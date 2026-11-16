জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে নয়া রেকর্ড ! 1 মাসে সাফারি করলেন 14 হাজারেরও বেশি পর্যটক

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে নয়া রেকর্ড ! 1 মাসে সাফারি করলেন 14 হাজারেরও বেশি পর্যটক
Jaldapara National Park Record: জঙ্গলের স্বাভাবিক পরিবেশে বন্যপ্রাণ দেখার অভিজ্ঞতাই পর্যটকদের বারবার জলদাপাড়ায় ফিরিয়ে আনছে । এমনটাই মত বন দফতরের ৷
Published : November 16, 2026 at 6:24 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 16 নভেম্বর: উত্তরবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে ক্রমশ নিজের জায়গা আরও পোক্ত করছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান । একশৃঙ্গ গণ্ডার থেকে শুরু করে নানা প্রজাতির বন্যপ্রাণ, বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসের বন আর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের টানে দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছে এই জঙ্গল ।
পর্যটকদের সেই বাড়তি আগ্রহের ছবিই উঠে এল বনদফতরের দেওয়া পরিসংখ্যানে । মাত্র এক মাসে জলদাপাড়ায় সাফারি করে বন্যপ্রাণ ও জঙ্গলের সৌন্দর্য উপভোগ করলেন 14 হাজার 625 জন পর্যটক ।
জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক প্রবীন কাশোয়ান জানান, গত 15 অক্টোবর থেকে 15 নভেম্বর 2026 পর্যন্ত জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে সাফারিতে অংশ নিয়েছেন মোট 14,625 জন । তাঁদের মধ্যে 201 জন বিদেশি পর্যটক । বাকিদের মধ্যে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা ভ্রমণপিপাসুরা । এই পরিসংখ্যানই তুলে ধরছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলদাপাড়ার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ছবি ।
তবে পর্যটকের সংখ্যা এখানেই সীমাবদ্ধ নয় । এই হিসাব শুধুমাত্র সাফারিতে অংশ নেওয়া পর্যটকদের । এর বাইরেও বহু মানুষ জলদাপাড়ার আশপাশের হোটেল, রিসর্ট ও হোম-স্টেতে রাত্রিবাস, ট্রেকিং এবং পাখি দেখার আকর্ষণে ছুটে আসেন । ফলে সামগ্রিকভাবে এই পর্যটনকেন্দ্রে আসা মানুষের সংখ্যা আরও বেশি ।
জলদাপাড়ার প্রধান আকর্ষণ একশৃঙ্গ বিশিষ্ট গণ্ডার । পাশাপাশি হাতি, হরিণ-সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণ, নদী, বিস্তীর্ণ তৃণভূমি ও ঘন সবুজ বনাঞ্চল পর্যটকদের মুগ্ধ করে । জঙ্গলের স্বাভাবিক পরিবেশে বন্যপ্রাণ দেখার অভিজ্ঞতাই পর্যটকদের বারবার জলদাপাড়ায় ফিরিয়ে আনছে ।
অন্যদিকে, পর্যটকদের এই বাড়তি আনাগোনায় চাঙ্গা হচ্ছে এলাকার অর্থনীতিও । হোটেল, রিসর্ট, হোম-স্টে, রেস্তোরাঁ, গাড়ি পরিষেবা, পর্যটক গাইড এবং স্থানীয় ছোট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছেন । তৈরি হচ্ছে কর্মসংস্থান ও জীবিকার নতুন সুযোগ ।
সব মিলিয়ে, এক মাসে সাফারিতে চোদ্দ হাজারেরও বেশি পর্যটকের আগমন জলদাপাড়ার জনপ্রিয়তার এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত । বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্প ও স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান ।
পর্যটন ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, "বনদফতরের দেওয়া হিসেব ঠিকই আছে তবে অনলাইন হয়ে যাওয়াতে পর্যটক আসছে ঠিকই কিন্তু হোটেল হোম-স্টে গুলিতে সেভাবে থাকছে না । বিভিন্ন জায়গা থেকে অনলাইন বুকিং করে সময় বুঝে আসছেন আবার চলে যাচ্ছেন । কিছু কিছু পর্যটক থাকলেও বেশিরভাগই চলে যাচ্ছেন । ফলে ব্যবসা খুব যে একটা ভালো হচ্ছে তা নয় । এমনিতেও পুজোর পরপর ব্যবসা একটু খারাপই থাকে । আশা করছি ডিসেম্বর মাসটা ভালো হবে ।"