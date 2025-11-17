ETV Bharat / state

বন্ধ শিল্পে নতুন প্রাণ: নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল পুনরুজ্জীবনে তৎপর রাজ্য

এক্ষেত্রে সরস্বতী প্রেসের সাফল্যকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও তুলে ধরেন মন্ত্রী।

closed industry in Bengal
জুট মিল পুনরুজ্জীবনে তৎপর রাজ্য (ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 17 নভেম্বর: রাজ্যের সম্ভাবনাময় সরকারি শিল্প সংস্থাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার পাশাপাশি বহু বছর ধরে বন্ধ পড়ে থাকা পিএসইউগুলির জমি বা সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে বড় উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যের পাবলিক এন্টারপ্রাইজ এবং শিল্প পুনর্গঠন দফতর। সোমবার দফতর আয়োজিত একদিনের কর্মশালায় এই পুনর্গঠনের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।

কর্মশালার উদ্বোধনে এসে মন্ত্রী বলেন, “বজবজের নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল (এনসিজেএম) পুনরুজ্জীবনের পথে দ্রুত এগোচ্ছে রাজ্য। ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। খুব শীঘ্রই মিলটি পুনরায় চালু হবে বলে আমরা আশাবাদী।” 1915 সালে প্রতিষ্ঠিত শতাব্দীপ্রাচীন এই জুট মিলের দুটি ইউনিট—অ্যালবিয়ন ও লোথিয়ান—1987 সালে ‘সিক’ ঘোষণা করা হয়। 1989 সালে বিআইএফআর বন্ধের নির্দেশ দিলে মিল কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় রাজ্য সরকার ওয়াই বিআইডিসি এবং ডব্লিউবিআইডিএফসি-র মাধ্যমে প্রায় 89 কোটি টাকা বিনিয়োগ করে মিলটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। দীর্ঘ আর্থিক চাপ ও আইনি সমস্যার পর অবশেষে মিলটির পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

বাবুল সুপ্রিয় বলেন, “রাজ্যের কিছু পিএসইউ বহু বছর ধরে বন্ধ পড়ে আছে এবং সেগুলি শুধুই রাজ্যের অর্থভাণ্ডারের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বন্ধ সংস্থাগুলির জমি ও সম্পদ পুনরুদ্ধার করে তা কাজে লাগানোর প্রক্রিয়া আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।” এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সরস্বতী প্রেসের সাফল্যকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। বর্তমানে এই সংস্থার বার্ষিক টার্নওভার 570 কোটি টাকা এবং কর-পূর্ব মুনাফা 106 কোটি টাকা—যা রাজ্যের সরকারি শিল্প সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এদিনের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দফতরের অধীন থাকা 64টি পিএসইউর প্রতিনিধিরা। তাদের জন্য স্ট্যাটিউটরি কমপ্লায়েন্স, নিয়মনীতি, নিয়ন্ত্রক কাঠামো, প্রকাশ বাধ্যবাধকতা এবং ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্সি কোড (IBC) নিয়ে বিশদ আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। দফতরের এক সিনিয়র আধিকারিক বলেন, “একদিনে সব সংস্থার সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। তাই নিয়মিত বিশেষজ্ঞ পরামর্শের জন্য আমরা ইন্সটিটিউট অব কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে একটি ‘সেন্টার অফ এক্সেলেন্স’ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছি।”

অন্যদিকে, দফতরের সচিব স্মিতা পাণ্ডে জানান, দফতরের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজন করা এই কর্মশালায় তিনটি প্রশিক্ষণ অংশীদার যুক্ত হয়েছে। তাদের সহযোগিতায় ভবিষ্যতে পিএসইউ পরিচালনার স্বচ্ছতা ও দক্ষতা আরও বাড়বে বলেই আশা। রাজ্যের বহু পিএসইউ বছরের পর বছর বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। জমি দখল, আর্থিক ক্ষতি ও আইনি জটিলতায় সেগুলি অচল হয়ে আছে। এই পরিস্থিতিতে নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল পুনরুজ্জীবনের ঘোষণা রাজ্যের শিল্প ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে। সারস্বতী প্রেসের সাফল্য যে পথ দেখাচ্ছে, নতুন ‘সেন্টার অফ এক্সেলেন্স’ সেই পথকে আরও শক্তিশালী করবে বলেই দফতরের আত্মবিশ্বাস।

বন্ধ শিল্প
বাবুল সুপ্রিয়
NEW CENTRAL JUTE MILL
CLOSED INDUSTRY IN BENGAL

