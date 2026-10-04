শিল্পের খরা কাটাতে নতুন শিল্পনীতি ! সোমবারই ছাড়পত্র দিতে পারে রাজ্য মন্ত্রিসভায়

শিল্পের খরা কাটাতে নতুন শিল্পনীতি ! সোমবারই ছাড়পত্র দিতে পারে রাজ্য মন্ত্রিসভায়
New industrial policy to break industrial slump: নবান্ন সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আনুষ্ঠানিকভাবে এই নতুন শিল্পনীতির কথা ঘোষণা করবেন ।
Published : October 4, 2026 at 5:42 PM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: রাজ্যে শিল্পের খরা কাটাতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ করতে চলেছে সরকার । উৎসবের মরশুম শুরুর আগেই রাজ্যে আসতে চলেছে নতুন শিল্পনীতি । সব কিছু ঠিক থাকলে আগামিকাল, সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই নীতিতে সিলমোহর পড়তে পারে । ইতিমধ্যেই 'গ্রুপ অফ মিনিস্টার্স' বা মন্ত্রিগোষ্ঠীর রিপোর্টে এই প্রস্তাব পাশ হয়ে গিয়েছে । এবার শুধু মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষা । নবান্ন সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আনুষ্ঠানিকভাবে এই নতুন শিল্পনীত ঘোষণা করবেন । তার আগে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন অত্যন্ত জরুরি ।
কী থাকছে নয়া এই শিল্পনীতিতে ?
জানা গিয়েছে, বড় বিনিয়োগ টানতে একগুচ্ছ নতুন আর্থিক সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই খসড়ায় । 100 কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করলেই শিল্পপতিদের জন্য থাকছে বিশেষ ইনসেনটিভ । তবে শুধু আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করা নয়, জোর দেওয়া হচ্ছে সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ বা 'ইজ অফ ডুইং বিজনেস'-এর উপর । আগে এ রাজ্যে শিল্প গড়তে এসে পদে পদে লাল ফিতের ফাঁসে আটকে যেতেন লগ্নিকারীরা । পরিবেশ দফতরের ছাড়পত্র, জমির মিউটেশন, চরিত্র বদল, ট্রেড লাইসেন্স থেকে শুরু করে বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন- প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা আলাদা দফতরে ছুটতে হতো তাঁদের ।
জমি, বিদ্যুৎ ও আর্থিক সুবিধা
নতুন শিল্পনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে মূলত জমি, বিদ্যুৎ এবং ইনসেনটিভ বা আর্থিক সুবিধার উপরেই সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে । শিল্পের জন্য একটানা বড় মাপের জমি পাওয়া এ রাজ্যে বরাবরই সমস্যার । সরাসরি কৃষকদের থেকে জমি কিনতে গিয়ে অতীতে লগ্নিকারীদের বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে । সেই জটিলতা কাটাতেই জমি নীতিতে বড়সড় বদল আনা হচ্ছে । সরকারের প্রাথমিক পরিকল্পনা রয়েছে হিন্দমোটর, সিঙ্গুর এবং ডোমজুড়ে শিল্পের জন্য জমি দেওয়ার। একই সঙ্গে ওই এলাকাগুলির সার্বিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিশেষ রূপরেখাও তৈরি করা হচ্ছে নয়া নীতিতে ।
ভারত চেম্বার অফ কমার্সের এক সদস্য বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার নয়া শিল্পনীতি তৈরির আগে বিভিন্ন বণিক মহলকে নিয়ে বসেছিল । নয়া শিল্পনীতিতে কী কী বিষয় থাকলে শিল্পপতিদের জন্য তা আকর্ষণীয় হয় সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । এবার নতুন শিল্পনীতি প্রকাশ হলেই বোঝা যাবে তা কতটা কার্যকর হয়েছে ।"
একই সঙ্গে তিনি এও জানান, নতুন শিল্পনীতিতে পরিকাঠামো উন্নয়নে বাড়তি জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যাতে জমি কিনতে গিয়ে হয়রানি পোয়াতে না হয় শিল্পপতিদের । তাঁর কথায়, "অতীতে পূর্বাতন সরকারের নিয়ম ছিল রাজ্যে শিল্প করতে গেলে জমি কিনে নিতে হবে নিজেদেরই । এই সরকার শুধুমাত্র ল্যান্ড ব্যাংক তৈরি করছে না । জমি অধিগ্রহণ বা শিল্পপতিদের হাতে জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এই সরকার সব ধরনের সাহায্য করবে বলে আমাদের আশ্বস্ত করেছে ।"
বন্ধ কারখানার জমিতে লগ্নি
