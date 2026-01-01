ETV Bharat / state

বর্ষবরণের আবহে পর্যটকের ঢল, দিঘা-মন্দারমণি-শংকরপুরে কড়া নিরাপত্তা

পঁচিশের বিদায় আর ছাব্বিশের বরণ, দুইয়ে মিলে উৎসবের মরশুমে জমজমাট সৈকত শহর ৷ ভিড়ে ভরা দিঘা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাজুড়ে চলছে কড়া নজরদারি ৷

New Year Celebrations at Digha
দিঘায় নিউ ইয়ার উদযাপন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 1, 2026 at 10:16 AM IST

2 Min Read
দিঘা, 1 জানুযারি: নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে উৎসবের আবহে সেজেছে সৈকত শহর দিঘা । পাশাপাশি মন্দারমণি, তাজপুর ও শংকরপুর পর্যটন কেন্দ্রও বিষয়টির উপর নজর রাখছে । বুধবার সকাল থেকেই পর্যটকদের ভিড় বাড়তে শুরু করায় দিঘার রাজপথে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সক্রিয় পুলিশ ।

সমুদ্র সৈকতের পাশাপাশি দিঘার জগন্নাথ মন্দিরও ঝলমল করছে আলোয় । উদ্বোধনের মাত্র আটমাসের মধ্যেই এই মন্দির এক কোটি দর্শনার্থীর মাইলফলক স্পর্শ করেছে । তারপর নিউ ইয়ারের উৎসবের আমেজেও রেকর্ড ভিড় হবে বলে মনে করছে প্রশাসন ৷

ইংরেজি নববর্ষ উদযাপনে দিঘা (ইটিভি ভারত)

জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উৎসবের মরশুমে পর্যটকদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে 24 ঘণ্টা কন্ট্রোল রুম চালু রাখা হয়েছে । কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে যাতে দ্রুত সহায়তা পাওয়া যায়, সেই লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থা । বছরের শেষ দু'দিন পর্যটকদের ভিড় সামলাতে দিঘাকে কার্যত নিরাপত্তার বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে ।

Digha Police on New Year
বর্ষবরণে উৎসবে পর্যটকদের সুবিধার্থে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করল দিঘা পুলিশ প্রশাসন (ইটিভি ভারত)

বর্ষশেষে উৎসবের সুযোগে হোটেলের ভাড়া যাতে অযথা না বাড়ে, সে বিষয়েও হোটেল ব্যবসায়ীদের কড়া নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন । নিয়মের বাইরে গিয়ে বেশি ভাড়া নিলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে । পাশাপাশি পর্যটকদের জন্য পুলিশের তরফে 7047989800 এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু রাখা হয়েছে, যেখানে যে কোনও সমস্যার কথা জানালেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে জেলা পুলিশ ।

এই বিষয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার মিতুনকুমার দে জানান, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বর্ষশেষের দু'দিন দিঘার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং দিঘা গেটের কাছ থেকেই নজরদারি চলবে । বড়দিনের মতো বর্ষশুরুর উদযাপনেও সাতটি নির্দিষ্ট পার্কিং পয়েন্টে পর্যটকদের গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে । পর্যটকদের নিরাপত্তাই জেলা পুলিশের প্রথম অগ্রাধিকার ।

New Year Celebrations at Digha
দিঘার সমুদ্র সৈকতে পর্যটকদের জন্য নয়া আনন্দ (পিটিআই)

নিরাপত্তার পাশাপাশি বিনোদনের দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে । দিঘা শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ওল্ড দিঘার সমুদ্রতটে আয়োজিত হচ্ছে বিচ ফেস্টিভ্যাল ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান । মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক এই উৎসবের উদ্বোধন করেন । দু'দিন ধরে চলবে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে অংশ নেবেন পরিচিত-অপরিচিত শিল্পীরা ।

বর্ষবরণের রাতটি সপ্তাহের মাঝামাঝি হওয়ায় ভিড় কিছুটা কম থাকার সম্ভাবনা থাকলেও, বছরের প্রথম শনি ও রবিবার পর্যটকদের বড় ঢল নামবে বলেই আশাবাদী হোটেল ব্যবসায়ীরা ।

New Year Celebrations at Digha
বর্ষবরণে দিঘার আকাশে আলোর রোশনাই (ইটিভি ভারত)

