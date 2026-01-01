বর্ষবরণের আবহে পর্যটকের ঢল, দিঘা-মন্দারমণি-শংকরপুরে কড়া নিরাপত্তা
পঁচিশের বিদায় আর ছাব্বিশের বরণ, দুইয়ে মিলে উৎসবের মরশুমে জমজমাট সৈকত শহর ৷ ভিড়ে ভরা দিঘা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাজুড়ে চলছে কড়া নজরদারি ৷
Published : January 1, 2026 at 10:16 AM IST
দিঘা, 1 জানুযারি: নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে উৎসবের আবহে সেজেছে সৈকত শহর দিঘা । পাশাপাশি মন্দারমণি, তাজপুর ও শংকরপুর পর্যটন কেন্দ্রও বিষয়টির উপর নজর রাখছে । বুধবার সকাল থেকেই পর্যটকদের ভিড় বাড়তে শুরু করায় দিঘার রাজপথে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সক্রিয় পুলিশ ।
সমুদ্র সৈকতের পাশাপাশি দিঘার জগন্নাথ মন্দিরও ঝলমল করছে আলোয় । উদ্বোধনের মাত্র আটমাসের মধ্যেই এই মন্দির এক কোটি দর্শনার্থীর মাইলফলক স্পর্শ করেছে । তারপর নিউ ইয়ারের উৎসবের আমেজেও রেকর্ড ভিড় হবে বলে মনে করছে প্রশাসন ৷
জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উৎসবের মরশুমে পর্যটকদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে 24 ঘণ্টা কন্ট্রোল রুম চালু রাখা হয়েছে । কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে যাতে দ্রুত সহায়তা পাওয়া যায়, সেই লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থা । বছরের শেষ দু'দিন পর্যটকদের ভিড় সামলাতে দিঘাকে কার্যত নিরাপত্তার বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে ।
বর্ষশেষে উৎসবের সুযোগে হোটেলের ভাড়া যাতে অযথা না বাড়ে, সে বিষয়েও হোটেল ব্যবসায়ীদের কড়া নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন । নিয়মের বাইরে গিয়ে বেশি ভাড়া নিলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে । পাশাপাশি পর্যটকদের জন্য পুলিশের তরফে 7047989800 এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু রাখা হয়েছে, যেখানে যে কোনও সমস্যার কথা জানালেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে জেলা পুলিশ ।
এই বিষয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার মিতুনকুমার দে জানান, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বর্ষশেষের দু'দিন দিঘার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং দিঘা গেটের কাছ থেকেই নজরদারি চলবে । বড়দিনের মতো বর্ষশুরুর উদযাপনেও সাতটি নির্দিষ্ট পার্কিং পয়েন্টে পর্যটকদের গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে । পর্যটকদের নিরাপত্তাই জেলা পুলিশের প্রথম অগ্রাধিকার ।
নিরাপত্তার পাশাপাশি বিনোদনের দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে । দিঘা শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ওল্ড দিঘার সমুদ্রতটে আয়োজিত হচ্ছে বিচ ফেস্টিভ্যাল ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান । মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক এই উৎসবের উদ্বোধন করেন । দু'দিন ধরে চলবে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে অংশ নেবেন পরিচিত-অপরিচিত শিল্পীরা ।
বর্ষবরণের রাতটি সপ্তাহের মাঝামাঝি হওয়ায় ভিড় কিছুটা কম থাকার সম্ভাবনা থাকলেও, বছরের প্রথম শনি ও রবিবার পর্যটকদের বড় ঢল নামবে বলেই আশাবাদী হোটেল ব্যবসায়ীরা ।