রাস্তা থেকে ছিটকে বাগজোলা খালে গাড়ি, প্রাণরক্ষা দম্পতি-সহ শিশুকন্যার

রাস্তা থেকে ছিটকে বাগজোলা খালে গাড়ি, প্রাণরক্ষা দম্পতি-সহ শিশুকন্যার
Accident in New town: খালের কাদা জলে আটকে যায় গাড়িটি ৷ সেটিকে তুলতে আনতে হয় হাইড্রলিক ক্রেন ।
Published : September 12, 2026 at 1:43 PM IST
নিউটাউন, 12 সেপ্টেম্বর: রাস্তা থেকে মুহূর্তের জন্য চোখ সরেছিল ৷ তাতেই পলকে ঘটে গেল হাড়হিম করা ঘটনা । নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সটান বাগজোলা খালে গিয়ে পড়ল একটি চারচাকা গাড়ি । ঘটনাটি ঘটেছে নিউটাউনের যাত্রাগাছি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ।
চলন্ত গাড়িতে একরত্তি মেয়ের খেলাধুলো দেখতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি চালকের ৷ গাড়িতে স্বামী, স্ত্রী ও তাঁদের শিশুকন্যা সওয়ার ছিলেন । অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে দম্পতি-সহ শিশুকন্যার প্রাণ ৷ তবে, খালের কাদা জল থেকে গাড়িটি তুলতে শেষে নামাতে হয় বিশালাকার হাইড্রলিক ক্রেন ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে বাগুইআটির দিক থেকে নিউটাউনের দিকে আসছিল ওই চারচাকা গাড়িটি । যাত্রাগাছি ব্রিজের কাছাকাছি পৌঁছতেই আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক । মুহূর্তের মধ্যে নিয়ন্ত্রণহীন চার চাকাটি রাস্তা ছেড়ে সোজা গিয়ে পড়ে বাগজোলা খালে ৷ দুর্ঘটনার পর আরোহীদের অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হলেও খালে পড়ে থাকে গাড়িটি ।
ওই গাড়িটি টেনে তুলতে সেখানে নিয়ে আসা হয় হাইড্রলিক ক্রেন । অনেক চেষ্টার পর ক্রেনের সাহায্যে খাল থেকে টেনে ডাঙায় তোলা হয় দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া গাড়িটিকে । এই উদ্ধারকাজ চলাকালীন ব্রিজের উপর পথচারীদের উৎসুক ভিড় জমে যায় । তবে, মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় একটি আস্ত পরিবারের জীবন মৃত্যুর মুখে পড়তে পড়তে একটুর জন্য রেহাই পেয়েছে ।
গাড়ির চালক উজ্জ্বল মিস্ত্রি বলেন, "আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম ৷ গতি বেশি ছিল না ৷ গাড়ি চালানোর সময় আমার ছোট্ট মেয়েটি গাড়ির ভিতর খেলা করছিল। মেয়ের দিকে নজর দিতে গিয়ে আমার মনসংযোগ নষ্ট হয়ে যায় । ব্রেকের জায়গায় অ্যাক্সেলেরেটর প্রেস করে দিই ৷" সেই অসতর্কতার জেরেই ঘটে যায় অঘটন । গাড়ি গিয়ে পড়ে খালের জলে ।
প্রত্যক্ষদর্শী তথা স্থানীয় বাসিন্দা শিবাশিস চক্রবর্তী বলেন, "এখানকার রাস্তাটি খুব সংকীর্ণ ৷ যে কোনও সময় এখানে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ৷ প্রশাসনের কাছে আমাদের অনুরোধ, রাস্তাটির কিছু হলে ভালো হয় ৷ সকলের যাতায়াতে সুবিধা হবে ৷"