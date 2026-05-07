সরকারি ফাইলের তথ্য বিকৃতি! সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের অভিযোগে তোলপাড় নব মহাকরণ
সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যদের চাপের মুখে সেই সব নথি নাকি ফিরিয়েছেন তৃণমূলপন্থী আধিকারিক । তা ফাইলে ভরে জমা করা হয়েছে থানায় ৷
Published : May 7, 2026 at 12:55 PM IST
কলকাতা, 7 মে: রাজ্যে পালাবদল ঘটতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘিরেছিল রাজ্যের প্রশাসনিক ভবন নবান্ন । পরে সেই ছবিই দেখা যায় স্বাস্থ্যভবনে । আশঙ্কা ছিল ফাইল লোপাটের । এবার সেই একই অভিযোগে তোলপাড় নিউ সেক্রেটারিয়েট বা নব মহাকরণ । অভিযোগ, ফাইল থেকে বহু নথি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল । সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যদের চাপের মুখে সেই সব নথি ফিরিয়েছেন তৃণমূলপন্থী আধিকারিক । বুধবার এমনটাই দাবি করে ঘটনাস্থলে হাজির হন সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষও ।
আশঙ্কাই কি তবে সত্যি হল? গঙ্গাপারে নব মহাকরণে মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প দফতরের তৃণমূলপন্থী এক আধিকারিকের বিরুদ্ধে বদলি ফাইলের নথি উধাও করার অভিযোগ তুলেছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ । সংগঠের সদস্য তথা শিল্প উন্নয়ন আধিকারিক সুদীপ চন্দ অভিযোগ করেন, বছর খানেক আগে সরকার বিরোধী ডিএ মঞ্চে আন্দোলন করার কারণে তিন আধিকারিককে রাজ্যের সীমানা লাগোয়া এলাকায় বদলি করা হয় অনৈতিক ভাবে । এক তৃণমূল কর্মচারী সংগঠনের প্যাডে এক আধিকারিকের প্রস্তাব অনুসারে তিন কর্তাকে তিন জায়গায় বদলির পরিকল্পনায় সরকার সিলমোহর দেয় ।
তিনি বলেন, "সেই সময় আমরা স্যাট মামলা করি । তারপর হাইকোর্টে লড়াই করি । সূত্রের মারফত সেই প্যাডে লেখা চিঠি আদালতে জমা দিই । সেই ভিত্তিতে আমার ও আরও দুজনের বদলির নির্দেশ বাতিল হয় । আমরা এই গোটা ঘটনা আদালতে জানালে পূর্বতন সরকার হলফনামা দিয়ে অস্বীকার করেছিল । আজ আমরা গিয়ে অভিযুক্ত আধিকারিককে চাপ দিয়ে ফাইলের নথি কোথায় জানতে চাই । তিনি প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে আমরা থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার কথা জানাতে সমস্ত নথি তিনি বের করে ফাইলে ঢোকান । আমরা সেই ফাইল হেয়ারস্ট্রিট থানার পুলিশের কাছে জমা করি । সেটা এখন পুলিশ হেফাজতে আছে ।" তাঁর কথায়, "এই বিষয়ে আমরা ফের আইনি ভাবেই পদক্ষেপ করব ।"
উল্লেখ্য, তিন আধিকারিককে যথাক্রমে কালচিনি, মিরিক, নিয়াগ্রামে বদলি করা হয়েছিল । পরে আদালতের নির্দেশে সরকার তাঁদের ফিরিয়ে আনে । পূর্বতন সরকার আদালতে বলেছিল, এই তিন আধিকারিক যে নথি আদালতকে দিয়েছে সেগুলো জাল নথি । আজ সেই নথিগুলি ফাইলবদ্ধ করে পুলিশ হেফাজতে গেল ।
এই গোটা ঘটনাকে নথি লোপাট করার চেষ্টা বলেই দাবি করেছেন যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ । তাঁর কথায়, "আমরা আইনি পদক্ষেপ করব । সেই সময় যাঁরা অনৈতিক কাজ করেছে কাউকে ছাড়ব না ।"