শিল্পায়নের দীর্ঘদিনের জট কাটাতে রাজ্যের বন্ধ কারখানাগুলিকেও কাজে লাগাতে চাইছে শিল্প দফতর । আসানসোল-দুর্গাপুর, হাওড়া, রানিগঞ্জ এবং দমদম-সহ বিভিন্ন এলাকায় একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি কারখানা দীর্ঘদিন বন্ধ । এই সমস্ত অব্যবহৃত কারখানার জমি অধিগ্রহণ করার কথা ভাবা হচ্ছে । পাশাপাশি তা লিজ দেওয়ার পদ্ধতিও খতিয়ে দেখছে শিল্প দফতর । তবে নবান্ন স্পষ্ট করে দিয়েছে, কোনওভাবেই বন্ধ কারখানার জমি শুধুমাত্র আবাসন বা প্রোমোটিংয়ের কাজে ব্যবহার করা যাবে না । সেখানে বাধ্যতামূলকভাবে শিল্পই করতে হবে ।
এই প্রসঙ্গে রাজ্যের এক মন্ত্রী জানিয়েছেন, সেই সিপিএম আমল থেকে হাওড়া, হুগলি, উত্তর 24 পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকায় বহু কলকারখানা বন্ধ । পূর্ববর্তী সরকারের আমলে দেখা গিয়েছে এই কারখানার জমিতে একের পর এক আবাসন তৈরি হয়েছে । কিন্তু বন্ধ কারখানার সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের কথা কেউ ভাবেনি । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শুধুমাত্র শিল্পপতিদের কথা ভাবছেন তা নয়, তিনি যুব প্রজন্মের কর্মসংস্থান ও এই সমস্ত শ্রমিকদের পরিবারগুলির কথাও ভাবছেন । তাই বন্ধ কলকারখানার জমিতে নতুন করে কারখানা বা অভিসারী শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার ।
হয়রানি রুখতে 'সিঙ্গল উইন্ডো'
শিল্প স্থাপনের প্রক্রিয়া সহজ করতে 'সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম' বা এক জানালা ব্যবস্থার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । আগে রাজ্যে লগ্নির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল লাল ফিতের ফাঁস । ট্রেড লাইসেন্স, জমির চরিত্র বদল, মিউটেশন, বিল্ডিং প্ল্যান বা পরিবেশ দফতরের ছাড়পত্র পেতে লগ্নিকারীদের কালঘাম ছুটত । দফতরে দফতরে ঘোরার সেই হয়রানি বন্ধ করতে এই ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে । লগ্নিকারীদের যাতে পঞ্চায়েত বা পুরসভার মতো স্থানীয় প্রশাসনের দরজায় ঘুরতে না হয়, তার জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকেই সমস্ত ছাড়পত্র দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকছে ।
শিল্প দফতরের এক আমলার কথায়, "আগের সরকারের সময় বারংবার সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমের কথা বলা হলেও তার বাস্তবিক রূপদান 15 বছরেও সম্ভব হয়নি । এমনকী নতুন কোনও শিল্প পার্কও তৈরি হয়নি । বর্তমান সরকার শিল্পপতিদের হয়রানি কমাতে শুধু ওয়ান উইন্ডো সিস্টেম নয়, শিল্পপতিদের সহযোগী সিস্টেম গড়ে তুলতে চাইছে । মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বারবার বলছেন 100 কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ হলে তাকে সব ধরনের সাহায্য করবে রাজ্য সরকার ।"
পরিকাঠামোয় বাড়তি নজর
শুধু জমি দেওয়াই নয়, শিল্পের আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো দ্রুত লগ্নিকারীর হাতে তুলে দেওয়ার উপরেও জোর দিচ্ছে সরকার । সরকারি দীর্ঘসূত্রিতার কারণে কোনও প্রকল্পের কাজ যাতে আটকে না থাকে, তার জন্য বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো হচ্ছে । নবান্ন সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই ফলতা সেজ এবং বেশ কিছু ডেয়ারি প্রকল্পের জন্য লগ্নিকারীদের হাতে পরিকাঠামো-সহ জমি তুলে দেওয়া হয়েছে । লক্ষ্য একটাই, লগ্নিকারীরা যাতে বিনা বাধায় দ্রুত উৎপাদন শুরু করতে পারেন ।
ইজ অফ ডুইং বিজনেস
ভিন রাজ্যের পাশাপাশি দেশ-বিদেশের বিনিয়োগ টানতে এবং রাজ্যে সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ (ইজ অফ ডুইং বিজনেস) গড়ে তুলতেই এই নীতি আনছে সরকার । গত বৃহস্পতিবার নবান্নে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের উপস্থিতিতে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকেও এই বিষয়গুলি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে । নতুন এই নীতি নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী নবান্ন ।
এই প্রসঙ্গে শিল্প দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "রাজ্যকে আত্মনির্ভর করে তুলতে এই শিল্পনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে । শিল্পনীতির পরতে পড়তে থাকছে একাধিক চমক । এটি দেশ এবং বিদেশের শিল্পপতিদের বাংলায় বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণের কারণ হবে । একইসঙ্গে ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরি করতেও সহায়ক হবে ।"