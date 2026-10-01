পণ্য পরিবহণে নয়া মাইলফলক: আলিপুরদুয়ার-কাটিহার ডিভিশনের হাত ধরে গতি পাচ্ছে উত্তর-পূর্বের বাণিজ্য

পণ্য পরিবহণে নয়া মাইলফলক: আলিপুরদুয়ার-কাটিহার ডিভিশনের হাত ধরে গতি পাচ্ছে উত্তর-পূর্বের বাণিজ্য
Freight transport: বাণিজ্যিক এই সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি একাধিক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে উত্তর-পূর্বের অন্য রাজ্যগুলিতেও ।
Published : October 1, 2026 at 6:21 PM IST
শিলিগুড়ি, 1 অক্টোবর: উত্তর-পূর্ব ভারতের বাণিজ্যিক সংযোগ বৃদ্ধি এবং পণ্য সরবরাহের শৃঙ্খলকে আরও গতিশীল করতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল । শুধু যাত্রী পরিষেবাই নয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে পণ্য পরিবহণে বা 'ফ্রেট লোডিং'-এ রেকর্ড সাফল্য স্পর্শ করেছে এই রেলওয়ে অঞ্চল । পাহাড়ি অঞ্চল ও দুর্গম সীমানার চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে সামগ্রিক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও নতুন কার্গো টার্মিনাল গড়ে তোলার সুবাদে এই অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসারে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে ।
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানান, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে একটি বিশ্বস্ত, নিরাপদ ও আধুনিক রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই তাঁদের মূল অগ্রাধিকার । পরিকাঠামোগত এই পরিবর্তনের ফলে স্থানীয় অর্থনীতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি এসেছে, যা আগামী দিনে এই অঞ্চলের বাণিজ্য ও পর্যটনকে আরও সুদৃঢ় করবে ।
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 2025-26 আর্থিক বছরে 11 মিলিয়ন টন মালবোঝাইয়ের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল । কিন্তু সেই লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে মোট 11.4 মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহণ করা সম্ভব হয়েছে, যা আগের বছরের 10.7 মিলিয়ন টনের তুলনায় প্রায় 6 শতাংশ বেশি । এই অভূতপূর্ব সাফল্যের পেছনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আওতাধীন একাধিক ডিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে ।
বিশেষ করে ভৌগোলিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলিপুরদুয়ার ও কাটিহার ডিভিশন পণ্য পরিবহণে বড় অবদান রেখে চলেছে । এই সময়কালে কাটিহার ডিভিশনের মাধ্যমে প্রায় 3.95 মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহণ বা লোডিং সম্পন্ন হয়েছে । যার মধ্যে প্রধানত খাদ্যশস্য, সার, সিমেন্ট ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী দেশ ও উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে । অন্যদিকে, কৌশলগত অবস্থান ও প্রতিবেশী দুই দেশের সীমানা লাগোয়া আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়েছে প্রায় 2.25 মিলিয়ন টন পণ্য । বিশেষ করে চা, ভেষজ ও কৃষিজ পণ্য, পাথর এবং নির্মাণসামগ্রী পরিবহণে এই ডিভিশন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে ।
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আঞ্চলিক সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) রেল স্টেশনের গুরুত্ব অপরিসীম । কাটিহার ডিভিশনের অধীনে থাকা এনজেপি রেল স্টেশনের কন্টেইনার ডিপো বা স্থল বন্দরের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে । উত্তরবঙ্গের কেন্দ্রবিন্দু এই স্থল-বন্দরের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যেমন জোরদার হয়েছে, তেমনই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভারী সামগ্রী, কন্টেইনারজাত কাঁচামাল ও শিল্পজাত পণ্য আমদানি-রফতানির প্রক্রিয়া দ্রুত গতি পেয়েছে । এনজেপি স্থল-বন্দরের ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের লজিস্টিক খরচ যেমন কমেছে, তেমনই পণ্য সরবরাহের সময়ও অনেকটা সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে ।
বাণিজ্যিক এই সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি একাধিক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে উত্তর-পূর্বের অন্য রাজ্যগুলিতেও । মেঘালয়ের মেন্ডিপাঠার রেল স্টেশন থেকে প্রথমবারের মতো 42টি ওয়াগনের কয়লাবোঝাই ট্রেন চালানোর মাধ্যমে রাজ্যে ট্রেনযোগে পণ্য পরিবহণের শুভ সূচনা হয়েছে । এছাড়া নাগাল্যান্ডের মোলভম রেল স্টেশনে পণ্য ওঠানো-নামানোর কাজ চালু হওয়ায় এটি ডিমাপুর ও শোখুভির পর রাজ্যের তৃতীয় প্রধান পণ্য টার্মিনাল হিসেবে গড়ে উঠেছে ।
পণ্য পরিবহণকে আরও দ্রুত, আধুনিক ও ব্যবসাবান্ধব করে তুলতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে রঙ্গিয়া ডিভিশনের বাইহাটা এবং লামডিং ডিভিশনের হাবাইপুরে দুটি আধুনিক 'গতি শক্তি কার্গো টার্মিনাল' গড়ে তোলা হয়েছে । এনজেপি স্থল-বন্দর, আলিপুরদুয়ার ও কাটিহার-সহ প্রতিটি ডিভিশনের সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং নিত্যনতুন কার্গো টার্মিনাল নির্মাণের ফলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল আগামী দিনে বাণিজ্যিক যোগাযোগের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে ।