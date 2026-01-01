ETV Bharat / state

বুধবার মধ্যরাতে ডাবল সেলিব্রেশন হল জলপাইগুড়িতে, কারণ কী

জলপাইগুড়ি পুরসভার তরফে স্থানীয় মাদ্রাসা ময়দানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়৷ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জলপাইগুড়ির পুরপ্রধান সৈকত চট্টোপাধ্যায়৷

New Year Celebration in Jalpaiguri
বুধবার মধ্যরাতে ডাবল সেলিব্রেশন হল জলপাইগুড়িতে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 1, 2026 at 3:32 PM IST

2 Min Read
জলপাইগুড়ি, 1 জানুয়ারি: ধুমধাম করে বিশ্বের সর্বত্রই স্বাগত জানানো হয়েছে ইংরেজি নতুন বছর 2026-কে৷ জলপাইগুড়িও তার ব্যতিক্রম নয়৷ তবে প্রতিবারের মতো এবারও জলপাইগুড়িতে ডাবল সেলিব্রেশনের আয়োজন করা হয়েছিল৷ কারণ, 1 জানুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলার জন্মদিন৷ তাই নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি বুধবার মধ্যরাতে পালিত হল উত্তরবঙ্গের এই গুরুত্বপূর্ণ জেলার 158তম জন্মদিন৷

নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর আনন্দোৎসব এবং জেলার জন্মদিন পালনের জন্য বুধবার রাতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল৷ ওই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল জলপাইগুড়ি পুরসভা৷ জলপাইগুড়ি শহরের মাদ্রাসা ময়দানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়৷ সেই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল আতশবাজির প্রদর্শনী৷ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়৷

বুধবার মধ্যরাতে ডাবল সেলিব্রেশন হল জলপাইগুড়িতে, কারণ কী (ইটিভি ভারত)

তিনি বলেন, ‘‘2025 সালকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত আমরা জানালাম। পাশাপাশি আমরা চেষ্টা করেছি শহরবাসীকে নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার জন্মদিন পালন করতে।’’ জলপাইগুড়ির পুরপ্রধান আরও জানান যে জেলায় এটাই প্রথম পুরসভা, যারা এভাবে আতশবাজির প্রদর্শনীর মাধ্যমে জেলার জন্মদিন পালন করল৷

New Year Celebration in Jalpaiguri
জলপাইগুড়িতে নতুন বছরের উদযাপনে আতশবাজির প্রদর্শনী (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও জানান, এই বছর সূচনা হল৷ এবার থেকে প্রতিবছর জলপাইগুড়ি জেলার জন্মদিন পালন করা হবে৷ আগামী বছর আরও বড় আকারে আয়োজন করা হবে এই অনুষ্ঠানের৷ সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আগামিদিনে অন্য আঙ্গিকে আমরা জলপাইগুড়ি জেলার জন্মদিন পালন করব।’’

New Year Celebration in Jalpaiguri
জলপাইগুড়িতে নতুন বছরের উদযাপন (নিজস্ব ছবি)

জলপাইগুড়ি শহরের মাদ্রাসা ময়দান পুরসভার ছ’নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত৷ ওই ওয়ার্ডের প্রায় সব বাসিন্দাই বুধবার মধ্যরাতে জলপাইগুড়ি জেলার জন্মদিন পালনের উদ্দেশ্যে ওই ময়দানে হাজির হয়েছিলেন৷ আশপাশের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকেও বহু মানুষ হাজির হয়েছিলেন মাদ্রাসা ময়দানে৷ এভাবে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো এবং জলপাইগুড়ি জেলার জন্মদিন পালনের অনুষ্ঠান দেখে সবাই অভিভূত৷ প্রত্যেকেই পুরসভাকে এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন৷

New Year Celebration in Jalpaiguri
জলপাইগুড়িতে নতুন বছরের উদযাপনে আতশবাজির প্রদর্শনী (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, জলপাইগুড়ি জেলার জন্ম হয় ব্রিটিশ আমলে৷ সালটা ছিল 1869৷ উত্তরবঙ্গের এই জেলা ডুয়ার্স ও মোরাং অংশ নিয়ে তৈরি৷ মোরাং অংশ প্রথমে কামরূপ ও পরে কামতা রাজত্বের অংশ ছিল৷ অন্যদিকে ডুয়ার্স ছিল ভুটানের রাজাদের দখলে৷ 1865 সালে এখন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রবেশ ঘটে৷ ডুয়ার যুদ্ধের পর সিনচুলা চুক্তি অনুযায়ী এই অংশের দখল পায় ব্রিটিশরা৷ এর পর 1969 সালের 1 জানুয়ারি এই জেলা গঠিত হয়৷ 1949 সালে এই জেলা ভারতের অধীনস্ত হয়৷

HAPPY NEW YEAR 2026
JALPAIGURI BIRTHDAY
জলপাইগুড়ি পুরসভা
জলপাইগুড়ি জেলা
NEW YEAR CELEBRATION IN JALPAIGURI

