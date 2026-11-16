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জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে নয়া রেকর্ড ! 1 মাসে সাফারি করলেন 14 হাজারেরও বেশি পর্যটক

Jaldapara National Park Record: জঙ্গলের স্বাভাবিক পরিবেশে বন্যপ্রাণ দেখার অভিজ্ঞতাই পর্যটকদের বারবার জলদাপাড়ায় ফিরিয়ে আনছে । এমনটাই মত বন দফতরের ৷

Jaldapara National Park
জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে পর্যটকদের ভিড় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 16, 2026 at 6:24 PM IST

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আলিপুরদুয়ার, 16 নভেম্বর: উত্তরবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে ক্রমশ নিজের জায়গা আরও পোক্ত করছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান । একশৃঙ্গ গণ্ডার থেকে শুরু করে নানা প্রজাতির বন্যপ্রাণ, বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসের বন আর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের টানে দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছে এই জঙ্গল ।

পর্যটকদের সেই বাড়তি আগ্রহের ছবিই উঠে এল বনদফতরের দেওয়া পরিসংখ্যানে । মাত্র এক মাসে জলদাপাড়ায় সাফারি করে বন্যপ্রাণ ও জঙ্গলের সৌন্দর্য উপভোগ করলেন 14 হাজার 625 জন পর্যটক ।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে এক মাসে সাফারি করলেন 14 হাজারেরও বেশি পর্যটক (ইটিভি ভারত)

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক প্রবীন কাশোয়ান জানান, গত 15 অক্টোবর থেকে 15 নভেম্বর 2026 পর্যন্ত জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে সাফারিতে অংশ নিয়েছেন মোট 14,625 জন । তাঁদের মধ্যে 201 জন বিদেশি পর্যটক । বাকিদের মধ্যে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা ভ্রমণপিপাসুরা । এই পরিসংখ্যানই তুলে ধরছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলদাপাড়ার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ছবি ।

তবে পর্যটকের সংখ্যা এখানেই সীমাবদ্ধ নয় । এই হিসাব শুধুমাত্র সাফারিতে অংশ নেওয়া পর্যটকদের । এর বাইরেও বহু মানুষ জলদাপাড়ার আশপাশের হোটেল, রিসর্ট ও হোম-স্টেতে রাত্রিবাস, ট্রেকিং এবং পাখি দেখার আকর্ষণে ছুটে আসেন । ফলে সামগ্রিকভাবে এই পর্যটনকেন্দ্রে আসা মানুষের সংখ্যা আরও বেশি ।

Jaldapara National Park
এক মাসে সাফারিতে 14,625 জন পর্যটকের আগমন জলদাপাড়ার জনপ্রিয়তার এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত (ইটিভি ভারত)

জলদাপাড়ার প্রধান আকর্ষণ একশৃঙ্গ বিশিষ্ট গণ্ডার । পাশাপাশি হাতি, হরিণ-সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণ, নদী, বিস্তীর্ণ তৃণভূমি ও ঘন সবুজ বনাঞ্চল পর্যটকদের মুগ্ধ করে । জঙ্গলের স্বাভাবিক পরিবেশে বন্যপ্রাণ দেখার অভিজ্ঞতাই পর্যটকদের বারবার জলদাপাড়ায় ফিরিয়ে আনছে ।

অন্যদিকে, পর্যটকদের এই বাড়তি আনাগোনায় চাঙ্গা হচ্ছে এলাকার অর্থনীতিও । হোটেল, রিসর্ট, হোম-স্টে, রেস্তোরাঁ, গাড়ি পরিষেবা, পর্যটক গাইড এবং স্থানীয় ছোট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছেন । তৈরি হচ্ছে কর্মসংস্থান ও জীবিকার নতুন সুযোগ ।

Jaldapara National Park
জলদাপাড়ার প্রধান আকর্ষণ একশৃঙ্গ গণ্ডার (ইটিভি ভারত)

সব মিলিয়ে, এক মাসে সাফারিতে চোদ্দ হাজারেরও বেশি পর্যটকের আগমন জলদাপাড়ার জনপ্রিয়তার এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত । বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্প ও স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান ।

পর্যটন ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, "বনদফতরের দেওয়া হিসেব ঠিকই আছে তবে অনলাইন হয়ে যাওয়াতে পর্যটক আসছে ঠিকই কিন্তু হোটেল হোম-স্টে গুলিতে সেভাবে থাকছে না । বিভিন্ন জায়গা থেকে অনলাইন বুকিং করে সময় বুঝে আসছেন আবার চলে যাচ্ছেন । কিছু কিছু পর্যটক থাকলেও বেশিরভাগই চলে যাচ্ছেন । ফলে ব্যবসা খুব যে একটা ভালো হচ্ছে তা নয় । এমনিতেও পুজোর পরপর ব্যবসা একটু খারাপই থাকে । আশা করছি ডিসেম্বর মাসটা ভালো হবে ।"

TAGGED:

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SAFARI AT JALDAPARA NATIONAL PARK

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