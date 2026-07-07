ETV Bharat / state

ধস নেমে বন্ধ 10 নম্বর জাতীয় সড়ক ? তথ্য দেবে পুলিশের অ্যাপ

কালিম্পঙের টাউন হলে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে চালু করা হল ‘NH10 Status’ নামক রিয়েল-টাইম মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন।

Etv Bharat
দীর্ঘমেয়াদি সঙ্কটের আধুনিক ও ডিজিটাল সমাধান সূত্র নিয়ে এল কালিম্পং পুলিশ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 7, 2026 at 1:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কালিম্পং, 7 জুলাই: উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুই লাইফলাইন—কালিম্পং এবং সিকিমের সঙ্গে সমতলের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম 10 নম্বর জাতীয় সড়ক। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বিশেষ করে বর্ষার মরশুমে এই সড়কটি নিত্যদিন খবরের শিরোনামে চলে আসে অনবরত ধস, আকস্মিক পথ অবরোধ এবং তীব্র যানজটের সৌজন্যে।

নিত্যযাত্রী, পণ্যবাহী গাড়ির চালক এবং পর্যটকদের চরম দুর্ভোগ ও অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হতে হয় ৷ দীর্ঘদিনের এই সমস্যা সমাধানের দিকে একধাপ এগোল প্রশাসন ৷ এবার আগে থেকে রাস্তার পরিস্থিতি জানা যাবে ৷ সেই মতো যাত্রীরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন ৷ দীর্ঘমেয়াদি সঙ্কটের আধুনিক ও ডিজিটাল সমাধান সূত্র নিয়ে এল কালিম্পং পুলিশ। সোমবার কালিম্পঙের টাউন হলে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে চালু করা হল ‘NH10 Status’ নামক রিয়েল-টাইম মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন।

Nh10 mobile app
কালিম্পং এবং সিকিমের সঙ্গে সমতলের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম 10 নম্বর জাতীয় সড়ক (ফাইল চিত্র)

কালিম্পংয়ের বিধায়ক ভারত ছেত্রী অ্যাপের লোগো উন্মোচন করে বিশেষ পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক কুহুক ভূষণ, পুলিশ সুপার অপরাজিতা রাই এবং ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট অফ পুলিশ (ট্রাফিক) বিশাল সরকার সহ জেলা প্রশাসনের একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

সমস্যাটা ঠিক কোথায় ?

ভৌগোলিক ও কৌশলগত দিক থেকে 10 নম্বর জাতীয় সড়কটি দিন দিন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং ধসপ্রবণ হয়ে উঠছে। প্রতি বছর বর্ষা এলেই সেবক, লোহাপুল বা শ্বেতিঝোরার মতো একাধিক স্পর্শকাতর এলাকায় পাহাড় ধসে রাস্তা বন্ধ হওয়াটা প্রায় নিয়মে পরিণত হয়েছে। শুধু বর্ষা নয়, বছরের অন্যান্য সময়েও হড়পা বান বা অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে আচমকাই বন্ধ হয়ে যায় এই পথ। মূল সড়ক বন্ধ হলে সিকিম ও কালিম্পংগামী সমস্ত যানবাহনকে দীর্ঘ পথ ঘুরে দার্জিলিং, পেশক রোড অথবা লাভা-গোরুবাথান হয়ে যাতায়াত করতে হয়।

NH10 Status
ধস-পথ অবরোধ-যানজটে প্রায়শই অবরুদ্ধ হয় 10 নম্বর জাতীয় সড়কের (ফাইল চিত্র)

একদিকে যেমন যাত্রীদের অতিরিক্ত কয়েক ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়, তেমনই গাড়িভাড়া ও জ্বালানি বাবদ খরচও এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায়। এই ধরনের আকস্মিক পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ ও পর্যটকরা মাঝরাস্তায় এসে জানতে পারেন যে পথ অবরুদ্ধ, যা তাঁদের চরম বিপাকে ফেলে। সমস্যার স্থায়ী সমাধান ঘটাতেই কালিম্পংয়ের পুলিশ সুপার অপরাজিতা রাইয়ের পরিকল্পনায় এই ডিজিটাল উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে।

Nh10 mobile app
‘অ্যাপটেক কালিম্পং’-এর কারিগরি সহযোগিতায় অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছে (ফাইল চিত্র)

অ্যাপে কী কী থাকছে ?

