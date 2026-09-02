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নতুন প্রজাতির স্কেট মাছের সন্ধান, নামকরণ বাঙালি বিজ্ঞানীর সম্মানে

নতুন প্রজাতিটির নাম দেওয়া হয়েছে বঙ্গতনয়া ড. ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মানে। তিনি জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রথম মহিলা অধিকর্তা

SEA SKATE SPECIES
নতুন প্রজাতিটির নামকরণ করা হয়েছে বঙ্গতনয়া ড. ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মানে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 2, 2026 at 6:00 PM IST

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কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: ভারতের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য গবেষণায় বড় সাফল্য। ভারতীয় জলসীমায় দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগরের গভীর সমুদ্র থেকে নতুন এক প্রজাতির স্কেট মাছের সন্ধান পেল জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। নতুন প্রজাতিটির বৈজ্ঞানিক নাম ‘Dipturus dhritiae’ । এটি ‘Arabian Skate’ নামেও পরিচিত। নতুন প্রজাতিটির নামকরণ করা হয়েছে বঙ্গতনয়া ড. ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মানে। তিনি জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রথম মহিলা অধিকর্তা ।

ZSI-এর সঙ্গে এই গবেষণায় যুক্ত ছিল Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) । ছিলেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরাও । পৃথিবীর সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের বড় অংশ এখনও অজানা। সেই অজানা গভীর সমুদ্রের প্রাণীজগৎ নিয়ে অনুসন্ধানের অংশ এই আবিষ্কার। পৃথিবী বিজ্ঞান মন্ত্রকের (MoES) Deep Ocean Mission-এর অধীনে ‘Deep-Sea Chondrichthyans of India: Taxonomy, Distribution, Biology and Current Status’ প্রকল্পে অনুসন্ধান চালানোর সময় নতুন প্রজাতিটির সন্ধান মেলে।

SKATE SPECIES
নতুন ধরনের স্কেট মাছের সন্ধান (ইটিভি ভারত)

গবেষকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, Dipturus dhriiae-র লম্বায় 131.5 সেন্টিমিটারের বেশি হতে পারে না। অন্য বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি লেজ বরাবর পাঁচটি স্বতন্ত্র কাঁটার সারি এই প্রজাতিটিকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। কেরল উপকূল এবং সামুদ্রিক মালভূমি অঞ্চলের 400 থেকে 600 মিটার গভীর জল থেকে এই স্কেট সংগ্রহ করা হয়েছে।

শুধু বাহ্যিক গঠন নয়, জেনেটিক পরীক্ষাতেও নতুন প্রজাতিটির স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিত হয়েছে। সম্পূর্ণ মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোম বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এর নিকটতম প্রজাতি Travancore Skate (Dipturus johannisdavisi)-র সঙ্গে জিনগত পার্থক্য রয়েছে। গবেষণায় দুই প্রজাতির মধ্যে 3.8 থেকে 4.7 শতাংশ সিকোয়েন্স ডাইভারজেন্স পাওয়া গিয়েছে।

তবে নতুন প্রজাতিটির কথা বিজ্ঞানীদের কাছে একেবারে অজানা ছিল না। গবেষকদের দাবী, গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে এই স্কেটকে ভুল করে Dipturus springeri হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে আসছিল। বাণিজ্যিক গভীর সমুদ্রের চিংড়ি ধরার ট্রলারে এটি নিয়মিত অনিচ্ছাকৃতভাবে ধরা পড়ত। নতুন প্রজাতিটির নামকরণ করা হয়েছে ড. ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মানে। দেশের জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত গবেষণায় তাঁর নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবেই এই নামকরণ বলে জানানো হয়েছে।

ধৃতি বলেন, গভীর সমুদ্র এখনও অনেকটাই অনাবিষ্কৃত। প্রতিটি নতুন সমীক্ষা সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে জ্ঞান বাড়ানোর গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করে। গভীর সমুদ্রের হাঙর ও রে-জাতীয় প্রাণীদের প্রজনন ক্ষমতা কম । তাই জনসংখ্যা পুনরুদ্ধারে দীর্ঘ সময় লাগে । বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণে অনিচ্ছাকৃতভাবে ধরা পড়ার ঝুঁকিও বেশি। ফলে জনসংখ্যা কমে যাওয়ার আগেই এই প্রজাতিগুলিকে শনাক্ত করা এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

এই গবেষণার পাশাপাশি ভারতের Exclusive Economic Zone-এর মধ্যে Kollam Slope Important Shark and Ray Area (ISRA)-কেও চিহ্নিত ও মানচিত্রভুক্ত করেছে গবেষক দল। এই অঞ্চলে নতুন প্রজাতি Dipturus dhritiae-র উপস্থিতি গভীর সমুদ্রের গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ সামুদ্রিক আবাসস্থলগুলির নজরদারি ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

ZSI জানিয়েছে, Deep Ocean Mission-এর আওতায় ভারতীয় জলসীমায় হাঙর-রে গোত্রের প্রাণীদের নিয়ে ট্যাক্সোনমিক ও মলিকিউলার গবেষণা অব্যাহত থাকবে। ফলে আগামিদিনে ভারতীয় সমুদ্রসীমা থেকে আরও নতুন প্রজাতির সন্ধান মিলতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

TAGGED:

DEEP SEA SKATE SPECIES
ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA
ZSI DEEP OCEAN MISSION
নতুন স্কেট মাছের সন্ধান
ZSI NEW INVENTION

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