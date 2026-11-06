ETV Bharat / state

পুজো পাস-কাণ্ডে আরও চাপে ইন্দ্রনীল ! 'মাস আর্ট'-এর দাবি খারিজ করল ইউনেস্কো

New twist in Durga Puja pass controversy: ইউনেস্কোর হেরিটেজ স্বীকৃতিকে সামনে রেখে যে পাস বিক্রির অভিযোগ উঠেছে, তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংস্থার কোনও যোগ ছিল না।

Durga Puja pass controversy
ফাইল ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 6, 2026 at 4:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 6 নভেম্বর: দুর্গাপুজোর ভিআইপি পাস বিক্রির নামে কোটি কোটি টাকার আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগে তদন্তে নতুন মোড় । ইউনেস্কোর নাম ও লোগো ব্যবহার করে পাস বিক্রির ঘটনায় এবার কলকাতা পুলিশের হাতে এল আন্তর্জাতিক সংস্থাটির গুরুত্বপূর্ণ জবাব ।

লালবাজারের পাঠানো ই-মেলের উত্তরে ইউনেস্কো স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, 'মাস আর্ট' নামে কোনও সংস্থার সঙ্গে তাদের কোনও চুক্তি, সমঝোতা বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক নেই । অর্থাৎ, ইউনেস্কোর হেরিটেজ স্বীকৃতিকে সামনে রেখে যে পাস বিক্রির কারবার চালানোর অভিযোগ উঠেছে, তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংস্থার কোনও অনুমোদিত যোগ ছিল না । শুক্রবার আদালতে শুনানির সময় রাজ্য সরকারের আইনজীবী ইউনেস্কোর এই জবাব আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করেন । তদন্তের ক্ষেত্রে এই তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ ।

পুজোর মরসুমে ইউনেস্কোর স্বীকৃতিকে হাতিয়ার করে ভিআইপি পাস বিক্রির অভিযোগ সামনে এসেছিল । অভিযোগ, ইউনেস্কোর নাম ও লোগো ব্যবহার করে পুজোপ্রেমীদের কাছে বিপুল সংখ্যক পাস বিক্রি করা হয়েছিল । সেই কারবারের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লেনদেনের অভিযোগ ওঠে । বিষয়টি সামনে আসার পরই আর্থিক জালিয়াতির উৎস খুঁজতে তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশ । লালবাজারের গোয়েন্দারা সরাসরি ইউনেস্কো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে চান, পাস তৈরি, প্রচার কিংবা বিপণনের জন্য 'মাস আর্ট' নামে কোনও সংস্থাকে আদৌ অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কি না । ওই সংস্থার সঙ্গে ইউনেস্কোর কোনও চুক্তি বা সমঝোতা হয়েছিল কি না, তা-ও জানতে চাওয়া হয় ।

সেই প্রশ্নের জবাবে ইউনেস্কো জানিয়ে দিয়েছে, 'মাস আর্ট'-এর সঙ্গে তাদের কোনও চুক্তি বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক নেই । ফলে ইউনেস্কোর নাম ব্যবহার করে পাস বিক্রির ক্ষেত্রে সংস্থাটির অনুমোদন ছিল কি না, সেই প্রশ্নে তদন্তকারীদের হাতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এল । এ ব্যাপারে তদন্তকারী দলের এক আধিকারিক বলেন, ইউনেস্কো যা জানানোর সাফ জানিয়ে দিয়েছে । ফলে কারা এই কারবারের পরিকল্পনা করেছিল, কী ভাবে পাস তৈরি ও বিক্রি হয়েছিল এবং সংগৃহীত অর্থ কোথায় গিয়েছে, সেই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হচ্ছে ।

শুক্রবার আদালতে রাজ্য সরকারের আইনজীবী ইউনেস্কোর ইমেলের বিষয়টি তুলে ধরেন । তদন্তকারীদের বক্তব্যের পক্ষে এই জবাব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে । কারণ, ইউনেস্কোর নাম ও লোগো ব্যবহার করে কোনও অনুমোদিত চুক্তি ছাড়াই পাস বিক্রি হয়ে থাকলে, সেই ব্যবস্থার বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন উঠবে । আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বীকৃতি ও পরিচিতিকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল কি না, সেটিও তদন্তের অন্যতম বিষয় ।

এই মামলায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন । পাশাপাশি তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ধ্রুবজ্যোতি বসু ওরফে শুভকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ । ধ্রুবজ্যোতি বর্তমানে পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন । তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাস বিক্রির গোটা প্রক্রিয়া, আর্থিক লেনদেন এবং এর পিছনে থাকা ব্যক্তিদের ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা । ইউনেস্কোর জবাব সামনে আসার পর এই মামলায় ইন্দ্রনীল-সহ ধৃতদের চাপ আরও বাড়ল বলেই মনে করা হচ্ছে ।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কোর 'হেরিটেজ' স্বীকৃতি বাঙালির কাছে গর্বের বিষয় । সেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির নাম ব্যবহার করে যদি বাণিজ্যিক কারবারের আড়ালে প্রতারণা হয়ে থাকে, তবে তা শুধু আর্থিক অপরাধের অভিযোগেই সীমাবদ্ধ থাকে না, প্রশ্ন ওঠে পুজোর আবেগ ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অপব্যবহার নিয়েও । এখন তদন্তকারীদের নজর, কারা এই কারবারের নেপথ্যে ছিল, কী ভাবে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে এবং সেই অর্থের শেষ গন্তব্য কোথায় ।

TAGGED:

DURGA PUJA PASS CONTROVERSY
INDRANIL SEN
UNESCO
পুজোর পাস কাণ্ডে নয়া মোড়
আরও চাপে প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.