স্থানীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ‘অ্যাপটেক কালিম্পং’-এর কারিগরি সহযোগিতায় অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছে ৷ গত এক মাস ধরে কার্যকারিতা ও তথ্যের ত্রুটিহীনতা যাচাইয়ের জন্য পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে একটি সফল মহড়া চালানো হচ্ছিল। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখার পরই সোমবার এটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হল।

অ্যাপটির ব্যবহারিক দিক ও কার্যকারিতা নিয়ে ডেপুটি এসপি (ট্রাফিক) বিশাল সরকার জানান, এই অ্যাপ্লিকেশনটি মূলত কালিম্পং জেলা সীমানার অন্তর্গত রংপো অটল সেতু থেকে শুরু করে শ্বেতিঝোরা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় 52 কিলোমিটার দীর্ঘ অতি গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথের সার্বিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখবে ৷ প্রতি মুহূর্তের ‘লাইভ’ আপডেট সরবরাহ করবে।

  • অ্যাপে একটি লাইভ ডিজিটাল মানচিত্র থাকবে
  • রাস্তায় কোনও দুর্ঘটনা, ধস বা রাস্তা মেরামতের কাজ চললে ম্যাপের সেই নির্দিষ্ট অংশে একটি লাল বা হলুদ রঙের নির্দেশক জ্বলজ্বল করবে
  • ব্যবহারকারীরা সেই মার্কারটির ওপর ক্লিক করলেই রাস্তার বর্তমান অবস্থার একটি সম্পূর্ণ বিবরণ বা কেস স্টাডি দেখতে পাবেন।
  • সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে যে ঠিক কোন জায়গায় সমস্যাটি তৈরি হয়েছে, পথ অবরুদ্ধ হওয়ার আসল কারণ কী, রাস্তাটি পুরোপুরি বন্ধ নাকি এক লেনে ধীর গতিতে গাড়ি চলছে ?
  • ট্রাফিক যানজট কতটা জানা যাবে সেটাও

এর পাশাপাশি প্রশাসন কোনও বিকল্প রাস্তা বা ডাইভারশন ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছে কি না সেই তথ্য থাকবে ৷ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—রাস্তাটি পরিষ্কার করে পুনরায় সম্পূর্ণ সচল করতে উদ্ধারকারী দলের আনুমানিক কত সময় লাগতে পারে এসব তথ্য সহজেই মিলবে।

Nh10 mobile app
10 নম্বর জাতীয় সড়কটি দিন দিন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং ধসপ্রবণ হয়ে উঠছে (ফাইল চিত্র)

প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ব্যবহারকারীরা গুগল প্লে-স্টোর থেকে অত্যন্ত সহজেই ‘NH10 Status’ লিখে সার্চ করে অ্যাপটি ফোনে ইনস্টল করে নিতে পারবেন। অন্যদিকে, আইফোন ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য এর একটি অত্যন্ত মসৃণ ওয়েব সংস্করণও (Web Version) চালু করা হয়েছে ৷ নির্দিষ্ট লিঙ্কের মাধ্যমে সরাসরি অ্যাক্সেস করা যাবে। এই বিষয়ে কালিম্পংয়ের জেলাশাসক কুহুক ভূষণ বলেন, "এই অ্যাপটি চালু হওয়ার ফলে পর্যটকরা শিলিগুড়ি বা সমতল থেকে রওনা হওয়ার আগেই জেনে নিতে পারবেন যে সামনের রাস্তা কতটা নিরাপদ। এটি তাঁদের ভ্রমণের পরিকল্পনা আরও সুচারু ও সুন্দর করতে সাহায্য করবে।”

সেবকে ভয়াবহ ধস: করোনেশন সেতুর কাছে বন্ধ জাতীয় সড়ক, বিচ্ছিন্ন সিকিম-কালিম্পং

TAGGED:

NH10 APP REAL TIME INFORMATION
NATIONAL HIGHWAY 10
HEAVY RAIN LANDSLIDE NH 10 CLOSED
10 নম্বর জাতীয় সড়কের সব তথ্য
NH10 STATUS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.