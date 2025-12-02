ETV Bharat / state

নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়ল নজরদারি-তৎপরতা

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রতি মাসে প্রায় 7.60 লক্ষ টাকা খরচ হবে এই নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য, যার সম্পূর্ণ খরচটাই বহন করবে রাজ্য সরকার।

Tight Security In JU
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়ল নজরদারি-তৎপরতা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 2, 2025 at 10:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: জোরদার করা হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। অবশেষে নিযুক্ত হল নতুন নিরাপত্তারক্ষী। রাজ্য সৈনিক বোর্ডের মাধ্যমে বাছাই করা এই নিরাপত্তারক্ষীরা মঙ্গলবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। মোট 30 জন প্রশিক্ষিত নিরাপত্তারক্ষীর পাশাপাশি থাকছেন দু’জন সুপারভাইজার, যাঁরা পুরো নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর নজর রাখবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রতি মাসে প্রায় 7.60 লক্ষ টাকা খরচ হবে এই নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য৷ এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ খরচটাই বহন করবে রাজ্য সরকার।

উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, “আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার থেকেই তাঁরা বিভিন্ন বিভাগ ও প্রবেশপথে দায়িত্ব নেবেন। এই খরচ রাজ্য সরকারই দিচ্ছে।” বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন ছিল। বিশেষত ছাত্র আন্দোলন, বহিরাগত প্রবেশ, এবং পূর্বের একাধিক ঘটনা ঘিরে ক্যাম্পাস সুরক্ষা নিয়ে নানা সমালোচনা পেয়েছে কর্তৃপক্ষ। সেই পরিস্থিতিতে নতুন এই নিয়োগকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

রাজ্য সৈনিক বোর্ডের মাধ্যমে মোট 120 জন প্রার্থী ইন্টারভিউয়ে অংশ নেন। তাঁদের মধ্য থেকেই 30 জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তিনটি শিফটে 10 জন করে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন থাকবেন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যাদবপুরে স্থায়ী নিরাপত্তারক্ষীর পদ রয়েছে 130টি। কিন্তু, বর্তমানে কর্মরত মাত্র 78 জন ৷ অর্থাৎ, শূন্যপদ রয়েছে 52টি। নতুন নিয়োগ সেই ঘাটতি কিছুটা পূরণ করলেও স্থায়ী পদ পূরণের দাবি এখনও রয়ে গেল।

তবে প্রশ্ন রয়েছে নজরদারি ব্যবস্থাকে ঘিরে। বহুদিন ধরেই সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর দাবি উঠলেও তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এই প্রকল্পের জন্য আর্থিক অনুদান ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। দুই ক্যাম্পাস মিলিয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক নজরদারি ক্যামেরা বসানোর কাজ দ্রুত শুরু হবে বলেও কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

নভেম্বর মাসের শুরুতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বাড়াতে বৈঠকের পর হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দিয়েছিল রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। হাইকোর্টে রাজ্য সরকার জানিয়েছিল, ইতিমধ্যে সিসিটিভি, নিরাপত্তারক্ষী-সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো বাড়ানোর জন্য কিছু আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আদালতে জানানোর এক মাসের মধ্যেই মোট 30 জন প্রশিক্ষিত নিরাপত্তারক্ষী, দু’জন সুপারভাইজার নিযুক্ত হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুরক্ষা, নজরদারিতে৷

  1. আজাদ কাশ্মীরের পর মাওবাদী নেতার নামে দেওয়াল লিখন ! ফের বিতর্ক যাদবপুরে
  2. ডি. লিট নিতে যাদবপুরে আসতে পারছেন না হরমনপ্রীত, সমাবর্তন ঘিরে ফের বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়

TAGGED:

JADAVPUR UNIVERSITY
TIGHT SECURITY
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
TIGHT SECURITY IN JU

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.