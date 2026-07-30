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আমূল বদলাচ্ছে সিলেবাস ! নীল-সাদা ইউনিফর্মে আপত্তি নেই 'গেরুয়া' মন্ত্রীর

কবে থেকে বদলাবে স্কুলের পাঠ্যসূচি ? বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ৷

WEST BENGAL SYLLABUS CHANGE
নতুন শিক্ষা নীতি অনুযায়ী পাঠ্যক্রম চালুর রূপরেখা তৈরির কাজ শুরু করেছে কমিটি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 30, 2026 at 7:54 PM IST

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কলকাতা, 30 জুলাই: পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় শিক্ষা নীতি 2020 কার্যকর করার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সেই লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে নতুন সিলেবাস কমিটি। আগামী 2027 শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই পর্যালোচনার পাশাপাশি 2028 সাল থেকে নতুন শিক্ষা নীতি অনুযায়ী পাঠ্যক্রম চালুর রূপরেখা তৈরির কাজ শুরু করেছে কমিটি। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কথা জানালেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন।

সিলেবাসে সম্ভাব্য পরিবর্তন নিয়ে প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "সিলেবাস কোনও স্ট্যাটিক বিষয় নয়। ছাত্র, ছাত্রীদের আজকের প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই সিলেবাস তৈরি করতে হয়। সেই কারণেই সময়ে সময়ে সিলেবাস কমিটি ও রিভিউ কমিটি গঠন করা হয়। এবারও সেই কাজ শুরু হয়েছে।"

তিনি জানান, কমিটির প্রথম কাজ হবে 2027 সালে প্রকাশিত হতে যাওয়া বইগুলির পর্যালোচনা করা। এরপর 2028 সাল থেকে জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 কার্যকর করার জন্য বিস্তারিত কাঠামো তৈরি করা হবে। তবে কোন বিষয় থাকবে বা বাদ যাবে, সে বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, "কমিটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। তারা যে সুপারিশ করবে, তা নিয়ে আলোচনা করে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। এখনই বলা সম্ভব নয়, সিলেবাসে কী থাকবে বা কী নয় ৷"

স্কুল ইউনিফর্ম এবং স্কুল ভবনের রং নিয়েও সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি জানান, রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়কে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী ইউনিফর্ম এবং স্কুল ভবনের রং বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, "যে বিদ্যালয় তাদের পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে চায়, তারা সেই প্রস্তাব দেবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা স্কুলেরই থাকবে।" তবে নীল-সাদা রং রাখতে কোনও বাধা নেই বলেও স্পষ্ট করে দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, "নীল-সাদা অবশ্যই থাকতে পারে। কিন্তু বিশ্ববাংলার লোগো থাকবে না। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ঐতিহ্যই এখানে প্রধান বিষয়।"

এছাড়াও শূন্য পড়ুয়ার স্কুল নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানান, যেখানে কোনও ছাত্রছাত্রী নেই, সেই স্কুলগুলির শিক্ষকদের ছাত্রসমৃদ্ধ বিদ্যালয়ে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। তবে ওই স্কুল ভবনগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। বিষয়টি মন্ত্রিসভায় আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

এদিন বিকাশ ভবনে এনআইওএস-এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের সদ্য স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক হয়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "এতদিন রাজ্যের সমগ্র শিক্ষা মিশনের সঙ্গে এনআইওএসের সরাসরি যোগসূত্র ছিল না। এই সমঝোতার ফলে বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিকদের সন্তান এবং বিভিন্ন কারণে স্কুলছুট হয়ে যাওয়া পড়ুয়ারা উপকৃত হবে। অনেক সময় বাবা-মায়ের কাজের সূত্রে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যেতে হয়। ফলে শিশুর পড়াশোনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। এখন যদি কোনও পড়ুয়া পশ্চিমবঙ্গে এনআইওএসে নথিভুক্ত হয় এবং পরে অন্য রাজ্যে চলে যায়, তাহলে সেই রাজ্যের এনআইওএস কেন্দ্রে একই ভাষায় পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে।"

তাঁর দাবি, এই ব্যবস্থার ফলে স্কুলছুটের সংখ্যা কমানো সম্ভব হবে। কারণ এনআইওএস-এ নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। নিজের সুবিধামতো সময়ে এবং নিজের গতিতে পড়াশোনা করার সুযোগ রয়েছে। প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে এই ব্যবস্থায়। 19 বছর বয়স পর্যন্ত পড়াশোনা কার্যত বিনামূল্যে হবে বলেও জানান তিনি।

শিক্ষক বদলি নিয়েও এদিন বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি জানান, নতুন স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওরে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, কোনও বিদ্যালয়ে অনুমোদিত শিক্ষকের 70 শতাংশের কম থাকলে সেই স্কুল থেকে আর শিক্ষক বদলি করা হবে না। তাঁর কথায়, "সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রতিও আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে।" গ্রামীণ স্কুলে শিক্ষক সঙ্কট দূর করাই সরকারের মূল লক্ষ্য বলে দাবি করেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, "গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলো আজ বঞ্চিত হচ্ছে। যেখানে শিক্ষক বেশি রয়েছে, সেখান থেকে যেখানে কম রয়েছে সেখানে র‍্যাশনালাইজেশনের মাধ্যমে শিক্ষক পাঠানো হবে।"

বয়সের ভিত্তিতে শিক্ষক বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েও ব্যাখ্যা দেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, "অপেক্ষাকৃত কমবয়সি শিক্ষকদেরই প্রয়োজনে অন্যত্র পাঠানো হবে। কারণ বেশি বয়সি শিক্ষকদের দীর্ঘ পথ যাতায়াত করলে শারীরিক ও মানসিকভাবে চাপ বাড়তে পারে।" তাঁর কথায়, "25-30 বছরের শিক্ষক যত সহজে দূরে গিয়ে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন, 50-55 বছরের শিক্ষকের পক্ষে তা সবসময় সম্ভব নয়। সেই কারণেই বায়োলজিক্যাল এজকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।"

TAGGED:

জাতীয় শিক্ষা নীতি
বদলাচ্ছে সিলেবাস
NEW SYLLABUS IN WEST BENGAL SCHOOLS
EDUCATION MINISTER DIPAK BARMAN
WEST BENGAL SYLLABUS CHANGE

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