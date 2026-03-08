সুস্থ নারী মানে সুস্থ রাজ্য, বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ সংস্থার সূচনায় বার্তা চিকিৎসকদের

সুস্থ নারী মানে সুস্থ রাজ্য, বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ সংস্থার সূচনায় বার্তা চিকিৎসকদের
25 জন স্বনামধন্য চিকিৎসক রয়েছেন এই 'ফার্টিলিটি অ্যান্ড আইভিএফ' সংস্থার ছাদের তলায় ।
Published : March 8, 2026 at 5:20 PM IST
কলকাতা, 8 মার্চ: আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস । আর কথায় বলে, নারীর সম্পূর্ণতা 'মাতৃত্বে'। কিন্তু নানাবিধ সমস্যার কারণে মাতৃত্বের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হন অনেকেই । তবে, সমস্যা থাকলে তার সমাধানও আছে । সঠিক চিকিৎসার দ্বারা মাতৃত্বের স্বাদ পাওয়া যেমন সম্ভব, তেমনই এর আরেকটি রাস্তা 'আইভিএফ' (IVF), অর্থাৎ 'ইন ভিটরো ফার্টিলাইজেশন'।
বিশ্বের নানা প্রান্তে এই পদ্ধতি প্রয়োগের ঠিকানা রয়েছে । ভারতের বুকে যুক্ত হয়েছে আরেকটি নাম 'প্লুরো ফার্টিলিটি অ্যান্ড আইভিএফ' । আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে কলকাতায় এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল । বিশিষ্ট চিকিৎসকদের দ্বারা গড়ে উঠেছে 'প্লুরো ফার্টিলিটি অ্যান্ড আইভিএফ' ।
চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম একজন ডা. দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "নারীর স্বাস্থ্য একটা দেশের স্বাস্থ্যকে প্রতিনিধিত্ব করে । সুস্থ নারী সুস্থ সমাজ, সুস্থ নারী সুস্থ বাড়ি-সেই জায়গা থেকে আমরা মনে করি শুধু ইনফার্টিলিটি থেকে না, সব জায়গায় সামগ্রিকভাবে নারীর পাশে আমাদের দাঁড়ানো উচিত । কারণ একটা বাড়িতে যদি একজন সুস্থ মা থাকে তা হলে তার বাচ্চাও সুস্থ থাকবে, তার পরিবারও সুস্থ থাকবে এবং দশটা পরিবার সুস্থ থাকলে পাড়া সুস্থ থাকবে । দশটা পাড়া সুস্থ থাকলে রাজ্য সুস্থ থাকবে । এটাই হল আসল কথা ।"
উল্লেখ্য, ডা. জয়দীপ ট্যাঙ্ক, ডা. পরীক্ষিত ট্যাঙ্ক, ডা. ভাস্কর শাহ দ্বারা গড়ে ওঠা 'প্লুরো ফার্টিলিটি অ্যান্ড আইভিএফ'-এ এক ছাদের তলায় রয়েছেন 25 জন স্বনামধন্য চিকিৎসক । রয়েছেন ডা. রাজেশ মোদি, ডা. দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা. পঞ্চদেব গুপ্তা, ডা. অর্চনা শ্রীবাস্তব, ডা. মুকেশ পাটিল, ডা. প্রিয়া দাহিয়া, ডা. অরুণ রাঠি, ডা. বাসব মুখোপাধ্যায়, ডা. অতুল গানাত্রার মতো নামজাদা চিকিৎসকরা ।
চিকিৎসক দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আইভিএফ নিয়ে অনেক ভুল ভ্রান্তি ছড়াচ্ছে । আমরা চেয়েছিলাম সারা ভারতবর্ষের সব ডাক্তাররা মিলে একটা পরিবার হিসেবে একটা বিকল্প জায়গা গড়ে তোলার । যেখানে এলে সঠিক চিকিৎসা ন্যায্য ব্যয়ে মানুষ উপভোগ করতে পারবে । 'প্লুরো' স্বচ্ছতা বজায় রেখে চলবে । সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের পাশে থাকতে চাই আমরা । আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের জায়গায় সফল । ফলে, আমরা সঠিক উপায়ে যতটা সম্ভব মানুষের সাধ্যের কথা মাথায় রেখে চলতে চাই ।"
তাঁর কথায়, "আমরা মনে করছি সমাজের প্রতি আমাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে । অনেক ভুল প্রচার রয়েছে চারদিকে । সেগুলিকে আটকাতে সুস্থ চিকিৎসার পথ দেখাতে আমরা এগিয়ে এসেছি । আমরা সারা ভারতবর্ষ থেকে 25 জন ডাক্তার রয়েছি । আশা করছি আগামী তিন বছরের মধ্যে একশোটা সেন্টার সারা ভারতে খুলতে পারব আমরা । আপাতত পশ্চিমবাংলার প্রথম সেন্টার 'অঙ্কুরণ প্লুরো'। এর অধীনে আমরা আরও পাঁচটি ছোট ছোট সেন্টার করব । এভাবেই প্রত্যেক রাজ্যে কাজ এগোবে । আমরা স্বচ্ছতা বজায় রেখে আইভিএফ-এর খরচ কমাতে পারব বলে আশা রাখি । একরকম খরচা বলার পর আরেকরকম খরচা করিয়ে দেওয়া হবে, যা বেশিরভাগ প্রাইভেট হসপিটালেই হয়, সেটা এখানে হবে না, কথা দিচ্ছি ।"
এদিন আরও বহু প্রসঙ্গ উঠে আসে । প্রত্যেক চিকিৎসকই নিজেদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন এদিন ।