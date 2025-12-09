উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে বড় আপডেট, নতুন নিয়ম আনল সংসদ

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে বড় আপডেট, নতুন নিয়ম আনল সংসদ
আগামী বছর 2026 সাল থেকেই লাগু হবে এই নিয়ম ৷ পরীক্ষা দেওয়ার আগে জেনে নিন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ওই নিয়ম ৷
কলকাতা, 9 ডিসেম্বর: উচ্চমাধ্যমিকের চতুর্থ সেমেস্টার অর্থাৎ 2026 সালের পরীক্ষার উত্তরপত্র নিয়ে এবার নেওয়া হল আরও কড়া পদক্ষেপ । ফের নতুন নিয়ম নিয়ে এল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ৷ কী সেই নিয়ম ?
আগেই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে জানানো হয়েছিল, 2026 সালের পরীক্ষায় কোনও অতিরিক্ত পাতা দেওয়া হবে না । পরীক্ষার্থীদের শুধুমাত্র সংসদের নির্ধারিত খাতাতেই উত্তর লিখতে হবে । এবার সেই নিয়ম আরও কঠোর করা হল ৷ নয়া নিয়ম অনুযায়ী, যে পাতায় পরীক্ষার্থী লেখা শেষ করবে, ঠিক তার নীচেই পরীক্ষক বা ইনভিজিলেটরকে সই করতে হবে । প্রতিটি খাতায় এই স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক ।
শিক্ষা সংসদের মতে, সর্বভারতীয় স্তরের বহু ব্যাখ্যামূলক পরীক্ষায় এই পদ্ধতি প্রচলিত । উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় এই প্রথম এমন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । কারণ, খাতা চ্যালেঞ্জ বা আরটিআই-এর ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, পরীক্ষার্থী দাবি করছে যে সে আরও বেশি লিখেছিল কিন্তু কোনও পাতা নাকি হারিয়ে গিয়েছে । এসব প্রমাণ করতে গিয়ে সংসদকে আইনি জটিলতার মুখে পড়তে হয় । সেই সমস্যা এড়াতেই নতুন নিয়মে স্বচ্ছতার বার্তা দিচ্ছে সংসদ ।
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, "এ বছর থেকেই 'এন্ড অফ লাইন' নিয়ম চালু হচ্ছে । ইনভিজিলেটরের সই থাকলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে যে এর পরে আর কোনও লেখা নেই । আইনি জটিলতা এড়ানোর জন্যই এই পদক্ষেপ ।"
এছাড়াও, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে চলতি 2025-2026 শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষায় আরও কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে । পরীক্ষা হলে পরীক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে সরাসরি সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর এনরোলমেন্ট বাতিল হবে । কোনও পরীক্ষায় টুকলি, মোবাইল ব্যবহার বা পরীক্ষকের সঙ্গে অভব্য আচরণ করলে ছ'টি বিষয়ের যে কোনও একটিতে ধরা পড়লেই সে বছরের পুরো পরীক্ষা বাতিল হবে । এমনকি পরীক্ষাকেন্দ্রে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটলে সেই স্কুলের বিরুদ্ধেও আর্থিক জরিমানা ধার্য করা হবে । প্রয়োজন হলে পড়ুয়াদেরও জরিমানার আওতায় আনা হবে ।
তবে শিক্ষকদের একাংশ মনে করছেন, নতুন নিয়মের ফলে পরীক্ষকদের কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবে । বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বলেন, "পরীক্ষার শেষ মুহূর্তে ইনভিজিলেটরদের এত খাতায় সই করা কঠিন হবে । তবুও নিয়ম তো মানতেই হবে ।"