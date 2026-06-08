চন্দননগরে পর্যটনকে ঢেলে সাজাতে নয়া পরিকল্পনা, গঙ্গার ঘাটগুলি পরিদর্শনে বিধায়ক

চন্দননগরে পর্যটনকে ঢেলে সাজাতে নয়া পরিকল্পনা, গঙ্গার ঘাটগুলি পরিদর্শনে বিধায়ক
শ্মশান ঘাট, জোড়া ঘাট এবং তেলিনিপাড়া ঘাটের সংস্কার করা হবে ৷ পাশাপাশি এই ঘাটগুলিতে আলোকসজ্জা লাগানোর চিন্তাভাবনা করা হয়েছে ।
Published : June 8, 2026 at 8:07 PM IST
চন্দননগর, 8 জুন: চন্দননগরের বিভিন্ন ঘাট সংস্কার ও আলো দিয়ে সাজাতে উদ্যোগী হয়েছে নতুন সরকার । গঙ্গা দূষণ, ভাঙন রোধ এবং পর্যটনের জন্য বিশেষ পরিকাঠামো তৈরির চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে বলে জানালেন বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ ।
এই লক্ষ্যে সোমবার সকালে চন্দননগরের বিধায়ক এবং হুগলি জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা যৌথভাবে গঙ্গার পার সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন । তাঁরা চন্দনগর থেকে ভদ্রেশ্বর পর্যন্ত গঙ্গা বক্ষে লঞ্চে চড়ে পুরো এলাকা ঘুরে দেখেন । ঐতিহাসিক এই শহরে দেশ-বিদেশ থেকে বহু পর্যটক আসেন । তাই পর্যটনের মানোন্নয়নের পাশাপাশি নদীর বর্তমান অবস্থাও খতিয়ে দেখা হয় ।
শহরের বিভিন্ন নর্দমার জল সরাসরি গঙ্গায় পড়ছে । এর ফলে গঙ্গা দূষণ বাড়ছে । চন্দননগর স্ট্যান্ড-সহ একাধিক জায়গায় গঙ্গার পারে ভাঙন চলছে । ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেন বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ । শ্মশান ঘাট, জোড়া ঘাট এবং তেলিনিপাড়া ঘাটের সংস্কারের পাশাপাশি এই ঘাটগুলিতে আলোকসজ্জা লাগানোর চিন্তাভাবনা করা হয়েছে । বিধায়ক আশাবাদী, এতে চন্দননগরের রাতের সৌন্দর্য বাড়বে এবং পর্যটকদের আকর্ষণও বাড়বে । চন্দননগরে মৎস্যজীবীদের এলাকায় বেআইনি নির্মাণের বিষয়টিও পরিদর্শন দলের নজরে এসেছে । এ নিয়ে প্রশাসনিক ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ বলেন, "নতুন সরকারের একটাই লক্ষ্য, উন্নয়ন ও বিকাশ । শপথ নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একটার পর একটা উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছেন । আগের সরকারের আমলে বুলেটের গতিতে পশ্চিমবাংলাকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ আর শুভেন্দু অধিকারী রকেটের গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন ।"
বিধায়কের অভিযোগ, গঙ্গার পার থেকে মাটি চুরি হয়েছে । দীর্ঘদিন ধরে ঘাটগুলি কোনও সংস্কার হয়নি । স্নান করতে গিয়ে বহু মানুষের দুর্ঘটনা ঘটেছে । চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো জগত বিখ্যাত ৷ সবচেয়ে পুরনো পুজো হল আদিমা ৷ সেই আদিমার প্রতিমা বিসর্জনের জন্য গঙ্গার ঘাট রয়েছে ৷ সেই আদিমার ঘাটেরও কোনও সংস্কার হয়নি বলে অভিযোগ ।
দীপাঞ্জন গুহ দাবি করেন, 34 বছরের বাম সরকার ও 15 বছরের তৃণমূল সরকার কোনদিনও ঘাটগুলির সংস্কারের কথা ভাবেনি । জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় প্রচুর পর্যটক ভিড় করেন চন্দননগরে ৷ তাঁদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য আগামিদিনে সুব্যবস্থা করা হবে ।
চন্দননগরের স্টান্ডের কাছে পাতালবাড়ি রয়েছে ৷ সেখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে থাকতেন ৷ এখানে বসে অনেক রচনা করেছেন তিনি ৷ সেই পাতালবাড়িও ভাঙনের কবলে ৷ সেটাও চন্দননগরের বিধায়ক ও আধিকারিকরা পরিদর্শন করেন ৷ বিধায়ক বলেন, "গঙ্গাবক্ষে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের শো হতে পারে । আলো দিয়ে সাজানো হতে পারে । এরকম একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ।"