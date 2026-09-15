পশ্চিমঘাটে আবিষ্কৃত নতুন ভূগর্ভস্থ উভচর প্রজাতি, নামকরণ মারাঠি উপভাষার নামে
Amphibian Species Discovered: মহারাষ্ট্রের কোলাপুর জেলার চাঁদগড় ও সংলগ্ন অঞ্চলে প্রচলিত স্থানীয় মারাঠি উপভাষা 'চাঁদগড়ি'-কে সম্মান জানিয়েই এই নামকরণ ।
Published : September 15, 2026 at 1:58 PM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: মহারাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিমঘাটে আবিষ্কৃত হল নতুন এক ভূগর্ভস্থ, পা-বিহীন উভচর প্রজাতি । মাটির নীচে বসবাসকারী এই প্রাণীকে সাধারণভাবে 'সিসিলিয়ান' (Caecilian) বলা হয় । কিন্তু, নতুন প্রজাতিটির নাম রাখা হয়েছে 'গেজেনিওফিস চন্দগড়ি' (Gegeneophis chandgadi)। মহারাষ্ট্রের কোলাপুর জেলার চাঁদগড় ও সংলগ্ন অঞ্চলে প্রচলিত স্থানীয় মারাঠি উপভাষা 'চাঁদগড়ি'-কে সম্মান জানিয়েই এই নামকরণ ।
জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, WRC পুনে, হালকার্নির যশবন্তরাও চহ্বাণ মহাবিদ্যালয়, সাবিত্রীবাঈ ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয় এবং গোয়ার মহাদেই রিসার্চ সেন্টারের গবেষকদের একটি যৌথ দল এই প্রজাতির সন্ধান পেয়েছে । গবেষণার বিস্তারিত ফলাফল ও নতুন প্রজাতির আনুষ্ঠানিক শ্রেণিবিন্যাস প্রকাশিত হয়েছে রেকর্ডস অফ দ্য় জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (Records of the Zoological Survey of India)-তে ।
নতুন প্রজাতিটির নামকরণে শুধু বৈজ্ঞানিক পরিচয়ই নয়, স্থানীয় সংস্কৃতি ও ভাষাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । 'chandgadi' নামটি এসেছে চাঁদগড় অঞ্চলের স্থানীয় মারাঠি উপভাষা 'চাঁদগড়ি' থেকে । গবেষকদের মতে, এই নামকরণ ওই এলাকার ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান জানানোর পাশাপাশি এই প্রজাতিকে খুঁজে পেতে স্থানীয় বাসিন্দাদের ঐতিহ্যগত ও পরিবেশগত জ্ঞানের অবদানকেও স্বীকৃতি দেয় ।
নতুন প্রজাতিটির সন্ধান মিলেছে মহারাষ্ট্রের চাঁদগড়ের বুজাওয়াড়ে এলাকায় । উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই প্রাণী শুধুমাত্র গভীর জঙ্গল বা সংরক্ষিত বনাঞ্চলে নয়, মানুষের বসতি, আবাসিক এলাকা এবং কৃষিজমির ভূগর্ভস্থ পরিবেশেও বসবাস করে । গবেষণায় বলা হয়েছে, সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বাইরে মানুষের বসতি ও কৃষিনির্ভর ভূপৃষ্ঠের নীচেও গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য টিকে থাকতে পারে । ফলে ভূগর্ভস্থ জীববৈচিত্র্য শনাক্তকরণে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বাইরের এলাকাকেও গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আরও স্পষ্ট হয়েছে ।
গবেষকদের মধ্যে বাসুদেব ত্রিপাঠী বলেন, "সিসিলিয়ানদের শরীর পা-বিহীন এবং দেখতে অনেকটা কেঁচো বা অন্ধ সাপের মতো হওয়ায় তাদের সঠিকভাবে শনাক্ত করা কঠিন । নতুন প্রজাতিটিকে চিহ্নিত করতে আণবিক বা molecular data, মরফোলজিক্যাল (morphological) ও মেরিস্টিক অ্যানালিসিস (meristic analysis) ব্যবহার করেছেন ।" তিনি জানান, এই সম্মিলিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায়, প্রজাতিটির বৈশিষ্ট্য অন্যান্য কাছাকাছি প্রজাতির থেকে পৃথক । ফলে এটিকে স্বতন্ত্র নতুন প্রজাতি হিসেবে বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ।
গবেষকদের এই আবিষ্কার উভচর সংরক্ষণ এবং পশ্চিমঘাটের ভূগর্ভস্থ জীববৈচিত্র্য নিয়ে নতুন করে গুরুত্ব তৈরি করেছে । বর্তমানে বিশ্বের প্রায় 41 শতাংশ উভচর প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে । ফলে মাটির নীচে বসবাসকারী প্রাণীদের নিয়মিত অনুসন্ধান ও নথিভুক্তকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । গবেষকদের মতে, পর্যাপ্ত গবেষণা ও নথিভুক্তকরণের আগেই কোনও প্রজাতি হারিয়ে গেলে তা 'silent extinction'-এর উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে । অর্থাৎ, প্রজাতিটি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও তার অস্তিত্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকভাবে জানার সুযোগই হয় না ।
বর্তমানে ভারতে মোট 458টি উভচর প্রজাতি নথিভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে 41টি সিসিলিয়ান । নতুন 'গেজেনিওফিস চন্দগড়ি' আবিষ্কারের ফলে ভারতে গেজেনিওফিস গণের প্রজাতির সংখ্যা বেড়ে হল 12টি । এর মধ্যে 11টি প্রজাতিই পশ্চিমঘাটের স্থানীয় (endemic)।
উল্লেখ্য, এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সাহিল শিকলগার, রাহুল এন. পাটিল, প্রাঞ্জল আধব, নির্মল ইউ. কুলকার্নি, এনসি হিরগোন্ড, এনপি গ্রামাপুরোহিত, বাসুদেব ত্রিপাঠী এবং কেপি দীনেশ ।