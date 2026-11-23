নিউটাউনেই নতুন সচিবালয়-হাইকোর্ট-বিধানসভা, দুর্গাঙ্গনের জমিতে বালাজি মন্দির আম্বানি গোষ্ঠীর
new secretariat in Newtown: রাজ্যের নতুন সচিবালয়, বিধানসভা এবং হাইকোর্টের জন্য নিউটাউনেই বিশাল জমি চিহ্নিত। একই ক্যাম্পাসে গড়ে উঠবে প্রশাসনিক, বিচার ও আইনসভার ভবন ৷
Published : November 23, 2026 at 7:06 AM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে দুর্গাঙ্গনের জন্য চিহ্নিত জমিতে নতুন সচিবালয় তৈরি হতে চলেছে বলে যে জল্পনা চলছিল, তা খারিজ করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
তিনি স্পষ্ট জানালেন, রাজ্যের নতুন সচিবালয়, বিধানসভা এবং হাইকোর্টের জন্য নিউটাউনেই আলাদা একটি বিশাল জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। একই ক্যাম্পাসের মধ্যে গড়ে উঠবে রাজ্যের প্রশাসনিক, বিচার ও আইনসভার তিন গুরুত্বপূর্ণ ভবন ৷
আর দুর্গাঙ্গনের জন্য নির্ধারিত 17 একর জমিতে মন্দিরই তৈরি হবে। সরকারি খরচে নয়, ওই জমি কিনে সেখানে দক্ষিণ ভারতের তিরুপতির আদলে বালাজি মন্দির নির্মাণ করবে আম্বানি গোষ্ঠী।
রবিবার কলকাতায় রাজ্যের প্রশাসনিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের এই মেগা পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, শুধু সচিবালয়, বিধানসভা এবং হাইকোর্টের নতুন ভবনই নয়, ওই একই ক্যাম্পাসের লাগোয়া এলাকায় বিচারপতি, মন্ত্রী এবং বিভিন্ন দফতরের প্রধান আধিকারিকদের থাকার জন্য আধুনিক আবাসনও তৈরি করা হবে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "একটা ক্যাম্পাসের মধ্যে নতুন হাইকোর্ট, বিধানসভা, প্রশাসনিক ক্যাম্পাস এবং তার সঙ্গে লাগোয়া বিচারক, এইচওডি, মন্ত্রীদের থাকার ব্যবস্থা হবে ৷ একটা বড় প্রশাসনিক ক্যাম্পাস হচ্ছে।"
প্রশাসনিক মহলের মতে, ভবিষ্যতে বিধানসভার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বর্তমান হাইকোর্ট ভবনে স্থানাভাবের কথা মাথায় রেখেই এই আগাম পরিকাঠামো গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
দুর্গাঙ্গনের জমি নিয়েও এদিন সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন শুভেন্দু। তিনি জানান, মন্দির তৈরি করা সরকারের কাজ নয়। তাই আগের সরকার যেখানে দুর্গাঙ্গন করার পরিকল্পনা করেছিল, সেই 17 একর জমি আম্বানি গোষ্ঠীকে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে একটি ধর্মীয় নগরী বা রিলিজিয়াস সিটি গড়ে উঠবে।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আম্বানি গ্রুপ যে 17 একর জমি কিনে নিচ্ছে, সেখানে আগের সরকার দুর্গাঙ্গন করতে চেয়েছিল ৷ মন্দির করা সরকারের কাজ নয়, ওরা করবে। ওখানে একটা রিলিজিয়াস সিটি তৈরি হতে যাচ্ছে ৷ দক্ষিণ ভারতের তিরুপতির আদলে বালাজি মন্দির তৈরি হবে।"
নিউটাউনের সামগ্রিক সম্প্রসারণ নিয়েও বড় পরিকল্পনার কথা শুনিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, নিউটাউনের পরিধি আরও বাড়াতে চায় রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে সেখানে দু'টি বিশেষ নগরী এবং একটি সরকারি ক্যাম্পাস তৈরির কাজ চলছে।
এর মধ্যে আদানি গোষ্ঠী সেখানে 'আরোগ্য মন্দির' নামে একটি বিশাল মেডি সিটি তৈরি করছে। সেখানে হাসপাতালের পাশাপাশি মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ, নার্সিং হোস্টেল এবং রোগীর পরিজনদের থাকার জন্য হোটেলও থাকবে ৷
এছাড়াও নিউটাউনের ইকো পার্কে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125 ফুট উঁচু একটি মূর্তি বসানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যে সেই কাজের ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু হয়ে গিয়েছে। এই মূর্তিকে কেন্দ্র করে আরও বেশ কিছু আনুষঙ্গিক কাজও হচ্ছে।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই প্রকল্পের মোট খরচের 50 শতাংশ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং বাকিটা বহন করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সব মিলিয়ে আগামী দিনে নিউটাউনই যে রাজ্যের প্রশাসন, স্বাস্থ্য এবং পর্যটনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে চলেছে, এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে তা স্পষ্ট।