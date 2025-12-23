মেডিক্যাল-ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণায় নতুন দিগন্ত খুলছে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে

মেডিক্যাল-ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণায় নতুন দিগন্ত খুলছে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে
মেডিক্যাল সায়েন্সে এই উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীরা ব্লাড টেস্ট, ইউরিন টেস্ট-সহ বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ পাবে ৷
Published : December 23, 2025 at 2:43 PM IST
আসানসোল, 23 ডিসেম্বর: বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ধাঁচে এবার কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক অত্যাধুনিক গবেষণাগার ও ল্যাব তৈরি করার উদ্যোগ নিতে চলেছে । ছাত্রছাত্রীরা সেখানে মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক উচ্চমানের গবেষণা করতে পারবেন । শুধু তাই নয়, তাঁরা উচ্চমানের ল্যাবে হাতে-কলমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্যাথলজিক্যাল ও অন্যান্য পরীক্ষায় প্রশিক্ষিত হতে পারবেন । এর মাধ্যমে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবভিত্তিক কাজ শেখার সুযোগ পাবেন পড়ুয়ারা ।
বিভিন্ন কেমিক্যাল নিয়েও গবেষণা করতে পারবেন ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রছাত্রীরা । ফলে আগামীতে সাধারণের রক্ত ও অন্যান্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রেই হোক কিংবা কয়লাঞ্চলে কয়লার গুণগত মান, শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষাও করা যাবে ওই ল্যাবে । ফলে ছাত্রছাত্রীরা 'স্কিলড' বা দক্ষ হয়ে উঠলে কর্মসংস্থান বাড়বে । পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগারেও অর্থ আসবে । ইতিমধ্যেই রাজ্য উচ্চ শিক্ষাদফতরে পাঠনো হয়েছে এই প্রস্তাব ।
মেডিক্যালে গবেষণার সুযোগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার ছাত্রছাত্রীদের জন্য গবেষণার নতুন দিগন্ত খুলে যেতে চলেছে । বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মেডিক্যাল সায়েন্সে এই উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের ব্লাড টেস্ট, ইউরিন টেস্ট-সহ বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ৷ তাঁরা সেই বিষয়ে গবেষণাও করতে পারবেন । প্রশিক্ষণ শেষে তাঁরা হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ, ডায়াগনস্টিক সেন্টারে কাজ করার পাশাপাশি নিজেদের উদ্যোগে ল্যাব পরিষেবা চালু করার সুযোগ পাবেন ।
আগামীতে কয়লা ও শিল্পাঞ্চলে নতুন মেডিক্যাল কলেজ ও বড় বড় হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে । আর সেই প্রেক্ষাপটে দক্ষ ল্যাব টেকনিশিয়ানের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে । সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নতুন পরিকল্পনা বলে জানানো হয়েছে । ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষিত ক'রে আগামীর জন্য তৈরি করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য ।
তৈরি হবে স্কিলড বেসড কোর্স
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু চিকিৎসা সংক্রান্ত নয়, ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল শিক্ষায় একাধিক স্কিল-বেসড কোর্স চালুর পরিকল্পনা রয়েছে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের । এই জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি গড়ে তোলা হবে । ইঞ্জিনিয়ারিং এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয়ের কথাও ভাবা হচ্ছে । ফলে ছাত্রাছাত্রীদের কাছে স্বাবলম্বী হওয়ার রাস্তা খুলে যাবে আগামী দিনে ।
তৈরি হবে হেলথ হাব
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায় দেশের শীর্ষ বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম । তিনি ইন্টিগ্রেটেড বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড ইমিউনোলজি নিয়ে গবেষণা করছেন । ড. সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে ফোনে জানান, "আমাদের এই কয়লাঞ্চলে বহু প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর প্রয়োজন । সেই কারণে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যালায়েড হেলথ সায়েন্স টেকনোলজি নিয়ে নতুন ভাবে শুরু করতে চাইছেন আমাদের উপাচার্য । আমাদের উপাচার্য উদয় বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী । তাঁর ভাবনাতেই এইরকম অনেক নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ।"
তিনি আরও বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়েই আমরা হেলথ হাব তৈরি করতে চাইছি । যেখানে বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গবেষণা হবে । এটা ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিরাট সুযোগ হবে । আর এই গবেষণার মাধ্যমে আধুনিক উপায়ে রোগ নির্ধারণ করা সম্ভব হবে ।"
এই ল্যাবের ফলে কী সুফল দেখা যাবে ?
অধ্যাপক সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেন, "যেহেতু এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান । সেই কারণে সরকারি সুযোগ সুবিধে নিয়ে সরকার নির্ধারিত কোর্স ফি-তে ছাত্রছাত্রীরা ওই বিষয়গুলি নিয়ে পঠনপাঠন ও গবেষণা করতে পারবেন । এখান থেকেই প্রচুর প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করতে পারব । যেটার আগামীতে প্রচুর প্রয়োজনীয়তা আছে ।"
কী কী বিষয়ে পড়ানো হচ্ছে
ইতিমধ্যেই কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অপ্টোমেট্রি, ল্যাব টেকনিশিয়ান, রেডিয়োলজি এবং ফিজিয়োথেরাপি বিষয়গুলোয় পঠনপাঠন হয় । 300 ছাত্রছাত্রী এই বিষয়গুলি নিয়ে পড়ছেন ৷ এই বিভাগগুলিরই আমূল পরিবর্তন করতে চাইছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । এছাড়াও আইসিসিইউ টেকনিশিয়ান, ফ্যামিলি হেলথ অ্যান্ড হাইজিন, নিউট্রিশিয়ান ও এআই টেকনোলজি নিয়েও পঠনপাঠন করতে পারবেন ছাত্রছাত্রীরা ।
পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেও টেস্টিং ল্যাব আরও আধুনিক করা হবে । কয়লা-সহ শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন বিষয়ের গুণমানের বিচার সংক্রান্ত পঠনপাঠন ও গবেষণা চলবে । এর ফলে সরকারি ও বেসরকারি কল-কারখানার প্রয়োজনীয় টেস্ট করে কোষাগার ভরবে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ।
কী বলছেন উপাচার্য ?
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. উদয় বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, "একেবারে প্রাথমিক স্তরে বিষয়টি রয়েছে । আমার ভাবনায় একটি দশতলা ভবন নির্মাণের কথা বলেছি । ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেও দক্ষ প্রশিক্ষক আনা হবে । অত্যাধুনিক ল্যাব তৈরি হবে । ভবিষ্যতের জন্য এই সব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । তার ফাইল তৈরির কাজ চলছে । সরকারের কাছে তা প্রস্তাব আকারে যাবে । প্রাথমিক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটাই আমাদের ভিশন ।"