SIR তালিকায় নাম নেই ! উচ্ছেদের আতঙ্কে ভিন রাজ্য থেকে আসা নিউ মার্কেটের ব্যবসায়ীরা

SIR তালিকায় নাম নেই ! উচ্ছেদের আতঙ্কে ভিন রাজ্য থেকে আসা নিউ মার্কেটের ব্যবসায়ীরা
ভোটের আবহে শহর যখন সরগরম রাজনৈতিক প্রচারে, তখন কলকাতার প্রাণকেন্দ্র নিউ মার্কেটে ব্যবসায়ীদের প্রশ্ন একটাই, তালিকায় নাম না-থাকলে এই শহরে আমাদের জায়গা কোথায় ?
Published : March 29, 2026 at 8:31 PM IST
কলকাতা, 29 মার্চ: ভোটের আবহে শহর যখন সরগরম রাজনৈতিক প্রচারে, তখনই খাস কলকাতার প্রাণকেন্দ্র নিউ মার্কেট চত্বরে দানা বাঁধছে অন্য এক উদ্বেগ ৷ 'এসআইআর' (SIR) তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার অভিযোগে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন শতাধিক হকার ৷ রোজগার, পরিচয়, দুই-ই এখন প্রশ্নের মুখে ৷
নিউ মার্কেটের ফুটপাত মানেই রঙিন ব্যবসার দুনিয়া । জামাকাপড়, জুতো, গয়না থেকে প্রসাধনী, সব কিছুতেই ভরসা শহরবাসীর । কিন্তু সেই পরিচিত দৃশ্যের আড়ালে এখন ছায়া ফেলেছে আশঙ্কা । নিউ মার্কেট হকার্স অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় 1300 হকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যবসায়ীর নাম সদ্য প্রকাশিত এসআইআর তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
এই হকারদের বড় অংশই ভিনরাজ্য থেকে আসা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ বা রাজস্থান থেকে বহু বছর আগে কলকাতায় এসে বসতি গড়েছেন তাঁরা । কেউ 20 বছর, কেউ বা তারও বেশি সময় ধরে এই শহরের ফুটপাতেই গড়ে তুলেছেন জীবিকা । অথচ আচমকাই সরকারি তালিকায় নাম না-থাকায় তাঁদের অস্তিত্বই প্রশ্নচিহ্নের মুখে !
ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা মহম্মদ আলির (নাম পরিবর্তিত) কথায়, “প্রতিদিনই ভয়ে কাজ করছি । মনে হচ্ছে, এই বুঝি উচ্ছেদ করে দেবে । কোনও নিশ্চয়তা নেই ।" তাঁর মতোই একই আশঙ্কায় দিন কাটছে আরও বহু ব্যবসায়ীর ।
বিহারের বৈশালীর সঞ্জয় খলিদ, যিনি দু’দশক ধরে এখানে ইমিটেশনের গয়নার ব্যবসা করছেন, তাঁর কণ্ঠেও দুশ্চিন্তা। বলেন, "ভোটার তালিকায় নাম না-থাকলে ভবিষ্যতে কী হবে বুঝতে পারছি না । ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিয়েও ভয় হচ্ছে । যদি সব কিছু বন্ধ হয়ে যায় ?"
আরও জটিল পরিস্থিতির কথা তুলে ধরলেন রাজস্থানের ঝুনঝুনুর ব্যবসায়ী অঞ্জন আগরওয়াল । একরাশ হতাশা নিয়ে বলেন, "আগে এখানে নাম ছিল বলে নিজের রাজ্যে নাম কেটে দিয়েছিলাম । এখন এখানেও নাম নেই । তাহলে আমরা কোথায় যাব ? আমাদের অস্তিত্বই-বা কীভাবে প্রমাণ করব ?"
যদিও এখনও পর্যন্ত কলকাতা পুরসভার তরফে কোনও উচ্ছেদের নোটিস দেওয়া হয়নি বলে জানা গিয়েছে, তবুও আতঙ্ক কাটছে না সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের । হকারদের একাংশের দাবি, তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুতর গলদ রয়েছে । অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক নথি থাকা সত্ত্বেও নাম বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ ।
এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন হকাররা । তাঁদের বক্তব্য, বিষয়টি খতিয়ে দেখে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের পুনরায় তালিকাভুক্ত করা হোক । কারণ, শুধু একটি নামের তালিকা নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে হাজারো পরিবারের অন্নসংস্থান ।
নির্বাচনের আবহে যখন বড় বড় রাজনৈতিক ইস্যুতে সরগরম রাজ্য, তখন নীরবে অস্তিত্বের লড়াই লড়ছেন নিউ মার্কেটের এই প্রান্তিক ব্যবসায়ীরা । তাঁদের প্রশ্ন একটাই, "তালিকায় নাম না-থাকলে, এই শহরে আমাদের জায়গা কোথায় ?"
