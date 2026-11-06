পুজো পাস-কাণ্ডে আরও চাপে ইন্দ্রনীল ! 'মাস আর্ট'-এর দাবি খারিজ করল ইউনেস্কো

পুজো পাস-কাণ্ডে আরও চাপে ইন্দ্রনীল ! 'মাস আর্ট'-এর দাবি খারিজ করল ইউনেস্কো
New twist in Durga Puja pass controversy: ইউনেস্কোর হেরিটেজ স্বীকৃতিকে সামনে রেখে যে পাস বিক্রির অভিযোগ উঠেছে, তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংস্থার কোনও যোগ ছিল না।
Published : November 6, 2026 at 4:29 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: দুর্গাপুজোর ভিআইপি পাস বিক্রির নামে কোটি কোটি টাকার আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগে তদন্তে নতুন মোড় । ইউনেস্কোর নাম ও লোগো ব্যবহার করে পাস বিক্রির ঘটনায় এবার কলকাতা পুলিশের হাতে এল আন্তর্জাতিক সংস্থাটির গুরুত্বপূর্ণ জবাব ।
লালবাজারের পাঠানো ই-মেলের উত্তরে ইউনেস্কো স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, 'মাস আর্ট' নামে কোনও সংস্থার সঙ্গে তাদের কোনও চুক্তি, সমঝোতা বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক নেই । অর্থাৎ, ইউনেস্কোর হেরিটেজ স্বীকৃতিকে সামনে রেখে যে পাস বিক্রির কারবার চালানোর অভিযোগ উঠেছে, তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংস্থার কোনও অনুমোদিত যোগ ছিল না । শুক্রবার আদালতে শুনানির সময় রাজ্য সরকারের আইনজীবী ইউনেস্কোর এই জবাব আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করেন । তদন্তের ক্ষেত্রে এই তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ ।
পুজোর মরসুমে ইউনেস্কোর স্বীকৃতিকে হাতিয়ার করে ভিআইপি পাস বিক্রির অভিযোগ সামনে এসেছিল । অভিযোগ, ইউনেস্কোর নাম ও লোগো ব্যবহার করে পুজোপ্রেমীদের কাছে বিপুল সংখ্যক পাস বিক্রি করা হয়েছিল । সেই কারবারের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লেনদেনের অভিযোগ ওঠে । বিষয়টি সামনে আসার পরই আর্থিক জালিয়াতির উৎস খুঁজতে তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশ । লালবাজারের গোয়েন্দারা সরাসরি ইউনেস্কো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে চান, পাস তৈরি, প্রচার কিংবা বিপণনের জন্য 'মাস আর্ট' নামে কোনও সংস্থাকে আদৌ অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কি না । ওই সংস্থার সঙ্গে ইউনেস্কোর কোনও চুক্তি বা সমঝোতা হয়েছিল কি না, তা-ও জানতে চাওয়া হয় ।
সেই প্রশ্নের জবাবে ইউনেস্কো জানিয়ে দিয়েছে, 'মাস আর্ট'-এর সঙ্গে তাদের কোনও চুক্তি বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক নেই । ফলে ইউনেস্কোর নাম ব্যবহার করে পাস বিক্রির ক্ষেত্রে সংস্থাটির অনুমোদন ছিল কি না, সেই প্রশ্নে তদন্তকারীদের হাতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এল । এ ব্যাপারে তদন্তকারী দলের এক আধিকারিক বলেন, ইউনেস্কো যা জানানোর সাফ জানিয়ে দিয়েছে । ফলে কারা এই কারবারের পরিকল্পনা করেছিল, কী ভাবে পাস তৈরি ও বিক্রি হয়েছিল এবং সংগৃহীত অর্থ কোথায় গিয়েছে, সেই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হচ্ছে ।
শুক্রবার আদালতে রাজ্য সরকারের আইনজীবী ইউনেস্কোর ইমেলের বিষয়টি তুলে ধরেন । তদন্তকারীদের বক্তব্যের পক্ষে এই জবাব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে । কারণ, ইউনেস্কোর নাম ও লোগো ব্যবহার করে কোনও অনুমোদিত চুক্তি ছাড়াই পাস বিক্রি হয়ে থাকলে, সেই ব্যবস্থার বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন উঠবে । আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বীকৃতি ও পরিচিতিকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল কি না, সেটিও তদন্তের অন্যতম বিষয় ।
এই মামলায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন । পাশাপাশি তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ধ্রুবজ্যোতি বসু ওরফে শুভকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ । ধ্রুবজ্যোতি বর্তমানে পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন । তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাস বিক্রির গোটা প্রক্রিয়া, আর্থিক লেনদেন এবং এর পিছনে থাকা ব্যক্তিদের ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা । ইউনেস্কোর জবাব সামনে আসার পর এই মামলায় ইন্দ্রনীল-সহ ধৃতদের চাপ আরও বাড়ল বলেই মনে করা হচ্ছে ।
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কোর 'হেরিটেজ' স্বীকৃতি বাঙালির কাছে গর্বের বিষয় । সেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির নাম ব্যবহার করে যদি বাণিজ্যিক কারবারের আড়ালে প্রতারণা হয়ে থাকে, তবে তা শুধু আর্থিক অপরাধের অভিযোগেই সীমাবদ্ধ থাকে না, প্রশ্ন ওঠে পুজোর আবেগ ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অপব্যবহার নিয়েও । এখন তদন্তকারীদের নজর, কারা এই কারবারের নেপথ্যে ছিল, কী ভাবে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে এবং সেই অর্থের শেষ গন্তব্য কোথায় ।