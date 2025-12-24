ফিরছে হারানো ঐতিহ্য, নববর্ষের শুরুতেই ঘুরবে নিউ মার্কেটের বড় ঘড়ির কাঁটা
ইংল্যান্ডের বিগবেনের আদলে তৈরি নিউ মার্কেট ক্লক টাওয়ারটি । বছরের পর বছর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল ঘড়িটি ৷
কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: ফিরছে শতাব্দী প্রাচীন হারানো ঐতিহ্য ৷ নতুন বছরের শুরুতেই ঘুরবে নিউ মার্কেটের বড় ঘড়ির কাঁটা ৷ ফের ঘণ্টার আওয়াজ শুনবে ব্যস্ত ধর্মতলা ৷
এই 100 বছরের পুরনো ঐতিহ্য হারিয়েছিল শহর কলকাতা । এক সময় ব্যস্ত ধর্মতলায় যে ঘড়ির ঘণ্টা সময়ের জানান দিত, সেই নিউ মার্কেট ক্লক টাওয়ার সংস্কারের অভাবে জীর্ণ অবস্থায় পড়ে ছিল ৷ বহু আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে ঘড়ি ও তার ঘণ্টা । বছরের পর বছর এই ভাবেই পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ব্রিটেনের বিগবেনের আদলে তৈরি নিউ মার্কেট ক্লক টাওয়ারটি ।
কলকাতা পুরনিগম নয়, শেষমেষ শহরের একদল নাগরিক সেই হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ গ্রহণ করে । তাতে সবুজ সঙ্কেত দেয় পুরনিগম । এরপরেই শুরু হয় কাজ ৷ সেই পরিত্যক্ত ক্লক টাওয়ারটির সংস্কার কাজ এক্কেবারে শেষের মুখে । আগামী জানুয়ারি মাসেই ফের ঘুরতে শুরু করবে ঘটির কাঁটা, বাজবে ঘণ্টা ।
150 বছর পেরিয়েছে ঐতিহ্যবাহী নিউ মার্কেট, যা এসএস হগ মার্কেট নামে পরিচিত । সেই ইংরেজ আমলে তৈরি এই বাজার বহু বছর ধরেই জীর্ণ । তবে সেই বাজার আমূল সংস্কার করার সিদ্ধান্ত হলেও আজ পর্যন্ত সেই কাজ এগোয়নি বলে দাবি নাগরিকমহলের । কিন্তু নাগরিক উদ্যোগে বাজারের সঙ্গেই থাকা ঐতিহ্যবাহী ক্লক টাওয়ারটি ফের জৌলুস ফিরে পেতে চলেছে ।
ইতিহাস বলছে, লন্ডনের বিগবেনের আদলে এই ক্লক টাওয়ারটির পরিকাঠামো আনা হয়েছিল ইংল্যান্ডের হর্ডসফিল্ড থেকে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরে বাজারের দক্ষিণ প্রান্তে এটা নির্মাণ করা হয়েছিল ৷ স্বাধীনতা পরবর্তীতে ঘড়িটি চালু থাকলেও তাতে কিছু সমস্যা দেখা দেয় । বছর 10 আগে সম্পূর্ণ থমকে যায় ঘড়ির কাঁটা । সেটি সারাতে পদক্ষেপ নিয়েও পিছিয়ে যায় কলকাতা পুরনিগম । কারণ ঘড়ির যন্ত্রাংশ দেশে পাওয়া যায় না । সেটা বাইরে থেকে আনতে বিপুল খরচ । তাই এর সঙ্গেই থমকে যায় সেই ঘড়ি সারানোর কাজ ।
শেষমেষ সেই ঘড়ি-সহ পুরো ক্লক টাওয়ারটির সংস্কারে নাগরিকদের একটি গোষ্ঠী উদ্যোগ নেয় । তারা মেয়রের কাছে আবেদন করে । সেই আবেদন মঞ্জুর করে পুর কর্তৃপক্ষ । বছর খানেক আগে শুরু হয় সংস্কার কাজ । উদ্যোগী নাগরিক গোষ্ঠীর প্রধান মুদার পথেরিয়া বলেন, "ক্লক টাওয়ারটি সংস্কার কাজ শেষের পথে । আলোকায়নের কাজ শেষ । ঘণ্টা লাগানো হয়েছে । ঘড়ির অংশে যেটুকু কাজ বাকি আছে সেটা আশা করছি নতুন বছরের শুরুতেই শেষ হয়ে যাবে ।"