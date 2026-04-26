রতুয়ায় বাঁশের মাচায় পড়ে সদ্যোজাত কন্যাসন্তান ! উদ্ধার করলেন প্রাতঃভ্রমণকারীরা

রতুয়ায় বাঁশের মাচায় পড়ে সদ্যোজাত কন্যাসন্তান ! উদ্ধার করলেন প্রাতঃভ্রমণকারীরা
অন্ধকার থাকাকালীন কেউ বা কারা শিশুটিকে বাঁশের মাচায় রেখে যান ৷ শিশুর বাবা-মায়ের খোঁজে তদন্ত শুরু পুলিশের ৷
Published : April 26, 2026 at 8:50 PM IST
মালদা, 26 এপ্রিল: ভোর প্রায় পাঁচটা ৷ অন্যান্য দিনের মতো ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল দুর্গাপুর গ্রাম ৷ কয়েকজন গ্রামবাসী প্রাত্যহিক ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন ৷ মহালদার পাড়ার কাছে যেতেই হঠাৎ একটি কান্নার আওয়াজ কানে আসে তাঁদের ৷ সেই আওয়াজ অনুসরণ করে তাঁরা এগিয়ে যান একটি বাঁশের মাচার দিকে ৷ সেখানে পৌঁছোতেই হতবাক প্রাতঃভ্রমণকারীরা ৷ দেখেন মাচার উপরে রাখা এক সদ্যোজাত-কন্যা !
ঘটনাটি রতুয়া-1 নম্বর ব্লকের দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর গ্রামের ৷ দাবানলের মতো সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে গোটা গ্রামে ৷ সদ্যোজাত-কন্যাকে দেখতে ভিড় করতে থাকেন গ্রামবাসীরা ৷ খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রামে পৌঁছে যায় পুলিশও ৷ তাঁরাই সদ্যোজাতকে উদ্ধার করে নিয়ে যান রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ৷
প্রাথমিক চিকিৎসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়ে দেন, সদ্যোজাত সুস্থই রয়েছে ৷ তাকে মালদা চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হচ্ছে ৷ যদিও সদ্যোজাত-কন্যা উদ্ধার নিয়ে গ্রামবাসীরা কেউ সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে রাজি নন ৷ বক্তব্য, কোনও আইনি জটিলতায় পড়তে রাজি নন তাঁরা ৷
তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন বলেছেন, "এটাই প্রথম নয় ৷ বছর দু’য়েক আগে দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহিরকাপ গ্রামে দু’টি সদ্যোজাত কন্যা সন্তান উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছিল ৷ একজনকে পাওয়া গিয়েছিল রাস্তার ধারে থাকা জঙ্গলের মধ্যে ৷ আরেকজনকে উদ্ধার করা হয়েছিল ভুট্টা খেত থেকে ৷ দুই শিশুকেই প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল সেই সময় ৷ তবে, ওই দু’টি বাচ্চা এখন কোথায় আছে, তা কারও জানা নেই ৷"
রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক মহম্মদ সাবিরুদ্দিন বলেন, "আজ সকাল ছ’টা নাগাদ পুলিশ ওই গ্রাম থেকে একটি সদ্যোজাত কন্যা সন্তানকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে ৷ বাচ্চাটা এখন সুস্থই রয়েছে ৷ তার বাবা-মায়ের কোনও সন্ধান এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি ৷ বাচ্চাটি নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্ম নিয়েছে ৷ ওজন প্রায় এক কিলো 400 গ্রাম ৷ বিষয়টি মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে ৷ মেডিক্যালের চাইল্ড কেয়ার সেন্টারেও খবর দেওয়া হয়েছে ৷ পুলিশ বাচ্চাটিকে সুস্থভাবে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে পৌঁছে দেবে ৷"
সদ্যোজাত উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কে বা কারা সদ্যোজাতকে ফেলে রেখে গেলেন, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ কন্যাসন্তান হওয়ার জন্যই কেউ ফেলে রেখে গেছেন কি না, তা জানতে সদ্যোজাতের বাবা-মা’য়ের খোঁজ মেলা জরুরি ৷