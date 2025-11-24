ভাঙল ব্যারিকেড, ধস্তাধস্তি পুলিশ-নতুন চাকরিপ্রার্থীদের ! ধর্মতলায় ধুন্ধুমার

ভাঙল ব্যারিকেড, ধস্তাধস্তি পুলিশ-নতুন চাকরিপ্রার্থীদের ! ধর্মতলায় ধুন্ধুমার
তিন দফা দাবিতে এই মিছিল করেন নতুন চাকরিপ্রার্থীরা ৷ ধর্মতলা যাওয়ার দিকে মৌলালির মুখে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় বিক্ষোভকারীদের ৷
Published : November 24, 2025 at 3:41 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: ফের পথে নামলেন এসএসসির নতুন চাকরিপ্রার্থীরা । তিন দফা দাবি নিয়ে শিয়ালদা থেকে রামলীলা ময়দান পর্যন্ত মিছিল করার অনুমতি থাকলেও তাঁরা এগিয়ে যান ধর্মতলার দিকে । সেই সময় মৌলালির মুখে ধস্তাধস্তি হয় পুলিশের সঙ্গে । মাটিতে পড়ে যান বহু আন্দোলনকারীরা । এরপর তাঁরা ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে বসে পড়েন ।
বিক্ষোভকারী নতুন চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, অবিলম্বে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 2016 সালের চাকরিপ্রার্থীদের দেওয়া 10 নম্বর বাদ দিতে হবে । পাশাপাশি শূন্যপদ বৃদ্ধি করতে হবে । ওএমআর শিট প্রকাশ করতে হবে । সেই দাবিগুলি নিয়েই সোমবার মূলত পথে নামেন এসএসসির নতুন চাকরিপ্রার্থীরা । থালা থেকে বই হাতে নিয়ে এদিন মিছিলে দেখা যায় তাঁদের ।
এদিন পথে নেমেছেন ইংরাজিতে 70 নম্বরে পুরো নম্বর পাওয়া এক চাকরিপ্রার্থীও । মুক্তার আহমেদ খান বলেন, "অভিজ্ঞতার 10 নম্বর দেওয়ায় সব থেকে ভুক্তভুগী আমি । ওই নম্বরের জন্য আমরা পরীক্ষায় পুরো নম্বর পেয়েও ইন্টারভিউতে ডাক পাইনি । ফলে ওই 10 নম্বর বাতিল করতে হবে । আবার 2016 সালের প্যানেল অবৈধ । রাজ্যে 14 বছর ধরে নিয়োগ নেই । তাহলে মাত্র 35 হাজার নিয়োগ কী করে হতে পারে ৷ ফলে অবিলম্বে শূন্যপদ বৃদ্ধি করে একলাখ করতে হবে । যাঁদের যাঁদের নাম ইন্টারভিউয়ের জন্য তালিকায় প্রকাশ হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের ওএমআর শিট প্রকাশ্য়ে আনতে হবে ৷ আমরা দেখতে চাই কে আছে 1997 সালে জন্মগ্রহণ করে অভিজ্ঞতার জন্য 10 নম্বর পেয়েছে ৷ যতক্ষণ না আমাদের তিনদফা দাবি পূরণ হচ্ছে, আমরা আন্দোলনের পথ ছাড়ব না ৷ শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত এই পথে হাঁটব ৷"
এসএসসি শিক্ষক নিয়োগের গেজেট প্রকাশের সময় সেখানে উল্লেখ ছিল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নম্বর দেওয়ার । তবে দেবস্মিতা নামে এক চাকরিপ্রার্থী বলেন, "গেজেটে লেখা ছিল না । এমনকি সুপ্রিম কোর্টও 10 নম্বর দেওয়ার কথা বলেনি । এটা অন্যায়ভাবে স্কুল সার্ভিস কমিশন থেকে 2016 সালের চাকরিপ্রার্থীদের দেওয়া হয়েছে ।"