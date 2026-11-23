পুরনিয়োগ দুর্নীতি: কোটি টাকার লেনদেনের হদিস পেতে ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের তলব সিবিআইয়ের
Municipal recruitment money trail: ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের জেরায় মূলত দুর্নীতির টাকার ‘মানি ট্রেল’ বা লেনদেনের পথ খুঁজে বের করাই গোয়েন্দাদের প্রধান লক্ষ্য ।
Published : November 23, 2026 at 12:12 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: দক্ষিণ দমদম পুরসভায় বেআইনিভাবে কর্মী নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে এবার বড়সড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (সিবিআই) । নিয়োগ দুর্নীতির মাধ্যমে তোলা কোটি কোটি টাকার আর্থিক লেনদেনের উৎস ও গতিপথ জানতে এবার বেশ কয়েকজন ব্যাঙ্ক আধিকারিককে তলব করলেন তদন্তকারীরা ।
সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, তলব করা ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের তালিকায় দু’জন ম্যানেজার পদমর্যাদার কর্তাও রয়েছেন । আজ, সোমবারই তাঁদের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দফতরে হাজিরা দেওয়ার কথা রয়েছে । তদন্তকারী সংস্থার দাবি, দক্ষিণ দমদম পুরসভায় বেআইনি নিয়োগের নেপথ্যে মূল ভূমিকা ছিল রাজ্যের প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর । এই অবৈধ নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিনিময়ে বিপুল কালো টাকা একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছিল ।
ইতিমধ্যেই প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে গিয়ে সুজিত বসুকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন সিবিআই গোয়েন্দারা । সংশোধনাগারে জেরা করে পাওয়া তথ্য এবং তদন্তে উঠে আসা একাধিক পারিপার্শ্বিক তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই এবার ব্যাঙ্ক কর্তাদের মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
সিবিআই সূত্রে খবর, আজ ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের জেরায় মূলত দুর্নীতির টাকার ‘মানি ট্রেল’ বা লেনদেনের পথ খুঁজে বের করাই গোয়েন্দাদের প্রধান লক্ষ্য । তদন্তকারীরা ব্যাঙ্ক কর্তাদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবেন ৷ যেমন, নিয়োগ দুর্নীতির কোটি কোটি টাকা ঠিক কীভাবে এবং কোন কোন খাতে ব্যাঙ্কে জমা পড়েছিল ? কবে এবং কখন এই বিপুল পরিমাণ অর্থ অ্যাকাউন্টগুলিতে ডিপোজিট করা হয়েছিল ? জমা পড়া সেই টাকা পরবর্তীকালে কোন প্রক্রিয়ায় এবং কাদের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল ?
এই আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর সঙ্গে ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের কখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও যোগাযোগ হয়েছিল কি না ? সুজিতের হয়ে বা তাঁর নির্দেশে কারা ব্যাঙ্কে এসে এই লেনদেনগুলি পরিচালনা করতেন ? সেসবও জানার চেষ্টা করবেন তদন্তকারীরা ৷
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের মতে, ব্যাঙ্কের নথিপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ম্যানেজার ও কর্মীদের বয়ান এই মামলার তদন্তের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে । প্রাক্তন মন্ত্রীর বয়ানের সঙ্গে ব্যাঙ্ক কর্তাদের দেওয়া তথ্যে কোনও অসঙ্গতি ধরা পড়ে কি না, এখন সেদিকেই নজর রাখছেন গোয়েন্দারা । এই জিজ্ঞাসাবাদের পর পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আরও নতুন কোনও প্রভাবশালীর নাম সামনে আসে কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে ।