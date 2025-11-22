আজ তৈরি হচ্ছে নয়া নিম্নচাপ, বঙ্গজুড়ে কোথায়-কেমন প্রভাব ?

আজ তৈরি হচ্ছে নয়া নিম্নচাপ, বঙ্গজুড়ে কোথায়-কেমন প্রভাব ?
শীতের মুখে তাপমাত্রা ফের বেড়েছে । নিম্নচাপের জেরে আগামী 4-5 দিনে তাতে বিশেষ হেরফের হওয়ারও সম্ভাবনা নেই । বঙ্গে নিম্নচাপের প্রভাব কতটা ?
Published : November 22, 2025 at 7:29 AM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: আপাতত রাজ্যে শুষ্ক আবহাওয়া অব্যাহত থাকবে । আন্দামান সাগরে নিম্নচাপের ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তার প্রভাব এই রাজ্যের ওপর পড়বে না বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর । উত্তর থেকে দক্ষিণ কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । রাতের তাপমাত্রা কেবলমাত্র পশ্চিমের ক'য়েকটি জেলা ছাড়া অধিকাংশ জেলাতেই স্বাভাবিকের মধ্যেই থাকবে ।
পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে 1-2 ডিগ্রি কম থাকছে । হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ক'য়েকদিনে রাতের তাপমাত্রার বিরাট কোনও পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই । আজ শনিবার কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আকাশ মূলত পরিষ্কারই থাকবে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 19 থেকে 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 29 থেকে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে, যা স্বাভাবিক । এর পাশাপাশি আজ, শনিবার বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, দক্ষিণ আন্দামান সাগরে থাকা ঘূর্ণাবর্তটি আজ নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে । এরপর সেটি পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে, অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের পূর্ব-দক্ষিণাংশে পৌঁছবে এবং গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তবে বাংলায় তেমন কোনও প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা কার্যত নেই । ফলে রাজ্যে শুষ্ক আবহাওয়াই বজায় থাকবে ৷
আবহাওয়াবিদের মতে, নিম্নচাপের প্রভাবে বাতাসের স্বাভাবিক গতিপথ বদলে যায়, ফলে ঠান্ডা বাতাস তুলনামূলক কম ঢুকতে পারে । এই কারণেই রাজ্যের ওপর শীতের দাপট সাময়িকভাবে কমেছে ।
মূলত আন্দামান সাগর এবং দক্ষিণ আন্দামান অঞ্চলে ঘনীভূত নিম্নচাপটির প্রভাব বেশি থাকবে । এই পরিস্থিতিতে সমুদ্র উত্তাল থাকবে । আন্দামানগামী পর্যটকদের সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর । দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ তৈরি হলেও তার গতিপথ অনুযায়ী আপাতত পশ্চিমবঙ্গে কোনও দুর্যোগের সম্ভাবনা নেই । তাই রাজ্যে চলতে থাকা শীতের শুরুতে শুষ্ক আবহাওয়াই আগামী ক'য়েকদিন থাকবে ।
শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.8 ডিগ্রি নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 18.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.5 ডিগ্রি উপরে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 90 ও সর্বনিম্ন 42 শতাংশ ।