিরভাগ এলাকাতেই অনগ্রসর জাতি এবং উপজাতি শ্রেণির মানুষের বসবাস ৷ শিক্ষার প্রসার এই শ্রেণির মানুষের মধ্যে এখনও পর্যন্ত সেভাবে বিকশিত হয়নি ৷ ফলে বাচ্চার জন্মের পর অনেকেই বেশ কয়েকবার হাসপাতালে চক্কর কেটেও জন্ম শংসাপত্র তুলতে পারেন না ৷ সে কারণেই তৈরি হয় না বাচ্চার আধার কার্ড ৷ আর আধার কার্ড না-থাকলে, আবার তৈরি করা যায় না জাতিগত শংসাপত্র ৷
এই সমস্ত নথি বর্তমান সময়ে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে SIR ৷ গত কয়েক মাসে ভারতের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছেন চা-বাগানের শ্রমিকরা ৷ মানুষের এই হয়রানি নজর এড়ায়নি মহকুমাশাসকের ৷ সেখান থেকেই প্রথমবার এই পাইলট প্রজেক্ট 'পরিচয়'-এর ভাবনা এই তরুণ আধিকারিকের মস্তিষ্কে নাড়া দেয় ৷ তারপরই শুরু হয় এক নতুন পরিষেবা দেওয়ার উদ্যোগ ৷
ইতিমধ্যেই, রাজ্য সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি দফতর এবং মহকুমাশাসকের নিজস্ব উদ্যোগে তৈরি হয়েছে এই প্রকল্পের বিশেষ অ্যাপ্লিকেশন এবং প্রকল্পের তথ্যভিত্তিক পোর্টাল ৷ মহকুমাশাসক বলেন, "গোটা প্রকল্পটি এই মুহূর্তে প্রারম্ভিক জায়গায় রয়েছে ৷ আমরা চেষ্টা করেছি সমস্ত দফতরকে একসঙ্গে নিয়ে কাজ করতে, সফল হলে কৃতিত্ব সবার ৷" মহকুমাশাসকের এই উদ্যোগ প্রশংসা কুড়িয়েছে খোদ জেলাশাসকের ৷ জলপাইগুড়ির জেলাশাসক অদিতি চৌধুরী বলেন, "এই উদ্যোগকে সফল করতেই হবে, জেলা প্রশাসন সবসময় পাশে থাকবে ৷"
মহকুমার গর্ভবতীরা মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হলেই পোর্টালে আপডেট দেবে কর্তৃপক্ষ ৷ বাচ্চার জন্মের পর হাসপাতালই জন্ম শংসাপত্রের আবেদনপত্র পূরণ করে দেবে ৷ শিশুর জন্মের পর হাসপাতালেই হবে আধার এনরোলমেন্ট ৷ এর জন্য প্রতিদিন তিনঘণ্টা করে পোস্ট অফিসের একজন কর্মী হাসপাতালে বসবেন ৷ আধার এনরোলমেন্ট নম্বর, যা কি না সাধারণত 7 দিনের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়, তা জেনারেট হলেই পোর্টালে আপডেট করা হবে ৷ সেখান থেকে নোটিফিকেশন যাবে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত বা পুরসভার কাছে ৷ নোটিফিকেশনের ভিত্তিতে বাড়িতে গিয়ে বাচ্চার জাতিগত শংসাপত্রের ফর্ম ফিলাপ করবেন পঞ্চায়েত বা পুরকর্মীরা ৷
ফলে 21 দিনের মধ্যেই বাড়িতে পৌঁছে যাবে বাচ্চার জন্ম শংসাপত্র, আধার কার্ড এবং জাতিগত শংসাপত্র ৷ যদিও বাড়তি কিছু সময় হাতে রেখে প্রকল্পে 30 দিনের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করার কথা জানানো হয়েছে ৷ এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে মায়েদের এবং পরিবারের সদস্যদের বড় রকম হয়রানি কমবে বলেই মনে করছেন 'আদিবাসী বিকাশ পরিষদে'র অন্যতম প্রধান বাবলু মাঝি ৷
তাঁর কথায়, "মহকুমাশাসককে ধন্যবাদ দেব এভাবে চা-বাগানের কর্মীদের কথা ভাবার জন্য ৷ এই প্রকল্প সার্বিকভাবে গোটা রাজ্যে চালু হওয়া উচিত ৷ এই প্রকল্পে ইতিমধ্যেই সহায়তা পেয়েছেন সঞ্চারিয়া খারিয়া, সুরভী লোহার-সহ প্রায় 10 জন প্রসূতি ৷ সঞ্চারিয়া খারিয়া বলেন, "আগে দেখেছি বহুদিন হাসপাতালে আসতে হতো জন্ম শংসাপত্রের জন্য ৷ আমাদেরটা বাড়িতে বসেই পেয়ে গেলাম ৷"
অন্যদিকে সুরভি লোহার বলেন, "আমাদের গ্রামের মহিলারা বাচ্চা কোলে নিয়ে ভোর 4টায় পোস্ট অফিসের সামনে লাইন দিয়েছেন বাচ্চার আধার কার্ডের জন্য ৷ স্যারের (মহকুমাশাসক) জন্য আমাদের কোনও অসুবিধাই হয়নি আধার তৈরি করতে ৷ সব মিলিয়ে মালবাজার মহকুমার এই উদ্যোগ পথ দেখাচ্ছে গোটা ভারতকে ৷"